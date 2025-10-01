دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت Ignyte، المنظومة العالمية الرائدة لدعم الشركات الناشئة الرقمية في المنطقة، عن تعاونها مع "بينانس" (Binance)، أكبر منصّة لتداول العملات الرقمية من حيث التداول في العالم، لتسريع وتيرة الابتكار في مجال تقنيات البلوك تشين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يهدف هذا التعاون إلى تأسيس منصة للابتكار في مجال تقنيات البلوك تشين والعملات الرقمية، وذلك بغرض تسريع تبني هذه التقنيات، وتمكين رواد الأعمال المتخصصين بها، وتحقيق تأثير ملموس لها على أرض الواقع. وتشكل هذه المبادرة إضافة نوعية إلى محفظة مركز دبي المالي العالمي من مبادرات الابتكار التي تُساهم بشكل كبير في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً لقطاعات المال والتكنولوجيا والابتكار.

وتنطلق الشراكة بتنظيم فعالية هاكاثون على مستوى عالٍ من التنافسية، تجمع نخبةً من المطورين ورواد الأعمال والمبتكرين من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، وذلك بهدف إيجاد حلول فعالة لتحديات القطاع الملحّة، بدءاً من البنية التحتية للأصول الرقمية إلى التطبيقات العملية لتقنيات البلوك تشين.

وسيحظى المشاركون المتأهلون بفرصة عرض مشاريعهم وأفكارهم أمام لجنة مرموقة من المستثمرين وقادة الأعمال وصناع القرار خلال يوم عرض تجريبي رفيع المستوى، مما يفتح أمامهم آفاقاً جديدة للتمويل والإرشاد وفرص دخول الأسواق المحلية والعالمية.

وإلى جانب الهاكاثون الرئيسي، ستعمل Ignyte و"بينانس" على بناء منظومة عالمية المستوى للبلوك تشين مع تقديم دعم مستمر على مدار العام للشركات الناشئة في هذا المجال. ويشمل ذلك الوصول إلى أدوات تطوير متقدمة وبنية تحتية متطورة للبلوك تشين؛ وتنظيم برامج تدريب متخصصة وورش عمل فنية؛ وتقديم الإرشاد على يد خبراء ومستثمرين ضمن الشبكة العالمية لمنصة "بينانس"؛ عدا عن توفير فرص الدخول إلى الأسواق من خلال مركز الابتكار التابع لمركز دبي المالي العالمي وشبكات شركائه الدوليين.

وبهذه المناسبة، قال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي : "نجح مركز دبي المالي العالمي بترسيخ مكانته في صدارة مشهد التكنولوجيا المالية والابتكار بالمنطقة، وتعزيز مكانة دبي ضمن أفضل أربعة مدن في العالم ضمن هذا القطاع. ويشمل ذلك استكشاف وتوسيع نطاق مشاريع الجيل القادم من تقنيات البلوك تشين و الـWeb3. من خلال التعاون مع منصة ’بينانس‘، ستوفر Ignyte وصولاً غير مسبوق إلى الخبرات والموارد والشبكات العالمية بما يعكس التزامنا بدعم التقنيات الرائدة التي سترسم مستقبل القطاع المالي وتعزز ريادة دبي كوجهة عالمية رائدة للابتكار".

من جانبه، قال ريتشارد تينغ، الرئيس التنفيذي لشركة "بينانس": "يُمثل هذا التحالف الاستراتيجي مع Ignyte التزاماً مشتركاً بدعم الموجة التالية من ابتكارات البلوك تشين. تُعد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مركزاً حيوياً للمواهب الطموحة في مجال التكنولوجيا، ومن خلال توفير الأدوات المناسبة والاتصال العالمي، يُمكننا تمكين المبدعين من تطوير حلول ذات أثر ملموس على أرض الواقع. معاً، نُسهم في رسم ملامح مستقبل الـ Web3 على المستوى العالمي".

يأتي هذا التعاون امتداداً لخبرة مركز دبي المالي العالمي ومنصة Ignyte في دعم وتوسيع أعمال المشاريع الناشئة، والشركات في مراحل النمو، والشركات المليارية العالمية (اليونيكورن). كما يهدف إلى إرساء معايير جديدة للابتكار في مجال البلوك تشين على المستويين الإقليمي والدولي.

نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم 77 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3,7 مليار نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 10,5 تريليون دولار.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 20 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة متسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأمريكتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 48,800 مهني لدى أكثر من 8،000 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

