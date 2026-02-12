خبرات أسبن الطبية التشغيلية والسريرية تشكّل ركيزة أساسية للتعاون المشترك

مجموعة ICME للرعاية الصحية تقدّم خبراتها في الاستشارات الاستراتيجية، ودراسات الجدوى، وتخطيط المرافق، وتصميم الرعاية الصحية

الشراكة تهدف إلى تعزيز خدمات الرعاية الصحية في المناطق ذات النمو المرتفع

أبوظبي، أعلنت أسبن اطبية و مجموعة ICME للرعاية الصحية، التي تأسست عام 1954، عن توقيع مذكرة تفاهم غير حصرية لتأسيس إطار تعاون استراتيجي يركّز على تطوير البنية التحتية للرعاية الصحية وتعزيز الخدمات الصحية في الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأفريقيا.

ويجمع التعاون بين القدرات التنفيذية والسريرية المتقدمة لأسبن الطبية، والخبرات الاستشارية العميقة لـشركة ICME للرعاية الصحية في التخطيط الصحي ودراسات الجدوى وتصميم المرافق، بما يمكّن من تقديم حلول متكاملة ومستدامة تلبي احتياجات الأنظمة الصحية سريعة النمو.

ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز جاهزية وكفاءة الأنظمة الصحية، وتحسين جودة الخدمات المقدّمة، بما ينعكس إيجاباً على صحة المرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية.

وتم توقيع مذكرة التفاهم خلال معرض الصحة العالمي (World Health Expo – WHX)، بما يرسّخ إطاراً لنهج تعاوني مشترك في تنفيذ مشاريع الرعاية الصحية. ويشمل هذا النهج تقديم حزمة متكاملة من الخدمات، تضم الاستشارات المتخصصة، والتخطيط الاستراتيجي، ودراسات الجدوى، وتحليل الأسواق والجدوى المالية، إلى جانب خدمات الإعداد لما قبل التشغيل، وتخطيط القوى العاملة وبرامج التدريب، فضلاً عن الإدارة التشغيلية. وتهدف هذه الشراكة إلى توفير حلول شاملة من البداية إلى النهاية، تستجيب للطلب المتزايد على أنظمة رعاية صحية متينة وفعّالة في المناطق ذات النمو المتسارع.

وبموجب الاتفاقية، ستقدّم أسبن الطبية خبراتها المعترف بها عالمياً في مجالات الإعداد والتجهيز لما قبل التشغيل، واستقطاب الكوادر وتدريبها، والإدارة التشغيلية، والاستشارات السريرية والتنظيمية، إلى جانب قدراتها في الانتشار السريع لفرق ومنشآت الرعاية الصحية. وفي المقابل، ستسهم مجموعة ICME للرعاية الصحية بخبراتها الواسعة في الاستشارات الاستراتيجية لقطاع الرعاية الصحية، وتقييم الأسواق، ودراسات جدوى المشاريع، والتخطيط الاستراتيجي للمنشآت، والتصميم المتكامل لمرافق الرعاية الصحية، بما في ذلك تخطيط المعدات الطبية والتكنولوجيا، والإشراف على أعمال الإنشاء.

وأكدت كلير ويستبروك كير، المدير العام لشركة أسبن الطبية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أهمية هذا التعاون قائلةً: "تتيح لنا شراكتنا مع ICME Healthcare الجمع بين التخطيط والتصميم الصحيين بمستوى عالمي، والخبرات التشغيلية والسريرية التي تتمتع بها Aspen Medical. ومن خلال هذا التكامل، نتمكّن من تقديم حلول متكاملة من البداية إلى النهاية، تُحدث أثراً ملموساً وتحولاً حقيقياً في تقديم الرعاية الصحية في الأسواق الناشئة".

ومن جانبه، أكّد ماتياس رايث، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والشريك في مجموعة ICME للرعاية الصحية، أن تطوير بنية تحتية مستدامة للرعاية الصحية يشكّل جوهر رؤية الشركة، مشيراً إلى أن الشراكة مع أسبن الطبية، تُمكّن من الانتقال من مرحلة التصميم إلى التنفيذ والتشغيل الفعّال، مع ضمان توفير الكوادر المؤهلة وفق أعلى المعايير الدولية، بما يدعم تقديم رعاية صحية عالية الجودة ويعزّز رفاهية العاملين في القطاع.

ويعكس هذا التعاون التزاماً مشتركاً بتعزيز الوصول إلى رعاية صحية عالية الجودة في المناطق التي تشهد نمواً متسارعاً، من خلال حلول متكاملة توظّف الخبرات المشتركة للطرفين، وتسعى هذه الشراكة إلى تقديم حلول شاملة تعزّز نتائج المرضى، وتدعم بناء القدرات، وترسّخ استدامة الأنظمة الصحية على المدى الطويل.

