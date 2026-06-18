دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت آي إف إس، المزود الرائد لبرمجيات الذكاء الاصطناعي الصناعي، اليوم عن إطلاق IFS Zero، وهو نظام تشغيل للانبعاثات قائم على الذكاء الاصطناعي الوكيل ومصمم خصيصاً للقطاعات الأكثر كثافة في الأصول حول العالم. ويوفر الحل الجديد منصة حساب موحدة ومتكاملة تمكّن المؤسسات من قياس انبعاثاتها الكربونية والإفصاح عنها وتحسينها عبر الفئات الثلاث: النطاق 1 والنطاق 2 والنطاق 3.

وقد تم تطوير IFS Zero خصيصاً لإدارة الانبعاثات الكربونية، وجاء نتيجة مشاورات مكثفة مع عملاء IFS في القطاعات كثيفة الأصول. وصُمم الحل استناداً إلى احتياجات العملاء، حيث يعمل بشكل متكامل مع وحدة إدارة الاستدامة الأوسع من IFS، والتي تمثل منصة موحدة تتجمع فيها جميع بيانات الاستدامة، بما يشمل الانبعاثات والأثر الاجتماعي ومؤشرات التنوع وغيرها، لدعم تقارير الاستدامة المؤسسية.

وفي حين توفر وحدة إدارة الاستدامة الإطار الشامل للإفصاح المؤسسي على مستوى المؤسسة بالكامل، يركز IFS Zero بشكل عميق على الانبعاثات الكربونية، مانحاً المؤسسات الصناعية الرؤية اللحظية والتفصيلية التي تحتاجها للانتقال من مرحلة إعداد التقارير إلى اتخاذ الإجراءات الفعلية.

وأدى نقص الاستثمار في إدارة الانبعاثات إلى ظهور بيانات مجزأة وعمليات مطابقة يدوية وتقارير تتطلب وقتاً وجهداً كبيرين لإعدادها. ويعمل IFS Zero على توظيف الذكاء الاصطناعي الوكيل عبر دورة حياة البيانات بالكامل، بدءاً من ربط مصادر البيانات والتحقق منها، مروراً برصد الحالات الشاذة، وصولاً إلى إنتاج مخرجات جاهزة للتدقيق. وبذلك تقضي فرق الاستدامة وقتاً أقل في الأعمال الإدارية ووقتاً أكبر في دفع جهود خفض الانبعاثات الكربونية.

وتعكس الأرقام هذا الأثر بوضوح، إذ يتيح النظام إنشاء خط أساس جاهز للتدقيق خلال أسابيع، ويوفر مئات الساعات التشغيلية سنوياً، إلى جانب تقليل الجهد المطلوب لجمع البيانات بنسبة تصل إلى 30%.

ويمثل التطور السريع للذكاء الاصطناعي الصناعي الوكيل فرصة كبيرة لخفض الانبعاثات عبر القطاعات كثيفة الأصول. وتشير أبحاث شركة Generation Investment Management المتخصصة في الاستثمارات المستدامة وأحد المستثمرين في IFS، إلى أن تقنيات IFS يمكن أن تسهم في خفض أكثر من 2% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالمياً، في حال تم اعتمادها بالكامل عبر أكبر ثلاثة قطاعات صناعية تخدمها الشركة. ويساعد IFS Zero على تحقيق هذا الإمكان من خلال منح الشركات الصناعية القدرة على تحليل بيانات الانبعاثات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل لحظي.

وقالت كايتلين كيم، نائب الرئيس لتطبيقات التصنيع والاستدامة لدى آي إف إس: "مع IFS Zero، نُحدث تحولاً جذرياً في الطريقة التي تتعامل بها الشركات الصناعية مع إدارة الانبعاثات. فعلى مدى سنوات طويلة، ارتبطت الاستدامة بعمليات نشر بطيئة وجداول بيانات يدوية وتقارير تصدر بعد وقوع الأحداث. أما IFS Zero، فيستبدل ذلك كله بنظام تشغيل قائم على الذكاء الاصطناعي الوكيل، يوفر خط أساس للانبعاثات خلال فترات زمنية قصيرة، ويمنح رؤية واضحة للعمليات اليومية. كما يتيح للعملاء تجاوز مرحلة الامتثال التنظيمي وتحويل الاستدامة إلى ميزة استراتيجية حقيقية."

ومن جانبها، قالت أليساندرا ليجييري، المحللة الأولى لشؤون الحياد الصفري وتحول الطاقة في Verdantix:

"مع انتقال القطاعات كثيفة الأصول من إعداد تقارير الكربون التقليدية إلى إزالة الكربون على المستوى التشغيلي، يتجه المشترون نحو الموردين الذين يمتلكون أسساً قوية في البيانات والعمليات التشغيلية، خصوصاً أولئك القادرين على التعامل مع تعقيدات الأصول، وربط بيانات الانبعاثات بتحليلات استهلاك الطاقة والكفاءة، ودمج رؤى الاستدامة ضمن القرارات التشغيلية والاستثمارية اليومية."

ويأتي إطلاق IFS Zero بالتزامن مع إطلاق IFS Cloud 26R1، الذي أصبح متاحاً بشكل عام اعتباراً من 28 مايو 2026. ويوفر IFS Cloud 26R1 تحسينات موجهة عبر مجالات تخطيط موارد المؤسسات وإدارة الخدمات وإدارة أصول المؤسسات وصيانة الطيران، مع إضافة مستويات أعلى من التحكم وقابلية التتبع في اللحظات التشغيلية التي تحدد الربحية أو الخسارة.

ويعكس كل من IFS Zero وIFS Cloud 26R1 استمرار استثمارات الشركة في الذكاء الاصطناعي الصناعي عبر محفظتها المتنامية من الحلول والمنتجات.

للتواصل الإعلامي

سناء اللبابيدي sana@oakconsulting.biz

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