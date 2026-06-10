يعزز هذا التعاون مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تطوير بنية تحتية ذكية عالمية المستوى، وترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي.

الرياض، المملكة العربية السعودية - في إطار التوسع العالمي الذي أعلنت عنه NVIDIA مؤخرًا لمنصة DRIVE Hyperion الجاهزة لتشغيل سيارات الأجرة ذاتية القيادة، ستقود HUMAIN، الشركة التابعة لصندوق الاستثمارات العامة والمتخصصة في تقديم حلول الذكاء الاصطناعي المتكاملة، جهود إدخال المنصة إلى أسواق الشرق الأوسط.

ويأتي هذا التوسع ضمن منظومة عالمية تجمع أبرز شركات تصنيع السيارات، وشركاء منظومة التصنيع وبرمجيات المركبات ذاتية القيادة، إلى جانب مزودي خدمات النقل التشاركي، بهدف تسريع عملية تطوير واعتماد أساطيل سيارات الأجرة ذاتية القيادة الجاهزة للمستوى الرابع من الأتمتة في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط. وفي هذا الإطار، ستوظف شركة HUMAIN من منظومتها المتكاملة للذكاء الاصطناعي والتنقل، بالتعاون مع منصة NVIDIA DRIVE Hyperion، لدعم تطوير ونشر حلول التنقل الذاتي الجاهزة المتقدمة في السعودية والمنطقة.

ويرتكز هذا التعاون على استثمارات استراتيجية واسعة النطاق في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إذ تعتزم HUMAIN إنشاء مصانع ذكاء اصطناعي بقدرة تصل إلى 500 ميغاواط، إلى جانب نشر مئات الآلاف من وحدات معالجة الرسومات من NVIDIA خلال السنوات الخمس المقبلة. وقد انطلقت بالفعل المرحلة الأولى من المشروع، والتي تشمل تشغيل حاسوب فائق الأداء من طراز NVIDIA GB300 Grace Blackwell مزود بـ 18 ألف وحدة معالجة رسومات وشبكات InfiniBand، ما يؤسس لبنية حوسبة سيادية قادرة على دعم عمليات تدريب المركبات ذاتية القيادة ومحاكاتها واختبار جاهزية الأساطيل على نطاق واسع.

وفي تعليقه على هذا التعاون، قال طارق أمين، الرئيس التنفيذي لشركة HUMAIN: "سيصبح التنقل الذاتي أحد أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي خلال العقد المقبل. ومن خلال تعاوننا مع NVIDIA، نعمل على توفير البنية التحتية المتقدمة والقدرات التقنية والنطاق التشغيلي اللازم لتطوير حلول النقل الجاهزة للمستوى الرابع من الأتمتة في المملكة. ويجسد هذا التعاون رؤيتنا الاستراتيجية الرامية إلى بناء منصات بنية تحتية قائمة على الذكاء الاصطناعي، تربط بسلاسة بين العالمين الرقمي والمادي على نطاق واسع."

وتُعدّ NVIDIA الشركة الوحيدة التي تُقدّم منصة جاهزة للمستوى الرابع من القيادة الذاتية، تمكن قطاع السيارات العالمي من تطوير وتوسيع أساطيل سيارات الأجرة والمركبات ذاتية القيادة. وتعتمد منصة NVIDIA DRIVE Hyperion على منظومة NVIDIA DriveOS™ المتكاملة للسلامة الخاصة بالذكاء الاصطناعي الفيزيائي، حيث تجمع بين قدرات الحوسبة عالية الأداء داخل المركبة عبر NVIDIA DRIVE AGX™ ونظام التشغيل NVIDIA Halos™ OS الذي يشكل النظام البرمجي الأساسي لمنظومة Halos، المتوافق مع معايير السلامة، إلى جانب مجموعة مستشعرات متعددة الوسائط وبرمجيات NVIDIA DRIVE™ AV المصممة خصيصًا لدعم قدرات القيادة الآلية والذاتية العالية المستوى.

وفي هذا السياق، قال Jensen Huang، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة NVIDIA: "يشهد قطاع التنقل الذاتي اليوم نقطة تحول محورية مع دخوله مرحلة التوسع الصناعي، حيث تتطور المركبات لتصبح روبوتات ذكية متحركة قادرة على التفاعل مع محيطها. لذلك، ستحتاج أساطيل سيارات الأجرة الذاتية القيادة إلى بنية تحتية متقدمة للذكاء الاصطناعي قادرة على الإدراك والاستدلال والعمل بأمان في البيئات الواقعية. وأضاف: "توفر منصة NVIDIA DRIVE Hyperion™ لشركات تصنيع السيارات ومطوري تقنيات القيادة الذاتية ومزودي خدمات التنقل حول العالم أساسًا موحدًا وجاهزًا للمستوى الرابع من الأتمتة، يجمع بين الحوسبة وأجهزة الاستشعار وبرامج السلامة ضمن منظومة عالمية متكاملة، بما يسرع انتقال خدمات سيارات الأجرة الذاتية القيادة من مرحلة التجارب المحدودة إلى حلول نقل يومية واسعة النطاق."

وفي الوقت الذي تواصل فيه NVIDIA تعزيز تعاونها مع أبرز شركات تصنيع السيارات ومزودي التقنيات وحلول التنقل في الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم، تجس مشاركة HUMAIN خطوة نوعية تدعم طموحات المملكة الرامية لترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد لتطوير البنية التحتية للنقل المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

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