القاهرة: وقعت شركة هواوي مصر، الشركة الرائدة في مجال توفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لإنشاء مركز الدعم لأكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IASC)، وهي منصة متكاملة لدعم أكاديميات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، خلال المنتدى العربي الأول للذكاء الاصطناعي.

شهد توقيع مذكرة التفاهم معالي الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، ومعالي الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث وقع المذكرة السيد دو يونغ، نائب الرئيس الأول لشركة هواوي، والأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري (AASTMT) بحضور الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، والمهندسة أسماء سراج، المدير التنفيذي لأكاديميات هواوي في مصر.

يعد مركز الدعم أكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IASC) جزءًا من الجهود المستمرة التي تبذلها شركة هواوي لتوفير الموارد اللازمة التي تسهم في تعزيز دور أكاديميات هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر. حيث سيعمل المركز على دعم سير عمل الأكاديميات القائمة، وتأسيس أكاديميات جديدة، إلى جانب تنمية الكوادر البشرية المتميزة في مجالات التكنولوجيا والابتكار لتأهيلهم للمستقبل الرقمي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وطموحاتها في تحقيق التحول الرقمي الشامل، وتمكين الشباب ليكونوا القوة الدافعة نحو التنمية المستدامة.

وتعليقاً على هذه الشراكة قال الأستاذ الدكتور/ إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج، "نعتز بشراكتنا الاستراتيجية مع شركة هواوي مصر، الشركة الرائدة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي توجت بتوقيع بروتوكول تعاون لإنشاء مركز دعم أكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IASC).حيث تأتي هذه الخطوة في إطار التزامنا المشترك بتنمية الموارد البشرية وتأهيل الكوادر الوطنية الشابة. وأوضح "عبد الغفار" أن المركز الجديد سيشكل حجر الزاوية في جهودنا لتوفير برامج تدريبية متطورة تتماشى مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وستمكن طلابنا من الحصول على شهادات عالمية معتمدة، مما يفتح أمامهم آفاقًا مهنية واسعة. وختم تصريحاته قائلاً "نؤمن بأن هذا التعاون سيدعم بقوة رؤية مصر 2030 لتحقيق التحول الرقمي الشامل والتنمية المستدامة، وسيعزز من مكانة الأكاديمية كصرح تعليمي وبحثي رائد في المنطقة العربية.

قال السيد دو يونغ، النائب الأول الرئيس التنفيذي لشركة هواوي، "على مدار 25 عامًا، كانت هواوي شريكًا رقميًا للسوق المصرية، حيث لعبت دورًا محوريًا في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز شبكات الاتصالات، وتنمية مهارات الشباب المصري في مجال التكنولوجيا. ويمثل بروتوكول التعاون الجديد مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بداية فصل جديد في مسيرة هذه الشراكة، عبر إطلاق مركز الدعم أكاديمية هواوي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الذي يعزز شبكة أكاديميات هواوي من خلال دعم التعليم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويوفر فرصًا جديدة للطلاب للحصول على شهادات عالمية والانطلاق في مسارات مهنية واعدة".

كما شاركت هواوي في الجلسة النقاشية الثانية للمنتدى بعنوان، "دور القطاع الخاص ورجال الأعمال في تفعيل المبادرة العربية للذكاء الاصطناعي"، حيث تم التأكيد على أهمية بناء شراكات مستدامة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الابتكار ودعم التحول الرقمي في المنطقة. حيث أكد المهندس مدحت محمود، رئيس قطاع التحول الرقمي والخدمات العامة بشركة هواوي شمال إفريقيا، أن الذكاء الاصطناعي أصبح اليوم جزءًا أساسيًا من مختلف القطاعات الحيوية مثل الرعاية الصحية والتعليم والطاقة والخدمات المالية. وأشار إلى التقدم الذي أحرزته الدول العربية، ومن بينها مصر، في إطلاق استراتيجيات وطنية للذكاء الاصطناعي، مشددًا على أهمية تكييف هذه التقنيات بما يتماشى مع الثقافة والقيم المحلية. واستعرض المهندس مدحت نهج هواوي القائم على ثلاثة محاور رئيسية: توفير أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر أول إطلاق سحابة عامة تبنيها هواوي في مصر، وتكييف الذكاء الاصطناعي وفق احتياجات القطاعات المختلفة، وتنمية المواهب من خلال برامج مثل منظومة هواوي لبنك القدرات (ICT Talent Bank)، كما جدد التزام هواوي بأن تكون شريكًا طويل الأمد في دفع اعتماد الذكاء الاصطناعي وتسريع التحول الرقمي في مصر.

تعكس هذه المبادرة سجل هواوي القوي في مصر، حيث قامت الشركة بالفعل بتدريب أكثر من 50 ألف متخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال منظومة هواوي لبناء القدرات (ICT Talent Bank)، إلى جانب تمكين عشرات الآلاف من المطورين من الابتكار باستخدام هواوي كلاود. ومع إطلاق واحد من أكثر المراكز الرقمية تطورًا في المنطقة من مصر، تؤكد هواوي التزامها طويل المدى بدعم الاقتصاد الرقمي، وتمكين المواهب الرقمية، وتعزيز الابتكار، وإعداد الشباب لقيادة المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

