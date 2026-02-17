دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت الجامعة الأمريكية في دبي وجامعةIE الإسبانية شراكة أكاديمية استراتيجية بشأن برنامج البكالوريوس الدولي في إدارة الأعمال، لتصبح بذلك الجامعة الأمريكية في دبي الشريك الأكاديمي الإقليمي لجامعةIE في المنطقة.

يمتد برنامج البكالوريوس الدولي في إدارة الأعمال على مدى أربع سنوات، ويتيح للطلبة الدراسة في مدريد (أوروبا)، ودبي (الخليج)، وسنغافورة (آسيا)، مع خيار الدراسة في مدينة نيويورك (أمريكا الشمالية) أو العودة إلى مدريد خلال السنة النهائية. ويقضي الطلبة عامهم الدراسي الثاني في الجامعة الأمريكية في دبي، حيث تُدرَّس المقررات من قبل أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، مما يتيح لهم الاستفادة من الخبرات في بيئة الأعمال الإقليمية، والتجارب البحثية التطبيقية، والرؤى المعمّقة حول أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الدولية.

وقال مانويل مونيز، رئيس جامعة IE ورئيس مجلس أمناء كلية IE في نيويورك: "يوفّر برنامج البكالوريوس الدولي في إدارة الأعمال لطلبتنا تجربة أكاديمية متكاملة ومتعددة المحاور، يصبح فيها العالم بأسره قاعة دراسية. ويتيح تعاوننا مع الجامعة الأمريكية في دبي، بصفتها شريكنا الاستراتيجي في منطقة الخليج، للطلبة الاستفادة من خبرات نخبة من أعضاء هيئة التدريس في المنطقة، مع دمج الرؤى التطبيقية مع المنظور الدولي. كما تعزّز هذه الشراكة تجربة تعليمية ثرية وسياقية، تمكّن الطلبة من دراسة مفاهيم الأعمال الدولية ضمن أطر إقليمية ودولية متوازنة".

من جانبه، قال الدكتور كايل لونغ، رئيس الجامعة الأمريكية في دبي: "نفخر باختيار الجامعة الأمريكية في دبي لتقديم السنة الثانية من برنامج البكالوريوس الدولي في إدارة الأعمال لجامعة IE بصفتنا شريكها الأكاديمي الاستراتيجي في منطقة الخليج. تعزّز هذه الشراكة دور جامعتنا الرائد في المنطقة وموقعها الاستراتيجي في قلب منظومة الأعمال الحيوية في دبي. ويتيح البرنامج للطلبة الاستفادة من تميز الجامعة الأكاديمي وارتباطها الإقليمي، بما يدعم تجربة تعليمية دولية متكاملة، كما يعزز دورها المحوري ضمن هذا النموذج المتعدد المحاور، ويعكس التزامنا المشترك مع جامعة IE بتقديم مناهج متوائمة وتجربة طلابية متميزة".

ويجمع برنامج البكالوريوس الدولي في إدارة الأعمال بين المقررات الأساسية في إدارة الأعمال والمشاريع التطبيقية والتحديات المؤسسية من منظور متعدد المحاور. وخلال عامهم الدراسي في الجامعة الأمريكية في دبي، ينخرط الطلبة في مقررات تستند إلى البيئة الاقتصادية والثقافية والتجارية في دول الخليج، بإشراف أعضاء هيئة تدريس يجمعون بين الخبرة الإقليمية والتجربة الدولية. ويضمن ذلك تكامل محور دبي ضمن أهداف البرنامج الشاملة، مع تقديم رؤى سياقية حول أسواق المنطقة وممارسات الأعمال فيها.

وتعزز هذه الشراكة العلاقة طويلة الأمد بين الجامعة الأمريكية في دبي وجامعة IE، تشمل برامج التبادل الطلابي والدراسة في الخارج، إلى جانب التعاون المستمر بين أعضاء هيئة التدريس. وتعكس هذه الجهود التزام المؤسستين بتوفير تعليم دولي يركز على تجارب تعليمية متعددة الثقافات، مما يمكّن الطلبة من اكتساب المعرفة والمهارات والرؤى اللازمة للمشاركة بفاعلية في بيئة الأعمال الدولية.

-انتهى-

