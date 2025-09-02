26 شركة ناشئة تنضم إلى المجموعة الـ 17 في Hub71 جمعت أعلى تمويلات حتى الآن بقيمة تجاوزت 818 مليون درهم ( 223 مليون دولار أمريكي)

جمعت أعلى تمويلات حتى الآن بقيمة تجاوزت 818 مليون درهم ( مليون دولار أمريكي) %81 من الشركات الناشئة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات في القطاعات ذات الأولوية في أبوظبي، مثل التكنولوجيا الصحية والتكنولوجيا المالية وتكنولوجيا الطاقة والمناخ

معظم الشركات في مرحلة التمويل الأولي، وتمثل 12 دولة بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة والهند

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: استقبلت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، أكبر مجموعة من شركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي حتى الآن بانضمام 26 شركة ناشئة عالية النموّ إلى مجموعتها الـ17. وقد جمعت هذه الشركات أكثر من 818 مليون درهم إماراتي (223 مليون دولار أمريكي)، وهو أكبر حجم تمويل لأي مجموعة تنضم إلى Hub71، ما يعكس المستوى العالي للشركات الناشئة التي تتوسع بأعمالها من أبوظبي، وثقة المستثمرين المتواصلة في مكانتها كمركز عالمي للتكنولوجيا المتقدمة.

أكثر من 80%من الشركات الناشئة المختارة تطور حلولاً مدعومة بالذكاء الاصطناعي لمواجهة تحديات رئيسية في قطاعات محورية مثل التكنولوجيا الصحية و لمالية والتكنولوجيا المناخية، بما يساهم في تنويع اقتصاد أبوظبي. ويؤكد دخول هذه الشركات إلى العاصمة الإماراتية الأهمية الاستراتيجية المتنامية للإمارة ضمن منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية، خاصة بعد إطلاق منظومة الذكاء الاصطناعي المتخصصة Hub71+ AI، والمدعومة من شركاء عالميين من بينهم AI71 وCore71 و"جوجل للشركات الناشئة" وأمازون ويب سيرفيسز (AWS) .

وقد جرى اختيار شركات المجموعة الـ 17 من بين أكثر من 2,000 طلب للانضمام إلى Hub71 من حول العالم، حيث تمثل الشركات الناشئة 12 دولة من بينها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسنغافورة وفرنسا وكندا ومصر والهند. ويقع المقر الرئيسي ل 74% من هذه الشركات خارج دولة الإمارات، مما يُرسّخ مكانة أبوظبي كوجهة مفضّلة لروّاد الأعمال الطموحين على مستوى العالم، ممن يسعون للحصول على التمويل والعملاء وفرص التوسع. وتضم المجموعة بشكل أساسي شركات في مرحلة التمويل الأولي، بما ينسجم مع تركيز Hub71على تمكين الشركات الناشئة المبكرة لتتحول إلى أعمال دولية مرنة.

وقال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ Hub71: "تعكس دفعة Cohort 17 طموح المؤسسين ونوعية الشركات التي تحتضنها منظومتنا. مدعومة بتمويل قوي وتطوير تقنيات ذات تطبيقات واسعة، تسعى هذه الشركات الناشئة إلى التوسع عالمياً. ويؤكد اختيارها لأبوظبي مقراً لانطلاقتها على قوة منظومتنا ومكانتها كمنصة عالمية للابتكار.”

ومن بين أبرز الشركات المنضمة إلى Hub71، شركة Harmonic Discovery الأمريكية في مجال التكنولوجيا الحيوية، والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتصميم علاجات دقيقة للأمراض المستعصية مثل مرض فقر الدم المنجلي، وجمعت تمويلًا بقيمة 31.2 مليون درهم (8.5 مليون دولار أمريكي). كما انضمت من الهند شركة Planys Technologies المتخصصة في تطوير روبوتات تعمل تحت الماء وأجهزة استشعار ذكية للفحص دون الحاجة إلى غطاسين، حيث جمعت تمويلات بقيمة 26.4 مليون درهم (7.2 مليون دولار أمريكي).

تركز 6 شركات ناشئة من الشركات المنضمّة إلى المجموعة الـ 17 على تطوير حلول للتحديات البيئية، مستفيدة من منظومة التكنولوجيا المناخية Hub71+ ClimateTech لتسريع نموها وزيادة أثرها. من بينها شركة SunGreenH2 السنغافورية، التي تطوّر محللات كهربائية عالية الكفاءة لإنتاج الهيدروجين الأخضر للاستخدامات الصناعية والطاقة والتنقل، بدعم تمويلي يبلغ 24.2 مليون درهم (6.6 مليون دولار أمريكي). وتعمل 8 شركات أخرى على تطوير تقنيات البلوك تشين والويب 3 بالاستفادة من منظومة الأصول الرقمية Hub71+ Digital Assets، ومنها شركة Resolv Labs الإماراتية، وهي منصّة استثمار في العملات المشفرة جمعت 46 مليون درهم (12.5 مليون دولار أمريكي).

وستشارك شركات المجموعة الـ 17 في برنامج Access من Hub71، لتستفيد من باقة دعم شاملة تشمل حوافز عينية ونقدية تصل قيمتها إلى 500 ألف درهم إماراتي، إلى جانب فرصة للشركات ذات الأداء المتميز للحصول على دعم إضافي يصل إلى مليون درهم إماراتي بعد إتمام عامها الأول في Hub71. وإلى جانب التمويل، تتيح منظومة Hub71 لهذه الشركات فرصة الوصول إلى شبكة Hub71 وشبكة المستثمرين وشركاء سوق المواهب في أبوظبي، بما يعزز فرصها التجارية ويؤهلها للتوسع السريع انطلاقًا من العاصمة الإماراتية.

تؤكد هذه المجموعة من الشركات المنضمة إلى Hub71 على الإقبال العالمي المتنامي ل Hub71 والدور المحوري المتنامي لأبوظبي في صياغة مستقبل الصناعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

برنامج Access

Banxx : تطبيق واحد لإدارة حياتك المالية بالكامل، يربط الخدمات المصرفية بالذكاء الاصطناعي لمساعدتك على التخطيط والتحسين والإدارة بسهولة . eVoost AI : طبقة ذكاء اصطناعي للعقارات الحديثة ومحركٌ متكامل للانطلاق إلى السوق يوجّه كل قرار في مشاريع البيع على المخطّط من التخطيط حتى التسعير. Harmonic Discovery : تستخدم الذكاء الاصطناعي لتصميم علاجات دقيقة للأمراض صعبة العلاج، مع برنامجٍ رائد يستهدف مرض فقر الدم المنجلي. HealthStay.io : برمجية ذكاء اصطناعي متقدّمة تساعد مزوّدي الرعاية الصحية على تأهيل العملاء وتحويلهم وإدارة المرضى الدوليين عبر سير عمل مؤتمت وعمليات مبسّطة. Monit : تقدّم حلول إنترنت الأشياء المدعومة بالذكاء الاصطناعي لمراقبة الأصول الصناعية وسلامة العاملين وكفاءة العمليات. Orbii : منصّة ذكاء ائتماني تمكّن المُقرِضين من إطلاق وتوسيع منتجات إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة باستخدام اكتتاب قائم على الذكاء الاصطناعي وصولًا إلى الصرف والتحصيل في الوقت الفعلي. PayTic : تؤتمت الامتثال والعمليات التشغيلية الخلفية للمدفوعات، بما في ذلك التسوية وإدارة المنازعات والتقارير التنظيمية، لتمكين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية من خفض التكاليف وتعزيز الكفاءة والتوسّع بثقة. Planys : تُحدث نقلة في فحوصات البُنى التحتية الحرِجة عبر ابتكارات في الروبوتات البحرية، والاختبارات غير الإتلافية المتقدّمة تحت الماء ( NDT )، وتحليلات مدفوعة بالذكاء الاصطناعي. وتمكّن حلولها غير المأهولة إجراء فحوصات أثناء التشغيل بصورة أكثر أمانًا وتساعد مديري الأصول على رفع الكفاءة وتفادي الإيقافات. Professional.me : نظام ذكاء للمواهب مدعوم بنماذج لغوية صغيرة ( micro-LLMs ) مُكيَّفة لكل صاحب عمل ومحترف، يتيح قرارات أذكى في التوظيف وتطوير المهارات وتخطيط القوى العاملة. Reno : يبسّط أعمال تجديد الإنشاءات بجمع اختيار المقاولين وإدارة المشاريع والتمويل في منصّة واحدة سهلة الاستخدام. Ukama : تمكّن المؤسسات والمجتمعات من إنشاء شبكاتها الخلوية الخاصة وإيصال الإنترنت إلى المجتمعات النائية. Wrtn Technologies : مزوّد رائد لحلول الذكاء الاصطناعي للمستهلكين عبر تطبيقات الرفيق الذكي ودردشة الشخصيات، ويتيح للشركات تعزيز الإنتاجية عبر وكلاء ذكاء اصطناعي ضمن عروض أعمال الشركات. ZenAdmin.ai : منصّة شاملة لتقنية المعلومات تساعد الشركات على اختلاف أحجامها في تجهيز فرقها وإدارتها ودعمها في أي مكان حول العالم؛ إذ تتولّى دورة استخدام تجهيزات تقنية المعلومات كاملة والأمن والدعم، بما يضمن وصولًا آمنًا للأدوات اللازمة لإنجاز العمل على أفضل وجه دون انقطاع. Lypid : تطوّر دهونًا نباتية حاصلة على براءة اختراع تُحاكي طعم وملمس الدهون الحيوانية، ومثالية لمنتجات الألبان والمخبوزات، من دون كوليسترول وبمحتوى أقل من الدهون المشبعة. Mitico : تقدّم تقنية منخفضة الكلفة وبسيطة وآمنة لالتقاط الكربون، تساعد المُصدّرين الصناعيين على خفض انبعاثات الكربون بأكثر من 95%. P1 Energy : منصّة وقود اصطناعي معيارية وجاهزة «مصفاة في صندوق» لتحويل الميثانول المتجدّد إلى وقود جاهز للاستخدام في محركات اليوم دون أي تعديل. Sager : منصّة توأم رقمي مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستخدم الطائرات من دون طيار والبيانات الجيوفضائية لمراقبة الأصول وتحسين العمليات لحظيًا. SNAPP : تقدّم طائرات مسيّرة مائية مدمجة لبيئات المحيطات قابلة للتوسّع على هيئة أسراب، مع رصد مدعوم بالذكاء الاصطناعي. SolarisKit : تصمّم وتُصنّع أسطح تجميع حراري شمسية تُعبّأ في دولة الإمارات، سهلة الشحن والتركيب وقليلة الصيانة، لتقديم حرارة نظيفة ميسورة الكلفة في المناخات الحارّة. Hearst : خدمة لتعدين الأصول المشفّرة تركّز على الاستدامة وموثوقية بمستوى المؤسسات. HIFI : شركة تكنولوجيا مالية مقرّها الولايات المتحدة توفّر بنية تحتية للأموال القابلة للبرمجة، وتمكّن الشركات والمؤسسات من دمج العملات المستقرّة مباشرةً في سير عملها لتحريك الأموال حول العالم. MANSA : بنية تحتية تعتمد على العملات المستقرّة تمكّن مزوّدي المدفوعات من تنفيذ التسوية الفورية على المستوى العالمي. Merkle Science : رائدة في تحليلات البلوك تشين المدعومة بالذكاء الاصطناعي، تساعد الحكومات والبنوك وشركات الأصول المشفّرة على اكتشاف الأنشطة غير المشروعة. مدعومة بتمويل قدره 27 مليون دولار أمريكي، وتقدّم حلول الامتثال والتحقيقات ومعلومات المخاطر اللحظية. Plume : سلسلة RWAfi رائدة لتسهيل الوصول إلى أصول العالم الحقيقي ( RWA ) على السلسلة. يتجاوز «إجمالي القيمة المقفلة» ( TVL ) لديها 400 مليون دولار أمريكي، ومع أكثر من 200 مشروع يبني على Plume ، تُعدّ السلسلة الأولى من حيث عدد حاملي أصول RWA . جمعت أكثر من 30 مليون دولار أمريكي من مستثمرين بارزين مثل Haun Ventures و Galaxy Digital و Apollo Global و YZi Labs و Brevan Howard وغيرهم. Predicate : توفّر القنوات المنظّمة للمنتجات المالية على السلسلة عبر فصل منطق السياسات وآليات الإنفاذ عن العقود الذكية، ما يسهّل على المؤسسات تلبية متطلبات الأعمال والامتثال. Resolv : بنية استثمارية تتيح الوصول إلى طيف واسع من العوائد المُولَّدة من الأصول المشفّرة بصيغة عملات مستقرة.

نبذة حول Hub71:

Hub71 منظومة تكنولوجية عالمية في أبوظبي تتيح للمؤسسين بناء شركات تكنولوجيا محلية ناجحة في أي قطاع من خلال تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية والمنظومة الرأسمالية وإلى شبكة عالمية من الشركاء ومجتمع حيوي زاخر بالمواهب عالية المهارة تحكمه تنظيمات تطلّعية.

تعمل Hub71 بدعم من حكومة أبوظبي وشركة مبادلة للاستثمار على تنمية مجتمع شركات التكنولوجيا الناشئة والمستثمرين وشركائها الحكوميين والمؤسسيين لضمان توفّر الاستثمار والأنشطة التجارية والحوافز من القطاعين العام والخاص. ويمكن للمؤسسين من خلال البنية التحتية لريادة الأعمال في Hub71 وبرامج القيمة المضافة وخدمات التمكين وحزم الدعم بناء تكنولوجيات معتمدة على نطاق واسع لها تأثير ملحوظ. وتسعى Hub71 إلى إثراء أبوظبي بالتكنولوجيات وطرق التفكير المبتكرة، وإيجاد سبل جديدة لبناء شركات تكنولوجيا ناجحة على مستوى العالم والحفاظ على التنمية الاقتصادية في الدولة.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع www.hub71.com ومتابعتنا عبر @Hub71AD #Hub71

-انتهى-

#بياناتشركات