الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركتا "IBM" و"أرامكو" اليوم أنهما تعتزمان التعاون لاستكشاف الفرص الهادفة إلى تعزيز آفاق الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي التوكيلي ((Agentic AI، والأتمتة، وعلوم المواد، وغيرها من المجالات المتفق عليها بين الطرفين في سبيل تطوير القطاع الصناعي. ويأتي هذا التعاون امتدادًا لعلاقة طويلة الأمد وتوافق استراتيجي قوي حول الابتكار، والتميز التشغيلي، ومعالجة التحديات الصناعية المعقدة على نطاق واسع.

وجرى الإعلان عن هذا التعاون خلال فعالية "THINK Boston"، وهي الحدث العالمي الرائد لشركة "IBM"، وذلك بحضور أرفيند كريشنا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة IBM، وسامي العجمي، النائب الأعلى للرئيس للرقمنة وتقنية المعلومات في أرامكو، إلى جانب عدد من كبار التنفيذيين وضيوف مميزين من قطاعات الصناعة والقطاع العام والأوساط الأكاديمية.

وسيركِّز هذا التعاون على استكشاف فرص الابتكار المشترك؛ لتطوير حلول عملية وعالية الأثر، وذلك من خلال الجمع بين كلٍّ من منصات التكنولوجيا المؤسّسية المتقدمة من IBM، وخبراتها الاستشارية في القطاع الصناعي، وقدراتها البحثية والابتكارية، إلى جانب النطاق الواسع لعمليات أرامكو الصناعية، وأصولها الضخمة من البيانات، وخبراتها ومعارفها المتخصصة في مجال الطاقة، المبنية على مدار أكثر من 90 عامًا. كما سيعمل الطرفان على استكشاف تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية الهجينة، والتقنيات المتقدِّمة ضمن مختلف الأنظمة الصناعية وأنظمة الطاقة، بما في ذلك حالات استخدام الذكاء الاصطناعي الصناعي في البيئات الحيوية ذات الأهمية الحرجة. وتهدف هذه الجهود إلى الاستفادة من نقاط القوة التكاملية لدى الطرفين لإطلاق قيمة أعلى وتسريع الابتكار على أوسع نطاق.

وقال سامي العجمي، النائب الأعلى للرئيس للرقمنة وتقنية المعلومات في أرامكو: "تمثل التقنية والابتكار عنصرين أساسيين في رؤية أرامكو طويلة المدى. ويُمكّننا هذا التعاون مع IBM من دراسة سبل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي والمجالات ذات الصلة، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية والمرونة، وترسيخ مكانة أرامكو الريادية في الذكاء الاصطناعي الصناعي، لا سيما في البيئات الحيوية الحساسة".

وقال سعد توما، المدير العام لشركة "IBM" في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "يشكّل الابتكار المدعوم بالتقنيات المتقدمة محور المرحلة المقبلة من التحول المؤسسي. ومن خلال هذا التعاون مع أرامكو، نعمل على استكشاف دور التقنيات الحديثة في مواجهة التحديات الصناعية الكبرى عالميًّا، بما يعكس التزامنا المشترك بالاستثمار المستدام في الابتكار".

وتعود علاقة التعاون بين أرامكو وIBM إلى عام 1947، حيث أسستا شراكة عميقة ومتطورة على مدى عقود. وقد شملت هذه العلاقة موجات متتالية من التقنيات، بدءًا من الأنظمة الأساسية وصولًا إلى المنصات الرقمية الحديثة. أما الدافع الأكبر، فهو التركيز المشترك على الابتكار والاستثمار وتحقيق الأثر على أوسع نطاق ممكن.

ويخضع التعاون إلى توصل الطرفين إلى اتفاقية نهائية.

تُعدُّ التصريحات المتعلقة بالتوجهات المستقبلية لشركة IBM ونواياها عرضة للتغيير أو الإلغاء دون إشعار مسبق، وهي تعبّر عن أهداف الشركة وتطلعاتها فقط.

نبذة عن IBM:

تُعد IBMمن أبرز مزوّدي خدمات السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي وحلول الاستشارات الرقمية عالميًا. وتساعد الشركة عملاءها في أكثر من 175 دولة على الاستفادة من بياناتهم، وتحسين عملياتهم، وخفض التكاليف، وتعزيز تنافسيتهم. وتعتمد آلاف الحكومات والمؤسسات في قطاعات حيوية مثل الخدمات المالية والاتصالات والرعاية الصحية على منصة السحابة الهجينة من “IBM” وحلول Red Hat OpenShift لقيادة رحلات التحول الرقمي بكفاءة وأمان. وتواصل “IBM” الابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمّية وحلول السحابة المتخصصة، مع الالتزام بالشفافية والمسؤولية والشمولية. للمزيد: www.ibm.com

