دبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت الفطيم عن تعاونها مع شركة IBM (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: IBM)، لتنفيذ ترحيل وتحول رقمي شامل لنظام النواة الرقمية للفطيم للسيارات، حيث تم الانتقال مباشرةً من نظام SAP ECC إلى نظام SAP S/4HANA على منصة مايكروسوفت أزور (Microsoft Azure)، وذلك من خلال برنامج RISE مع SAP. ويعمل النظام الجديد على تعزيز العمليات المتكاملة لقسم السيارات في الفطيم، كما يؤهله لقيادة مستقبل التنقل، إذ يعتبر هذا التحول واحداً من أكبر عمليات التحول لنظام SAP في المنطقة.

هذا وقامت مجموعة الخدمات الاستشارية بشركة IBM بتنفيذ برنامج التحول من خلال التعاون مع SAP,SNP, proaxia والفطيم، مع فترة توقف لم تتجاوز 48 ساعة فقط، ما وفّر على الشركة ما بين 8 إلى 10 أيام من الخسائر التشغيلية المحتملة، وذلك رغم حجم وتعقيد المهمة. وشمل هذا التحول توحيد أكثر من 2 مليار سجل (ما يقارب 20 تيرابايت من البيانات)، ومعالجة 50,000 عنصر من عناصر التفويض، وتحديث بيانات مخصصة وتاريخية تعود لـ 17 عامًا، والتحقق من أكثر من 27,000 حالة اختبار بمعدل نجاح بلغ 98% في الجولة الأولى من التنفيذ، وإعادة تأسيس أكثر من 550 عملية تكاملٍ، وكل ذلك بدقة متناهية وبدون أي تأخير عن الجدول الزمني المخطط له.

واستفادت الفطيم للسيارات من منهجية IBM المعروفة باسم Rapid Move for SAP S/4HANA، والتي تتيح الانتقال الانتقائي للبيانات، ما يسمح للعملاء بالتخلّي عن السجلات والتكوينات القديمة غير الضرورية. وتقوم القوالب المُحددة مسبقًا بتوجيه كل خطوة من خطوات التنفيذ، بينما تقلل أدوات الأتمتة من الجهد اليدوي، ما يُساهم في تسريع عملية الانتقال للتشغيل الفعلي وجعلها أكثر قابلية للتنبؤ.

ويُمثّل هذا الإنجاز المرحلة الأحدث في رحلة الفطيم نحو نظام S/4HANA عبر منصة RISE. وقد تم تنفيذ المرحلة السابقة، التي شملت قطاع التجزئة في الفطيم ووحدات أعمال أخرى، بنجاح تام دون تسجيل أي خلل جدير بالذكر، ما يُبرز قوة التعاون المشترك مع فريق IBM للاستشارات في دفع عملية التحول.

وفي معرض تسليطه الضوء على نجاح هذا المشروع، قال هيمانشو شريفاستافا، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في الفطيم: "إن التزام الفطيم الراسخ بالابتكار والتميّز يشكّل دافعًا أساسيًا لنا لتوحيد عملياتنا من خلال تبنّي أحدث التقنيات المتقدمة. ويُعدّ إطلاق نظامنا الرقمي الجديد SAP S/4HANA محطة رئيسية تُعزّز قدرتنا على الابتكار والعمل بمرونة، وتمكّننا من تقديم خدمات عالمية المستوى عبر جميع وحدات أعمالنا. ويجسّد هذا الإنجاز قوة التعاون وأهمية التكنولوجيا الاستراتيجية في رسم ملامح مستقبلنا."

من جانبها، قالت لولا موهانتي، الشريك الإداري في IBM للاستشارات في الشرق الأوسط وأفريقيا: "يمثل نجاح ترحيل أعمال قطاع السيارات في الفطيم بهذا الحجم والتعقيد مباشرة إلى نظام SAP S/4HANA على منصة مايكروسوف أزور باستخدام نظام RISE، شهادة على الخبرات المشتركة والدقة في تنفيذ هذا التعاون. وقد أنشأنا من خلال العمل بشكل وثيق مع الفطيم وشركائنا في منظومة العمل، بنية رقمية قوية ومهيأة للمستقبل تفتح آفاقًا جديدة لمزيد من مستويات الكفاءة والابتكار والنمو الذي يتمحور حول احتياجات العميل."

بدوره، قال مروان زين الدين، المدير التنفيذي لشركة SAP في الإمارات: "تعد الخطوة الجريئة في الانتقال التكنولوجي الكبير الذي قامت به الفطيم إلى نظام SAP S/4HANA عبر RISE، والذي تحقق مع الحد الأدنى من التوقف التشغيلي وذلك بالتعاون مع IBM، محطة بارزة في سياق توسيع نطاق العمليات في ظل بيئة معقدة. ونحن في SAP نفتخر بالمساهمة في هذا التحول الاستراتيجي، الذي يوفر لقطاع التنقل في دولة الإمارات إمكانات متوافقة مع الذكاء الاصطناعي، تعزز من الكفاءة والمرونة والتنافسية العالمية."

جدير بالذكر أنه وبينما تتعثر العديد من الشركات في رحلتها للتحول إلى نظام S/4HANA ومنصة Rise، نجحت الفطيم بتسريع تنفيذ هذه العملية، حيث أتمّت كلا التحولين ضمن برنامج تحول موحد ومتكامل. وتكتسب شركة الفطيم للسيارات من خلال تأسيس نواة رقمية موحدة، قدرة على تسريع الإغلاق المالي، وتحسين التكامل عبر سلسلة التوريد، وإطلاق خدمات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي في المستقبل. كما يؤكد هذا الترحيل التزام الفطيم بالنمو المستدام والابتكار، بما يتماشى مع رؤية الإمارات العربية المتحدة الوطنية للتحول الرقمي.

نبذة عن IBM

تعد IBM شركة رائدة في تقديم الخدمات السحابية الهجينة العالمية والذكاء الاصطناعي والخبرة الاستشارية. إننا نساعد العملاء في أكثر من 175 دولة على الاستفادة من الرؤى الثاقبة من بياناتهم، وتبسيط إجراءات العمل، وخفض التكاليف، واكتساب القدرة التنافسية في صناعاتهم. تعتمد آلاف الحكومات والكيانات المؤسسية في مجالات البنية التحتية الحيوية مثل الخدمات المالية والاتصالات والرعاية الصحية على منصة السحابة الهجينة من IBM و Red Hat OpenShift لإحداث تحولاتها الرقمية بسرعة وكفاءة وأمان. تقدم ابتكارات شركة IBM الرائدة في الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الكمومية، وحلول السحابة المتخصصة في الصناعة، والاستشارات، خيارات مفتوحة ومرنة لعملائنا. كل هذا مدعوم بالتزام IBM الراسخ بقيم الثقة والشفافية والمسؤولية والشمولية والخدمة.

نبذة عن الفطيم

تأسّست الفطيم في ثلاثينيات القرن الماضي كشركة تجارية، لتصبح اليوم واحدة من أبرز الشركات الخاصة المتنوعة والأكثر نموًا في المنطقة، ويقع مقرها الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

تمتلك الفطيم عمليات قائمة في أكثر من 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ورابطة الدول المستقلة وآسيا، وذلك ضمن قطاعات رئيسية تشمل السيارات والخدمات المالية والعقارات والبيع بالتجزئة و الرعاية الصحة. وتتمثل رؤية الفطيم في تحسين جودة حياة الأفراد والارتقاء بالمجتمعات المحلية من خلال حلول مبتكرة ومبادرات مستقبلية طموحة.

يعمل في الفطيم نحو 40 ألف موظف وتضم محفظة المجموعة أكثر من 200 علامة تجارية عالمية موثوقة، من بينها تويوتا، ولكزس، وإيكيا، وإيس، وماركس آند سبنسر والكثير غيرها. يرتكز نهج عمل الفطيم على خلق قيمة مستدامة للعملاء من خلال الابتكار الرقمي، والذكاء الاصطناعي والنمو المستدام والشراكات الاستراتيجية ودعم الكوادر البشرية وتمكينها. ويسهم نموذج عمل الفطيم المتكامل في ترسيخ مكانتها الرائدة كشريك موثوق لأصحاب المصلحة، بما يتيح لعملائها وشركائها والمجتمع على حدّ سواء تلبية احتياجات اليوم في ظلّ التطلّع لمستقبلٍ واعدٍ.

وتقوم الفطيم على قيمها المؤسسية الراسخة المتمثلة في الاحترام والتميّز والتعاون والنزاهة، لتواصل بناء إرثها العريق الذي يجسّد مسؤوليتها تجاه الأفراد والمجتمع والبيئة.

نبذة عن "إس إيه بي" SAP

إس إيه بي (رمزها في بورصة نيويورك SAP) هي شركة عالمية رائدة في تطبيقات المؤسسات وتقنيات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالأعمال، تُسخر التكنولوجيا لخدمة المؤسسات من جميع الأحجام والمجالات، ما جعلها ولأكثر من 50 عاماً محطّ ثقة الشركات التي تتطلع إلى العمل بأفضل الإمكانيات والممارسات العالمية من خلال توحيد عملياتها الحيوية التي تشمل الأقسام المالية والمشتريات والموارد البشرية وسلاسل التوريد وإدارة تجارب العملاء.

