تم منح أكثر من 500 ألف درهم حتى الآن، والتأكيد على تقديم 1.5 مليون درهم للتحديات القادمة

مبادرة Ignyte القائمة على التحديات تعزز موقع دبي كمنصة إطلاق للشركات الناشئة في مجال "الويب 3" من الجيل القادم

شراكات متعددة مع "ريبل لابس"، ومنصات "بينانس "، "سولانا"و "تون فاونديشن" و"كوين دبليو"، تشكّل الركيزة الأساسية للبرنامج

دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتمت Ignyte، المنظومة العالمية الرائدة لدعم الشركات الناشئة الرقمية في المنطقة، بنجاح عدداً من البرامج الرئيسية التي تُوّجت بتنظيم يوم عرض محوري في متحف المستقبل، حيث استعرضت شركات ناشئة مختارة حلولها أمام لجنة من رواد القطاع والمستثمرين والشركاء العالميين. وقد تم تنفيذ مسارات التحدي بالتعاون مع "أفالانش"، و"دو بزنس"، "سولانا" و"تون فاونديشن" ما أتاح للشركات الناشئة حوافز مالية وفرصة للتعرف بشكل مباشر على منظومة الابتكار العالمية.

وفي إطار هذه المبادرة، قدمت Ignyte بالتعاون مع مجتمع "سولانا" الإقليمي سلسلة من الفعاليات التفاعلية التي ركّزت على المطورين، ما أتاح فرصاً عملية للتجربة والتعاون واختبار الحلول، والتي تم عرضها في يوم العرض التوضيحي.

وبالبناء على هذا الزخم، تعمل Ignyte على تطوير مجموعة قوية من مسارات التحدي القادمة، بقيمة إجمالية تقديرية تتجاوز 1.5 مليون درهم بحلول النصف الأول من عام 2026. وقد تم منح 500 ألف درهم حتى الآن، وتعكس المرحلة التالية التخطيط لمساهمات بقيمة مليون درهم (285 ألف دولار أمريكي)، بمشاركة عدد من الشركاء العالميين والإقليميين البارزين.

ويضم الشركاء كلاً من شركة "ريبل لابس" ومنصات "بينانس"، "سولانا" و”تون فاونديشن"، و"كوين دبليو"، و"ريبل لابس"، في خطوة تهدف إلى تعزيز بنية "الويب 3" التحتية ضمن منصة Ignyte. ومن خلال هذا التعاون متعدد الأطراف، تحظى الشركات الناشئة على إمكانية الوصول إلى شبكات بلوك تشين عالية الأداء ومنخفضة التكلفة، ومعلومات حول السيولة المالية، وفرص التداول العالمية.

وقال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي: "أصبحت دبي مركزاً عالمياً رائداً للابتكار في المنطقة، ويؤدي مركز دبي المالي العالمي دوراً محورياً في دفع هذا التحوّل. وتجسّد منصة Ignyte التزامنا الراسخ بدعم وتمكين الشركات الناشئة وروّاد تقنية البلوك تشين في المنطقة، من خلال تزويدهم بالبنية التحتية المتقدمة، والخبرات المتخصصة، والشبكات العالمية التي تسهم في تسريع مسارات نموهم. ومن خلال جمع أبرز روّاد هذا القطاع تحت مظلة واحدة، نتيح وصولاً مباشراً إلى منظومات البلوك تشين العالمية، ونذلل معوّقات الدخول، ونمكّن أصحاب الرؤى الطموحة من بناء وإطلاق وتوسيع مستقبل ’الويب 3‘ انطلاقاً من دبي نحو أسواق المنطقة والعالم."

تمثل مبادرة التحدي، التي تعد الأولى من نوعها بمشاركة أطراف متعددة، مرحلة جديدة لمنصة Ignyte كجسر بين المنظومات العالمية لتقنية البلوك تشين واقتصاد الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعزز دور دبي في تشكيل مستقبل "الويب 3" على الساحة العالمية.

نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم 77 بلداً بتعداد سكاني يبلغ نحو 3,8 مليار نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 11,2 تريليون دولار.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 20 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة متسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأمريكتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 48,800 مهني لدى أكثر من 8،000 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني difc.com ، أو متابعتنا على إكس ولينكدان@DIFC.

للاستفسارات الإعلامية، الرجاء الاتصال بـنا:

بيرسون | bursonglobal.com

difc@bursonglobal.com

رشا مزهر

سلطة مركز دبي المالي العالمي

مديرة علاقات عامة – التسويق والاتصال المؤسسي

3622451 4 971

rasha.Mezher@difc.ae

-انتهى-

#بياناتشركات