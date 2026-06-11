جدة، المملكة العربية السعودية – مع تزايد التحديات المرتبطة بندرة الموارد الطبيعية وارتفاع الطلب على المياه، أصبحت المياه أحد أبرز مرتكزات التنمية الاقتصادية والأمن الوطني، وهو ما يستلزم وجود قيادة عالمية قادرة على دفع مسارات الاستدامة والابتكار وتطوير الحلول المائية المستقبلية.

وفي ظل التوسع المتسارع في مراكز البيانات، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والصناعات المتقدمة، والتعدين، ومشروعات الطاقة النظيفة، أصبحت المياه عاملاً استراتيجياً رئيسيًا في تعزيز التنافسية الاقتصادية وتمكين النمو المستدام، ما يضع إدارة الموارد المائية في صميم أجندات التنمية الوطنية حول العالم.

وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة السعودية للمياه عن عودة مؤتمر الابتكار في استدامة المياه (IDWS2026) للمملكة، حيث يُعقد في الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2026 في فندق ريتز كارلتون بمدينة جدة، تأكيدًا لمكانة المملكة كمركز إقليمي وعالمي لقطاع المياه، ومنصة دولية لتشكيل مستقبل القطاع.

وتعتمد المملكة على منظومة مائية هي الأكثر تطورًا وتكاملًا على مستوى العالم، حيث تشغّل أكثر من 500 منشأة لإنتاج المياه بطاقة إنتاجية تتجاوز 16.2 مليون متر مكعب يوميًا، كما تتصدر عالميًا إنتاج المياه المحلاة، وتواصل ريادتها في تطوير تقنيات التحلية عالية الكفاءة، ما يجعلها الوجهة الأمثل لاستضافة هذا الحدث الدولي الأهم من نوعه.

يأتي هذا التقدم امتداداً لرؤية المملكة 2030 التي جعلت من قطاع المياه نموذجاً عالمياً للتحول والابتكار والاستدامة، عبر استثمارات نوعية وإصلاحات مؤسسية أسهمت في بناء أحد أكثر الأنظمة المائية تطوراً على مستوى العالم.

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر زيادة في عدد المشاركين تتجاوز 50% مقارنة بالنسخة السابقة، حيث يشارك أكثر من 10 آلاف شخص من 140 دولة، و250 متحدثًا و150 جهة عارضة، في أكبر تجمع عالمي من نوعه في قطاع المياه يضم صناع القرار، والمشغلين، والمستثمرين، والباحثين، وشركات التقنية، ورواد الأعمال، وقادة الصناعة. في الوقت نفسه تولي نسخة هذا العام من المؤتمر اهتمامًا خاصًا بمحور حوكمة المياه، من خلال حشد الجهات التنظيمية والمؤسسات المعنية من أجل وضع أطر وسياسات مرنة وشفافة لضمان استدامة الموارد المائية، وتعزيز الجدوى الاقتصادية للقطاع.

ويعكس المؤتمر، الذي تستضيفه الهيئة السعودية للمياه، الدور المتنامي للمملكة في قيادة التحول العالمي لقطاع المياه، لا سيما في مجالات التمويل المستدام، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاستثمارات الكبرى في البنية التحتية.

وبمناسبة انعقاد دورة هذا العام في المملكة، أوضح معالي المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم، رئيس الهيئة السعودية للمياه، أن المؤتمر يواصل ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للابتكار المائي، مشيرًا إلى أن النجاحات التي حققتها النسخ السابقة، وما شهدته من مشاركات دولية واسعة وشراكات استراتيجية وحلول مبتكرة، تعكس الثقة العالمية المتنامية في دور المملكة في رسم مستقبل استدامة المياه.

وأضاف معاليه أن نسخة 2026 تمثل مرحلة أكثر طموحًا لتوسيع آفاق التعاون الدولي وتسريع وتيرة تحويل الابتكارات لحلول عملية قابلة للتطبيق والتوسع، بما يساهم في مواجهة التحديات المائية العالمية وتعزيز الأمن المائي المستدام.

وتتبنى النسخة المقبلة رؤية استراتيجية تتجاوز الأطر التقليدية للفعاليات المتخصصة، من خلال السعي لبناء منظومة عالمية متكاملة للابتكار والاستثمار في قطاع المياه، تنطلق من المملكة وصولًا للعالم. لذا يُعد تحفيز شراكات التمويل المستدامة وتسريع نمو الأعمال من أبرز أهداف المؤتمر، عن طريق الربط المباشر بين المبتكرين ورواد الأعمال وصناديق رأس المال الجريء والمستثمرين.

ومن أهم أهداف المؤتمر تسريع تحول الابتكارات من مرحلة البحوث والتطوير لمرحلة التطبيق التجاري، عبر توفير بيئة متكاملة تربط الأفكار الواعدة بالتمويل والخبرات والشراكات اللازمة للتوسع والنمو.

كما يستعرض المؤتمر الفرص الاقتصادية المتنامية في قطاع المياه بوصفه أحد أسرع القطاعات نمواً عالمياً، خاصة مع تزايد الاستثمارات في البنية التحتية والرقمنة والتقنيات المتقدمة والحلول المستدامة.

يولي المؤتمر كذلك اهتمامًا خاصًا بتنمية القدرات البشرية والكوادر القيادية في قطاع المياه، عبر تعزيز جاهزية الكفاءات للتعامل مع تحديات الحوكمة المائية، وإدارة الأصول التجارية، وصناعة القرار في بيئات تشغيلية متسارعة ومتغيرة.

وصُمم IDWS 2026 ليكون منصة تنفيذية تركز على تحقيق الأثر الاقتصادي والنتائج العملية، حيث سيتضمن عروضًا حية للتقنيات، ومنصات لعرض الشركات الناشئة، ومناطق مخصصة لربط المستثمرين بالمشروعات الواعدة، إضافة إلى جلسات استراتيجية مغلقة تركز على تسريع التمويل والتنفيذ وتحويل الأفكار إلى فرص استثمارية ومشروعات قابلة للنمو.

وسيستعرض المعرض المصاحب منظومة الابتكار المائي بجوانبها الاقتصادية والتقنية المختلفة، بدءًا من تقنيات التحلية منخفضة التكلفة وإدارة الأصول المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مرورًا بالبنية التحتية المالية القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وصولًا إلى نماذج الاقتصاد الدائري وإدارة المحافظ الاستثمارية للمشروعات العملاقة. كما سيناقش الدور المحوري للمياه في قطاعات الطاقة والتعدين والصناعة والزراعة والسياحة والتنمية الحضرية، بما يبرز العلاقة المتنامية بين الحوكمة الرشيدة للمياه والنمو الاقتصادي المستدام.

ومن خلال جمع قادة الحكومات والرؤساء التنفيذيين والمشغلين ومزودي التقنيات والمستثمرين والباحثين ضمن منصة واحدة، يسعى المؤتمر إلى سد الفجوة بين رأس المال والفرص التشغيلية، وتهيئة بيئة مشجعة على بناء الشراكات وتحفيز الاستثمارات وتسريع تنفيذ المشروعات.

ومع تصاعد الطلب العالمي على حلول مائية مستدامة وقابلة للتمويل، يتوقع أن يسهم IDWS 2026 في تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي لحوكمة المياه والتمويل الأخضر والتعاون الدولي، إضافة إلى مناقشة دور الذكاء الاصطناعي في تطوير الأنظمة المائية، ولذلك سيخصص المؤتمر محوراً متقدماً لاستعراض دور الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل مستقبل قطاع المياه، من خلال أنظمة التشغيل الذكية، والتحليلات التنبؤية، والتوائم الرقمية، وإدارة الأصول والبنية التحتية في الوقت الفعلي، بما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز استدامة الموارد.

وتدعو الهيئة السعودية للمياه الجهات الحكومية والخاصة والمستثمرين والمبتكرين والباحثين وقادة القطاع للمشاركة في IDWS 2026 والمساهمة في صياغة مستقبل المياه عالميًا، عبر منصة تجمع الفكر والاستثمار والابتكار والتنفيذ تحت سقف واحد، حيث يطمح IDWS 2026 لأن يكون أكثر من مجرد مؤتمر دولي، بل منصة عالمية لتحويل الرؤى إلى استثمارات، والابتكارات إلى مشاريع، والشراكات إلى أثر ملموس يسهم في بناء مستقبل مائي أكثر استدامة ومرونة للأجيال القادمة.

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