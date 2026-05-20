وقّعت جامعة IE – المصنّفة ضمن أكثر الجامعات ابتكارًا في العالم – وترميز المالية، وهي شركة تقنية مالية سعودية مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومرخّصة من هيئة السوق المالية (CMA)، مذكرة تفاهم لإطلاق شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي، وأبحاث التقنية المالية، وتطوير المواهب.

وجرى توقيع الاتفاقية في مقر جامعة IE بمدينة مدريد، حيث مثّل ترميز المالية سالم الجعويني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للاستراتيجية، فيما مثّل الجامعة إينيس دريسلمن، نائب الرئيس لشؤون الخريجين الدوليين والمواهب والتطوير المهني.

وتشمل الشراكة تطوير مبادرات بحثية مشتركة في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والتقنية المالية، والمساهمة في تطوير المناهج التعليمية من خلال توظيف خبرات ترميز المالية وبنيتها التحتية المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى جانب الخبرات الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة، بما يسهم في بناء وتطوير نماذج تقنية مالية قابلة للتوسع والتطبيق العملي.

كما تشمل إطلاق مسارات لتنمية المواهب والاستقطاب، وتنظيم فعاليات ومؤتمرات مشتركة. وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لتوجه ترميز المالية نحو ربط منظومة التقنية المالية في المملكة بالمؤسسات الأكاديمية العالمية الرائدة، وتعزيز التعاون بين الخبرة العملية في السوق السعودي والأبحاث الأكاديمية والتطبيقات التقنية المتقدمة.

وأوضح الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للاستراتيجية في ترميز المالية، سالم الجعويني، الحاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة IE عام 2015، أن هذه الشراكة تمثل امتدادًا لمستهدفات ترميز المالية في البحث والتطوير المستمر، مؤكدًا: “تتيح هذه الشراكة فرصة للجمع بين خبرات جامعة IE في مجالات الابتكار وريادة الأعمال وعلوم البيانات، وما تمتلكه ترميز المالية من بنية تحتية مالية وتقنيات متقدمة وخبرة في السوق؛ بما يؤسس قاعدة متينة للأبحاث المتقدمة وتبادل المعرفة بين الأسواق وتطوير تطبيقات عملية قابلة للتوسع”.

كما ذكرت إينيس دريسلمن، نائبة رئيس شؤون الخريجين العالميين والمواهب والمسارات المهنية في جامعة IE "لم يكن دخولنا في هذا التوقيت مجرد قرار مرتبط بجدول زمني، عندما رأينا ما تبنيه ترميز المالية، وما تشهده السعودية اليوم ضمن رؤية 2030، خصوصًا في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنية المالية، أدركنا أن الانتظار لعامين إضافيين يعني تفويت فرصة حقيقية. المملكة لا تستعد لمرحلة تحول قادمة، بل تعيش هذا التحول بالفعل. ولهذا نريد أن تكون IE جزءًا من هذا الحراك من الآن، ليس كمراقب من الخارج، بل كشريك فعلي وأساسي فيه"

وتأتي هذه الشراكة تماشيًا مع حرص جامعة IE على توسيع شبكة شراكاتها العالمية في مجالات الابتكار وتطوير قيادات قادرة على إحداث أثر مهني ومجتمعي، في حين تدعم مستهدفات ترميز المالية لتعزيز حضور قطاع التقنية المالية السعودي في الأوساط الأكاديمية والمالية الدولية.

نبذة عن ترميز المالية

ترميز المالية شركة تقنية مالية سعودية مرخّصة من هيئة السوق المالية، تعمل على تطوير سوق الدين الخاص في المملكة عبر بنية تقنية متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي. تمكّن ترميز المالية الشركات من الوصول إلى التمويل عبر أدوات دين متوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما تتيح للمستثمرين الوصول إلى فرص استثمارية نوعية في سوق الدين الخاص ضمن تجربة استثمارية رقمية وسلسلة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وقد أسهمت الشركة حتى اليوم في طرح برامج تمويلية تجاوزت قيمتها 3.5 مليارات ريال سعودي، شملت أكثر من 12 قطاعًا حيويًا، في إطار دعمها لتطوير البنية المالية وتعزيز كفاءة أسواق التمويل في المملكة.

نبذة عن جامعة IE

تعتمد جامعة IE منظومة تعليمية وتقنية متكاملة تجمع بين التدريس والبحث العلمي والابتكار، بهدف تأهيل قيادات ذات رؤية عالمية وفكر ريادي، مع التركيز على الاستدامة والتنوع والعلوم الإنسانية.

وتضم الجامعة عدة كليات رئيسية تشمل كلية الأعمال، وكلية القانون، وكلية السياسة والإقتصاد والشؤون العالمية، وكلية الهندسة المعمارية والتصميم، وكلية العلوم والتقنية، وكلية العلوم الإنسانية. ويشرف على برامجها الأكاديمية والبحثية نخبة من الأساتذة المتفرغين والمتعاونين، ويقدّمون برامج البكالوريوس والماجستير والتعليم التنفيذي لطلاب ينتمون إلى أكثر من 160 دولة. كما تمتلك الجامعة شبكة خريجين عالمية تضم أكثر من 84 ألف خريج موزعين على 185 دولة حول العالم.

