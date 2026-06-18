الاستثمار سيدعم تطوير محفظة من مشاريع الطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تصل إلى 4 جيجاواط، وتشمل مشاريع قيد التطوير على المدى القريب لتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة تقارب 1 جيجاواط

جيجاواط، وتشمل مشاريع قيد التطوير على المدى القريب لتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بقدرة تقارب جيجاواط الصفقة تعزز جهود Inkia لإزالة الكربون من منظومة الكهرباء في بيرو

أبوظبي، ميامي، أعلن صندوق "ألتِرّا" اليوم عن استثماره المشترك في شركة Inkia Energy ("Inkia")، أكبر منتج مستقل للطاقة في بيرو، إلى جانب I Squared Capital ("I Squared")، شركة إدارة الاستثمارات العالمية المتخصصة في البنية التحتية، وذلك لدعم توسع Inkia في مجال الطاقة المتجددة. وتعد الصفقة أول استثمار مباشر لـ"ألتِرّا" في أمريكا اللاتينية، وقد أُنجزت من خلال صندوق استمرارية يُدار من قبل I Squared وأُنشئ ضمن هيكل ملكية مشترك بين I Squared وCPP Investments (مجلس استثمارات خطة المعاشات التقاعدية الكندية).

وجرى تنفيذ الاستثمار المشترك عبر صندوق الفرص الذي أطلقه صندوق "ألتِرّا" مؤخراً، ليكمل محفظته المتنوعة التي تضم أكثر من 30 استثماراً في الأسواق المتقدمة والنامية، وتدعم مشروعات طاقة متجددة قيد التطوير بقدرة إنتاجية تقارب 100 جيجاواط.

وتتخذ Inkia من ليما مقراً لها، وتدير قدرات توليد كهرباء تبلغ 2.6 جيجاواط، بما يمثل نحو ربع إمدادات الكهرباء في بيرو. ومن خلال خطتها لتطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة 4 جيجاواط، بما في ذلك مشاريع طاقة شمسية وطاقة رياح قيد التطوير على المدى القريب بقدرة تقارب 1 جيجاواط، يُتوقع أن تسهم المنصة في مواصلة جهود إزالة الكربون من منظومة الطاقة الكهربائية في البلاد، إلى جانب دعم توفير إمدادات كهرباء موثوقة وميسورة التكلفة في واحدة من أسرع أسواق الطاقة نمواً في أمريكا اللاتينية.

ويواصل قطاع الطاقة في بيرو الاستفادة من مقومات قوية تدعم نموه على المدى الطويل، وتشمل ارتفاع الطلب على الكهرباء مدفوعاً بنشاط التعدين والنمو الصناعي وتطوير البنية التحتية. كما أن تراجع هوامش الاحتياطي المتاحة في الشبكة يزيد الحاجة إلى إضافة قدرات توليد جديدة، ما يوفر بيئة داعمة للاستثمار طويل الأجل في هذا القطاع.

ويقود المرحلة التالية من نمو Inkia فريق إداري يتمتع بخبرة واسعة وسجل حافل في تطوير وتشغيل أصول الطاقة في المنطقة. كما يستفيد هذا التوسع من الخبرة الطويلة لشركة I Squared بصفتها مالكاً رئيسياً للمنصة، ونشاطها الواسع في قطاعي البنية التحتية والطاقة. ويُعد الاستثمار في Inkia ثاني استثمار مشترك لألتِرّا مع I Squared، بعد استثمار مشترك في منصة Absolute Energy الإيطالية المتخصصة في الطاقة الشمسية وحلول تخزين الطاقة بالبطاريات، والتي تستهدف تطوير مشاريع بقدرة أولية تبلغ 1.4 جيجاواط.

وقال سعادة ماجد السويدي، الرئيس التنفيذي لصندوق "ألتِرّا": "يمثل توجيه رؤوس الأموال طويلة الأجل إلى الأسواق سريعة النمو ركيزة أساسية لتسريع وتيرة التحول المناخي على مستوى العالم. ويعكس استثمارنا في منصات طاقة بقدرات إنتاجية على مستوى الجيجاواط مثل Inkia Energy نهجنا الهادف إلى توسيع قدرات الطاقة المتجددة، وتعزيز موثوقية ومرونة منظومات الكهرباء، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة طويلة الأمد. وتتمتع بيرو بإمكانات واعدة في مجال الطاقة المتجددة، ويؤكد هذا الاستثمار التزام ألتِرّا بمساندة مشاريع البنية التحتية الداعمة لتحول الطاقة في الأسواق التي تتمتع بآفاق نمو قوية".

بدوره قال صادق وهبة، رئيس مجلس الإدارة والشريك الإداري في I Squared Capital: "يسرّنا الترحيب بصندوق ألتِرّا ضمن المستثمرين في Inkia. وتعزز هذه الخطوة علاقتنا المتنامية مع صندوق ألتِرّا، والتي تتطور باستمرار عبر الأسواق والاستراتيجيات المختلفة، كما نفخر بتوسيع نطاقها لتشمل واحدة من أهم منصات الطاقة في أمريكا اللاتينية. وتعكس هذه الصفقة أيضاً قوة شراكتنا مع CPP Investments. ويؤكد استثمار ألتِرّا المكانة التي وصلت إليها Inkia اليوم باعتبارها منصة متنوعة وواسعة النطاق، تؤدي دوراً محورياً في مستقبل الطاقة في بيرو. ومن خلال دعم شركائنا، أصبحنا في موقع يؤهلنا لتنفيذ المرحلة التالية من النمو، بما في ذلك برنامج للطاقة المتجددة بقدرات إنتاج تقاس بالجيجاواط، سيسرّع جهود إزالة الكربون في بيرو، بالتوازي مع تلبية الطلب المحلي المتسارع على الكهرباء".

نبذة عن صندوق ألتِرّا

ألتِرّا هو أكبر صندوق استثماري عالمي خاص للتمويل المناخي، أطلقته دولة الإمارات خلال مؤتمر الأطراف COP28 برأس مال أوّلي قدره 30 مليار دولار أمريكي. ويهدف ألتِرّا إلى بناء شراكات مبتكرة لجمع وتحفيز استثمارات بقيمة 250 مليار دولار أمريكي على مستوى العالم بحلول عام 2030، لتمويل الاقتصاد المناخي العالمي الجديد وتسريع التحول المناخي.

يدير صندوق ألتِرّا ثلاثة صناديق استثمارية، أولها "صندوق التسريع" الذي يوجّه رؤوس الأموال نحو مشاريع محورية لتسريع التحول العالمي واسع النطاق نحو اقتصاد محايد الانبعاثات الكربونية وقادر على التكيف مع التغير المناخي. أما "صندوق التحول"، فيحفّز تدفقات الاستثمار إلى الفرص المناخية الداعمة للنمو في الأسواق التي تعاني نقصاً في التمويل، من خلال توفير رؤوس أموال تحفيزية، في حين يُعد "صندوق الفرص" منصة استثمار مشترك في مجال المناخ، تتبنى استراتيجية استثمارية عالمية متنوعة تشمل البنية التحتية المتوافقة مع أهداف العمل المناخي، واستثمارات الملكية الخاصة، والائتمان الخاص.

وتم ترخيص الشركة التي تدير أعمال الصندوق واعتمادها تحت اسم ألتِرّا مانجمنت ليمتد، لدى سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) وفقاً لرخصة الخدمات المالية رقم 200001.

نبذة عن I Squared Capital

تُعد I Squared Capital من الشركات العالمية المستقلة الرائدة في الاستثمار في أصول البنية التحتية متوسطة الحجم، وتدير محفظة أصول تتجاوز قيمتها 60 مليار دولار أمريكي.

منذ تأسيسها عام 2012، رسخت الشركة مكانتها كواحدة من أكثر المستثمرين تنوّعاً في قطاع البنية التحتية على مستوى العالم، من خلال استثماراتها في قطاعات الطاقة والمرافق، والنقل والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية الرقمية، والبنية التحتية البيئية، والبنية التحتية الاجتماعية، حيث توفر خدمات أساسية لملايين الأشخاص حول العالم. وتضم أصول I Squared Capital اليوم أكثر من 100 شركة تعمل في أكثر من 70 دولة. وتتخذ الشركة من ميامي مقراً لها، ولديها مكاتب في أبوظبي ولندن وميونيخ ونيودلهي وساو باولو وسنغافورة وسيدني وتايبيه. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.isquaredcapital.com

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