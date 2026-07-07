الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلنت كل من شركة IBM (NYSE: IBM) وشركة إجادة للنظم، إحدى الشركات السعودية الرائدة في مجال التحول الرقمي والشريك المعتمد لـ IBM، عن نتائج مبادرة مشتركة لتحديث الأنظمة المؤسسية اعتمدت على منصة IBM Bob، وهي منصة للهندسة البرمجية المعتمدة على وكلاء الذكاء الاصطناعي (Agentic AI) من IBM، وذلك لدعم جهود تحديث وتطوير الأنظمة التقنية في البيئات التشغيلية المؤسسية بشكل مباشر.

وقد نُفذت المبادرة عبر عدة قطاعات تشمل الجهات الحكومية والخدمات المالية والاتصالات، وذلك بهدف استكشاف كيفية مساهمة الهندسة البرمجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مساعدة المؤسسات على تحديث الأنظمة المعقدة بكفاءة أعلى مع الحفاظ على الحوكمة والرقابة. وجرى تقييم المنصة عبر أربع حالات استخدام فعلية في بيئات هندسية مؤسسية، حيث أظهرت نتائج ملموسة في مجالات تحليل الأنظمة والتوثيق وتحديث تطبيقات Java وتوليد الأكواد البرمجية واختبارات تدفق الأعمال البرمجية.

أظهر المشروع تحسنًا ملموسًا في عمليات التحديث، شمل خفض جهود تحليل الأنظمة بنسبة تصل إلى 40%، وتقليص زمن التحليل من أسابيع إلى أيام. كما أظهرت حلول IBM Bob نتائج قوية عبر مسارات عمل التحديث المتعددة، حيث بلغت فعالية الحل نحو 95% في الهندسة العكسية، و90% في توثيق البنية المعمارية للأنظمة، و80% في تحديث تطبيقات Java، إلى جانب توفير أساس متين لتسريع عمليات توليد الأكواد البرمجية واختبارها، مع استمرار التحقق والمراجعة من قبل المطوّرين.

ومن خلال خفض الجهد اليدوي في المراحل الأولية لعمليات تحليل الأنظمة وتوثيقها، أسهمت المنصة في تحسين القدرة على التنبؤ بمخرجات المشاريع عبر توحيد النتائج المعيارية ورفع مستوى الاتساق، كما أتاحت للفرق الهندسية إعادة توجيه جهودها نحو أنشطة ذات قيمة مضافة أعلى مثل التحقق والتكامل والتصميم.

ولا تزال العديد من المؤسسات في المملكة تعتمد على تقنيات تقليدية، بما في ذلك تطبيقات مبنية على لغة COBOL، وهي من لغات البرمجة المدمجة على نطاق واسع في الأنظمة المؤسسية، التي تدعم العمليات الحيوية. وغالبًا ما يتطلب تحديث هذه البيئات التقنية إجراء تحليلات يدوية مكثفة قبل الشروع في مبادرات التحول، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع التكاليف، وإطالة الجداول الزمنية للتنفيذ، وزيادة الاعتماد على خبرات متخصصة محدودة.

وفي تصريح له، أكد أيمن الراشد، نائب الرئيس الإقليمي لشركة IBM السعودية، أن "هذه النتائج تعكس تحول الذكاء الاصطناعي إلى أداة عملية وفعّالة لدفع التحول المؤسسي. ومن خلال تعاوننا مع إجادة للنظم والاستفادة من حلول IBM Bob، أصبحت المؤسسات قادرة على تحديث أنظمتها الحيوية بوتيرة أسرع، مع الحفاظ على مستويات الدقة والصرامة المطلوبة في القطاعات المنظمة."

وأظهرت النتائج أن حلول IBM Bob ساهمت في تقليص الوقت والجهد المطلوبين لعمليات الاكتشاف والتحليل، إلى جانب تعزيز ثبات العمليات عبر مختلف مراحل دورة التحديث. وتعتمد المنصة على قدرات هندسة برمجيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تمتد عبر مراحل متعددة من دورة حياة تطوير البرمجيات، بما يتيح للفرق تسريع عمليات التحديث مع الحفاظ على تحكم المطوّرين والالتزام بمتطلبات الحوكمة المؤسسية.

من جانبه، قال محمد عبد المنعم، الرئيس التنفيذي لقطاع التطبيقات المؤسسية والحوسبة السحابية والأمن السيبراني في إجادة للنظم:" يجمع تعاوننا مع IBM بين قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة والخبرة العميقة في تنفيذ مبادرات التحول المؤسسي واسعة النطاق. ومن خلال خبرة إجادة الواسعة في دعم الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والقطاعات الحيوية الأخرى، نساعد المؤسسات على تحديث أنظمتها الحيوية بكفاءة أعلى، وتسريع مسارات التحول، وتعزيز الحوكمة، وتحقيق نتائج أعمال قابلة للقياس."

وبفضل خبرة IBM في دعم مبادرات التحديث والتحول عبر القطاعات الحكومية والمالية والاتصالات وغيرها من القطاعات الحساسة، تعاونت إجادة للنظم مع IBM لتقييم كيفية إمكانية تطبيق الهندسة البرمجية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي ضمن البيئات المؤسسية مع الحفاظ على الحوكمة ومعايير تسليم الأعمال.

وشكّل تسريع فهم الأنظمة الحيوية وتوثيقها أحد المحاور الرئيسية للمشروع، حيث جرى توظيف حلول IBM Bob على تطبيقات COBOL وقواعد بيانات SQL (Structured Query Language) - اللغة القياسية لإدارة واسترجاع البيانات في قواعد البيانات المؤسسية - المضمنة، إلى جانب مكونات النظام ذات الصلة، وذلك بهدف تحديد قواعد الأعمال، ورسم تدفقات البيانات، وتوثيق تفاعلات الأنظمة، وإنتاج مخرجات منظمة يمكن للمحللين مراجعتها واعتمادها بثقة.

وأظهرت النتائج أن المهام التي كانت تتطلب سابقًا أسابيع من التحليل اليدوي بات بالإمكان إنجازها بوتيرة أسرع بكثير، مع مخرجات تتطلب حدًا أدنى من المراجعة قبل اعتمادها. كما أثبتت المنصة قدرتها على دعم فرق العمل في إعداد وثائق الأنظمة والهندسيات الرقمية بسرعة أكبر، مما أتاح للمحللين والمطوّرين نقطة انطلاق أكثر قوة ووضوحًا لعمليات المراجعة اللاحقة.

وقال عمرو مراد، مهندس حلول أول في شركة إجادة للنظم: "لا تقتصر الفرصة على توظيف الذكاء الاصطناعي في هندسة البرمجيات فحسب، بل تمتد إلى تمكين المؤسسات من تحديث بيئاتها المؤسسية المعقدة بسرعة أكبر ومستويات أعلى من الاتساق والثقة. وتؤكد تجربتنا أن المؤسسات قادرة على تسريع جهود التحديث، ورفع الإنتاجية، والحفاظ على الحوكمة، عند دمج الذكاء الاصطناعي ضمن نماذج هندسية وتشغيلية منظمة."

ويسلّط هذا التعاون الضوء على كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي لدعم عمليات التحديث عبر مختلف مراحل دورة حياة تطوير البرمجيات، بدءًا من تحليل الأنظمة وتوثيق البنية التقنية، وصولًا إلى تحديث الأكواد البرمجية مع الحفاظ على التحقق والمراجعة البشرية. كما تعكس خبرة إجادة كيف يمكن لهذه القدرات أن تدعم برامج التحديث واسعة النطاق، لا سيما في القطاعات الحكومية والمالية التي تتطلب مستويات عالية من الدقة وقابلية التتبع وسرعة التنفيذ.

وتعتمد IBM بدورها على حلول IBM Bob داخلها، حيث يستخدمها أكثر من 80 ألف موظف في الشركة. وأفاد المستخدمون بتحقيق متوسط زيادة في الإنتاجية بلغ 45% عبر مجموعة من المهام البرمجية، بما في ذلك تحديث الأنظمة، وتعزيز الأمن السيبراني، وتطوير التطبيقات الجديدة، إلى جانب تحقيق وفورات زمنية ملحوظة في توليد الأكواد البرمجية، وإعادة هيكلة الشيفرات، ومهام تطوير أخرى.

يعكس هذا التعاون التزام شركتي IBM وإجادة للنظم المشترك بدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال مساعدة المؤسسات على تحديث أنظمتها الحيوية وتسريع مبادرات التحول الرقمي. ومع استمرار المؤسسات في تنفيذ برامج تحول واسعة النطاق، تزداد أهمية القدرة على تحديث البيئات التقنية القائمة بكفاءة أعلى. ومن خلال تقليل الوقت والجهد المرتبطين بتحديث الأنظمة الحيوية، يمكن للهندسة البرمجية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أن تساعد المؤسسات على رفع الكفاءة التشغيلية وتقليل التعقيد وتسريع الانتقال إلى بيئات تقنية حديثة قائمة على الحوسبة السحابية.

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