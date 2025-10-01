الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت شركة IBM (بورصة نيويورك: IBM)، الرائدة العالمية في مجال السحابة الهجينة، والذكاء الاصطناعي، و الخدمات الاستشارية، ونيبل (nybl)، شركة متخصصة في الذكاء الاصطناعي تعتمد على الأسس العلمية، عن تعاون جديد يهدف إلى تسريع تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية للبنية التحتية، ومن ضمنها قطاعات الطاقة، والمرافق، والعمليات الصناعية. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز مرونة العمليات المؤسسية، وتحسين الكفاءة، وتقديم قيمة أكبر للأعمال، من خلال دمج حلول IBM للذكاء الاصطناعي، وخاصة منصة "watsonx.governance"، مع خبرات نيبل التخصصية.

يتمحور التعاون الجديد حول دمج منصة نيبل "n.vision" مع منصة "watsonx" للذكاء الاصطناعي والبيانات من IBM، والتي تتضمن قدرات حوكمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بالإضافة إلى مجموعة تطبيقات "IBM Maximo". وتوفر هذه التطبيقات معاً للمؤسسات قدرات آمنة وذكية لإدارة الأصول والعمليات، حيث تساعد على خفض التكاليف، وتحسين نتائج السلامة، وتعزيز الأداء العام. وتلعب منصة "watsonx.governance" دوراً أساسياً في هذا الإطار من خلال توفير الشفافية المدمجة في التصميم، والامتثال للمعايير، وإدارة متكاملة لدورة حياة الذكاء الاصطناعي.

انطلاقاً من هذا الأساس المتكامل، يقوم هذا الحل على توظيف إمكانيات منصة "IBM Maximo Visual Inspection (MVI)" لإدخال تكنولوجيا الذكاء البصري المدعوم بالذكاء الاصطناعي في العمليات الصناعية. حيث تقوم منصة "n.vision" بتحليل كميات هائلة من البيانات المرئية، ويشمل ذلك صوراً تم التقاطها بالمُسيرات (الدرونز) وكاميرات المراقبة، لتتبع الأخطاء، والتنبؤ بأعطال المعدات، وتقديم توصيات استباقية تساعد في منع التوقف غير المخطط له. ومن خلال أتمتة عمليات فحص الجودة واكتشاف العيوب، يعمل هذا النهج المشترك على تبسيط سير العمل مع الحفاظ على أعلى المعايير التشغيلية.

تجمع المنصة بين نماذج الذكاء الاصطناعي الخاضعة لملكية نيبل الفكرية، مع محرك قوي لمعالجة بيانات، وواجهة استخدام بديهية. وتشمل وحداتها الأساسية: وحدة ""Director، التي تدعم التحليلات الفورية واتخاذ القرارات اللحظية، ووحدة "Stage"، التي توفر واجهة مرئية للنتائج والبيانات لتسريع الاستجابة التشغيلية بشكل أكثر ذكاءً. ومن خلال الدمج بين القدرات العميقة للذكاء الاصطناعي وسهولة الاستخدام، تُمكّن هذه المنصة المؤسسات من تحقيق أقصى جاهزية للأصول، وزيادة موثوقيتها، وتحسينات يسهل قياسها في الكفاءة والسلامة.

وفي تعليق له، صرح زيدون عربد، نائب رئيس منظومة شركاء IBM لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "نحن في IBM نؤمن بأن مستقبل الصناعة سيكون مدعوماً بالذكاء الاصطناعي، وقد صُممت منصّة "watsonx" لمساعدة عملائنا على توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي الموثوق ضمن أعمالهم. ومن خلال دمج الابتكار المتخصص الذي تقدمه نيبل مع قدرات IBM في الذكاء الاصطناعي المؤسسي، بما في ذلك منصتي "Maximo"و"watsonx"، نتيح لعملائنا الارتقاء بعملياتهم واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً في أسرع وقت".

ومن جانبه علق نور النحّاس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لنيبل، وعضو المجلس الاستشاري لمبادرة دبي الذكية لمبادئ وإرشادات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي: "نعمل في نيبل على تطوير حلول ذكاء اصطناعي تستند إلى العلم وقائمة على الالتزام الراسخ بالأثر الأخلاقي. وتتمثل رسالتنا في طرح حلول لمجموعة من أكثر التحديات التي تواجه البشرية في قطاعات الطاقة، والمياه، والزراعة، والرعاية الصحية. ويعزز هذا التعاون مع IBM قدرتنا على توسيع نطاق تأثيرنا عالمياً، حيث يجمع بين الابتكار المتخصص في مجالاتنا مع منصات IBM المؤسسية المتقدمة لتوفير قيمة حقيقية وملموسة في القطاعات الأكثر حاجة إليها."

ويأتي هذا التعاون تجسيداً لرؤية مشتركة تهدف إلى مواجهة التحديات الواقعية، يُقدّم هذا التعاون تكنولوجيا ذكاء اصطناعي متقدمة ومصممة خصيصاً لقطاعات تخدم الإنسان. كما يتيح لـشركة IBM دمج حلول نيبل المتطورة ضمن محفظتها العالمية، وفي الوقت نفسه يدعم رؤية نيبل في تصدير الابتكار المحلي من الشرق الأوسط إلى العالم، ما يعزز دور المنطقة في صياغة مستقبل التكنولوجيا.

حول نيبل (nybl)

نيبل هي شركة متخصصة في تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي العميق، انطلقت من الشرق الأوسط برسالة واضحة: تطوير وتصدير التكنولوجيا والابتكار إلى العالم.

تٌركّز تكنولوجيا نيبل على تقديم حلول متقدمة للتنبؤ اللحظي بالأعطال واتخاذ الإجراءات الوقائية، وتقديم توصيات تهدف إلى التحسين التشغيلي المستمر، بما يعزز الكفاءة ويخفض التكاليف في القطاعات الحيوية، ويسهم في معالجة التحديات الكبرى. حيث تكمن قوة حلول نيبل للذكاء الاصطناعي في قدرتها على تمكين العقول المبدعة من التصدي لتلك التحديات الإنسانية والعلمية في قطاعات الطاقة والبيئة وقد تم تكريم نيبل باختيارها ضمن قائمة الـ 100 شركة من المستقبل (Future 100)، كواحدة من أوائل شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تتبنى نيبل رؤية تهدف إلى إضفاء الطابع الديموقراطي على الذكاء الاصطناعي، وبناء عالم نُطلق فيه العنان للإمكانات البشرية الكامنة بكل أبعادها. وتُحقق هذه الرؤية من خلال منصة متكاملة للذكاء الاصطناعي، تضم حزمة من التطبيقات وإطاراً عالمياً للتعلم الآلي، مما يُمكّن المؤسسات من تحويل بياناتها إلى قرارات مؤثرة.

حول IBM

لأكثر من قرن، كانت IBM في طليعة الابتكار التكنولوجي. وهي الشركة الرائدة في مجال السحابة الهجينة العالمية، والذكاء الاصطناعي، والخبرة الاستشارية. حيث تدعم العملاء في أكثر من 175 دولة للاستفادة من الرؤى الثاقبة من بياناتهم، وتبسيط إجراءات العمل، وخفض التكاليف، واكتساب القدرة التنافسية في صناعاتهم. ويثق أكثر من 4,000 كيان حكومي وشركة في مجالات البنية التحتية الحيوية - مثل الخدمات المالية، والاتصالات، والخطوط الجوية، والرعاية الصحية، يعتمدون على منصة IBM للسحابة الهجينة و Red Hat OpenShift لتسريع التحولات الرقمية بكفاءة وأمان.

وتقدم ابتكارات IBM الريادية في الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، والحلول السحابية المخصصة للقطاعات الصناعية، والاستشارات، خيارات مفتوحة ومرنة لعملائها. ويستند كل ذلك إلى التزام راسخ وممتد بالثقة والشفافية والمسؤولية والنزاهة.

