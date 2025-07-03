التغطية تشمل برامج متكاملة مُصممة للشركات الناشئة لدعم الصحة النفسية، والأمراض المزمنة، وحلولاً مبتكرة لتعزيز العافية في بيئة العمل

دبي: وقعت سيغنا الشرق الأوسط للرعاية الصحية، الشركة العالمية الرائدة في خدمات الرعاية الصحية، مذكرة تفاهم مع “Ignyte” لتوفير تغطية صحية شاملة وقابلة للتطوير للشركات الناشئة المسجلة في “Ignyte”.

وتعد “Ignyte” مبادرة رئيسية في إطار استراتيجية دبي للاقتصاد الرقمي، وتهدف إلى تعزيز النمو المتسارع للشركات الناشئة في مختلف القطاعات. وبهذا الإعلان تصبح سيغنا للرعاية الصحية أول مزود رعاية صحية حصري مرتبط بـ“Ignyte”.

وتم توقيع الاتفاقية خلال قمة دبي للتكنولوجيا المالية 2025 في مدينة جميرا، من قبل ليا كوتيريل، الرئيس التنفيذي لشركة سيغنا للرعاية الصحية في الشرق الأوسط وأفريقيا (باستثناء المملكة العربية السعودية)، ومحمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي.

وستوفر سيغنا للرعاية الصحية للشركات المسجلة في “Ignyte” إمكانية الحصول على خطط تغطية مرنة وبأسعار معقولة، تشمل صحة المؤسسين والموظفين، والصحة النفسية، والعافية في مكان العمل، وغيرها.

كما تغطي هذه الخطط الحالات الصحية المزمنة، ويمكن توسيع نطاقها بالتزامن مع استمرار نمو الشركة الناشئة. وبموجب هذه الشراكة، يمكن للعملاء الاستفادة من خصومات حصرية وتجربة رقمية بسيطة وسهلة الاستخدام مدعومة بتطبيق Cigna Envoy، الذي يوفر خيارات سهلة الاستخدام لتقديم المطالبات.

وبصفتها شريك “Ignyte” المفضل في مجال الصحة والعافية، تستطيع سيغنا للرعاية الصحية أيضًا تصميم حلول مخصصة لأكثر من 1000 شركة ناشئة لديها وأكثر من 100 مرشد ومستثمر.

وقالت ليا كوتريل: "تسهم ‘Ignyte’ في بناء جيلٍ مبدع من الشركات، ونحن فخورون بكوننا شريكها المفضل في مجال الصحة والعافية. ونؤمن بأن النمو المستدام يبدأ بالاستثمار في الأفراد. وتضمن هذه الشراكة حصول الشركات الناشئة وفرق عملها على حلول صحية مناسبة منذ البداية، مما يمكنها من التركيز على البناء والتوسع وتعزيز الابتكار بثقة".

وقال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي: "تتمثل رسالة ‘Ignyte’ في تمكين روّاد الأعمال، ويُعزز هذا التعاون مع سيغنا هيلث كير هذا الهدف من خلال ضمان أن تنمو جميع الشركات الناشئة انطلاقاً من أساس قوي يعتمد الرفاهية الصحية. فالصحة ليست مجرد دعم، بل أصبحت ميزة استراتيجية وتنافسية حقيقية في عالم الأعمال."

ويمكن لأعضاء "Ignyte" الاستفادة من برنامج مساعدة الموظفين المقدم من سيغنا للرعاية الصحية، والذي يتيح الوصول إلى الموارد اللازمة في مجالي العمل والحياة، بالإضافة إلى الاستعانة بأطباء مرخّصين لدعم الأفراد في التعامل مع مجموعة واسعة من التحديات الصحية والنفسية.

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