أبوظبي: أعلنت شركة "فيلورا"، إحدى الشركات الرائدة في مجال خدمات الطيران في أبوظبي، عن تحقيقها نسبة 99.63% في مجال تقديم الخدمات وتجارب المتعاملين، وذلك وفقاً للمعيار الدولي لتجارب المتعاملين (ICXS2024) عن أدائها خلال عام 2025، لتصبح بذلك أول شركة على مستوى العالم في مجال خدمات المناولة الأرضية تحصل على إحدى أعلى شهادات تجربة العملاء المعتمدة من قبل المعهد البريطاني للمعايير (BSI)، بما يؤكد مكانتها ضمن منظومة قطاع الطيران.

يُوفّر معيارICXS2024، الذي طوّره المعهد الدولي لتجربة العملاء (ICXI)، إطاراً منهجياً لقياس وتطوير تجربة العملاء في البيئات التشغيلية المعقدة، فيما يؤكد اعتماد الشهادة من قبل (BSI) استيفاء الشركة لمتطلبات الحوكمة والعمليات والأداء، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة.

وشمل التقييم عدداً من نقاط الاتصال التشغيلية الرئيسة، بما في ذلك إجراءات تسجيل الوصول، وعمليات الصعود إلى الطائرة، وتنسيق مناولة الأمتعة، وخدمات دعم العملاء، بما يعكس قدرة "فيلورا" على تحقيق التوازن بين كفاءة العمليات ومتطلبات تجربة العملاء ضمن بيئات عمل تتسم بالدقة والموثوقية العالية.

وتُعدّ خدمات المناولة الأرضية أحد الركائز الأساسية في استمرارية وكفاءة منظومة الطيران، ويعكس هذا الاعتماد التزام "فيلورا" بتطوير نموذج تشغيلي متكامل يربط بين الأداء التشغيلي ومعايير تجربة العملاء القابلة للقياس، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات واستمراريتها عبر مختلف مراحل الخدمة.

كما يعزز هذا الإنجاز مكانة "فيلورا" كشريك موثوق ضمن قطاع الطيران، من خلال نموذج تشغيل يرتكز على التكامل بين الخدمات الأرضية والشحن والخدمات اللوجستية والحلول الأمنية، بما يضمن تنسيقاً سلساً وفعّالاً عبر مختلف العمليات التشغيلية في المطارات، ويسهم في دعم حركة المسافرين والبضائع بكفاءة، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والموثوقية.

وبهذه المناسبة، قال جبران البريكي، الرئيس التنفيذي لشركة "فيلورا": "يعكس تحقيق هذا التقييم مستوى الاحترافية والانضباط والتفاني الذي يتمتع به فريق عملنا، كما يؤكد قوة نموذجنا التشغيلي والتزامنا بتقديم خدمات متسقة وعالية الجودة عبر مختلف نقاط الاتصال. ومع استمرارنا في تطوير قدراتنا التشغيلية، نواصل العمل على بناء منصة متكاملة لخدمات الطيران تجمع بين الكفاءة التشغيلية وتبني الحلول المبتكرة التي تعزز تجربة لعملاء، بما يدعم مكانة أبوظبي كمركز عالمي لحركة السفر والتجارة والأعمال

ومن جانبه، قال روبرت كي، رئيس المعهد الدولي لتجربة العملاء: "يمثل حصول "فيلورا" على شهادة ICXS2024 من خلال (BSI) خطوة متقدمة لقطاع خدمات المناولة الأرضية على مستوى العالم، ويعكس التزاماً واضحاً من قبل الشركة بتطبيق معايير تجربة العملاء القابلة للقياس ضمن بيئات تشغيلية تُعدّ من الأكثر تطلباً وتعقيداً، بما يؤكد تحقيقها هذا الإنجاز وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة."

وتجدر الإشارة إلى أن شركة "فيلورا" تأسست في أبوظبي، وتعمل من خلال نموذج متكامل يجمع بين الخدمات الأرضية، والشحن والخدمات اللوجستية، والحلول الأمنية، بما يسهم في تحقيق تنسيق فعّال عبر عمليات المطار، ويدعم استدامة الأداء وكفاءة العمليات ضمن منظومة الطيران في الإمارة.

نبذة عن فيلورا:

انطلقت فيلورا بهوية مؤسسية جديدة تحت مظلة "القابضة" (ADQ)، بهدف تعزيز وتطوير قطاع خدمات الطيران في إمارة أبوظبي، حيث تجمع تحت مظلتها ثلاثة قطاعات رئيسية تشمل خدمات المناولة الأرضية، والشحن والخدمات اللوجستية، والخدمات الأمنية، من خلال قوة عاملة تضم أكثر من 5000 موظف. وتُمثل فيلورا امتداداً لمسيرة تمتد لأكثر من أربعة عقود من التميز في تقديم خدمات الطيران المتكاملة، مستفيدةً من الخبرات والنجاحات المتراكمة عبر السنوات. وتهدف الشركة إلى تقديم حلول طيران عالمية المستوى تضمن تجارب آمنة ومتميزة للمسافرين والبضائع والسلع عالية القيمة يومياً. وإلى جانب مساهمتها في دعم الاقتصاد المحلي، تلتزم فيلورا بإعادة تعريف معايير خدمات الطيران عالمية المستوى، وترسيخ مكانتها كشركة رائدة على الساحة الدولية في هذا القطاع الحيوي.

