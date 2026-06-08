بلغت إيرادات الشركات الناشئة 5.4 مليار درهم (1.5 مليار دولار) ما يعكس تنامي جاذبية أبوظبي للمؤسسين والمستثمرين وشركات التكنولوجيا .

ارتفع عدد طلبات التقديم من مؤسسي الشركات الناشئة حول العالم بنسبة 62% خلال عام 2025، بالتزامن مع توسيع Hub71 لشبكة شراكاتها الدولية وإطلاق منظومة Hub71+ لعلوم الحياة.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت Hub71، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، اليوم أن الشركات الناشئة ضمن مجتمعها نجحت في جمع تمويلات وصلت قيمتها إلى أكثر من 9.9 مليار درهم (2.7 مليار دولار)، وحققت إيرادات بلغت 5.4 مليار درهم (1.5 مليار دولار) حتى نهاية 2025، ما يمثل محطة جديدة في مسيرة أبوظبي نحو ترسيخ مكانتها وجهةً رائدةً للشركات التكنولوجية عالية النمو.

وتشير هذه الأرقام، التي نُشرت في "تقرير الأثر" السنوي لعام 2025 الصادر عن Hub71 إلى نضوج قاعدة الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على الوصول إلى مصادر التمويل والعملاء والأسواق الدولية. وخلال عام 2025، حصلت الشركات الناشئة التابعة لـ Hub71 على تمويلات بقيمة 2.2 مليار درهم (599 مليون دولار)، وحققت إيرادات بلغت 645 مليون درهم (175 مليون دولار)، مواصلة بذلك مسيرة النمو المستدام عبر مختلف مكونات المنظومة.

ومنذ عام 2019، وصل عدد شركات مجتمع منظومة التكنولوجيا العالمية إلى 390 شركة ناشئة، تحظى 295 منها بدعم برامج Hub71 من خلال ربط المؤسسين بالمستثمرين والشركات والمؤسسات التنظيمية والكفاءات والشركاء الاستراتيجيين. ويعكس هذا النمو جهود أبوظبي واسعة النطاق لبناء اقتصاد أكثر تنوعاً وقائماً على الابتكار من خلال استقطاب الشركات القادرة على التوسع من الإمارة إلى الأسواق العالمية.

كما واصل الطلب من قبل مؤسسي الشركات الناشئة ارتفاعه خلال عام 2025، حيث تلقت Hub71 أكثر من 5000 طلب انضمام من شركات ناشئة، بزيادة سنوية بلغت 62%، ورحبت بانضمام 52 شركة ناشئة جديدة إلى مجتمعها. ويعكس هذا الارتفاع تنامي الاهتمام الدولي بأبوظبي كقاعدة للشركات الباحثة عن التمويل والوصول التجاري وفرص التوسع في أنحاء الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا.

وعلى صعيد يتجاوز جمع التمويل، أبرمت الشركات الناشئة التابعة لـ Hub71 صفقات تجارية بقيمة 897 مليون درهم (244 مليون دولار) خلال الفترة من بين عامي 2022 و2025، منها 137 مليون درهم (37 مليون دولار) خلال عام 2025، ما يعكس تنامي دور Hub71 في ربط المؤسسين بالشراكات التجارية والمساهمين لتسريع تبني حلولهم في الأسواق.

وتعليقاً على ذلك، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس Hub71 ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: "يعكس أداء Hub71 التقدم المستمر الذي تحققه أبوظبي في بناء اقتصاد أكثر تنافسية يقوده الابتكار. وتسهم الشركات الناشئة في تعزيز الاستثمار واستحداث فرص العمل وتحقيق النمو طويل الأمد، إلى جانب دعم مكانة الإمارة كوجهةً تحتضن شركات التكنولوجيا الطموحة وتمكنها من البناء والتوسع والمنافسة على المستوى العالمي".

ومن جانبه، قال أحمد علي علوان، الرئيس التنفيذي لـ Hub71":"شهدت Hub71 خلال عام 2025 تقدماً لافتاً، وباتت تضم أكثر من 390 شركة ناشئة وما يزيد على 200 شريك. ويعكس هذا النمو الإقبال المتزايد من المؤسسين على الانضمام إلى Hub71، إلى جانب مستوى الطموح والكفاءة الذي تتميز به الشركات الناشئة، والدور الذي يؤديه شركاء Hub71 في دعم مسيرة رواد الأعمال. وتعزز هذه المقومات دور Hub71 في تمكين المؤسسين من بناء شركات تكنولوجيا ناشئة عالمية."

كما شهد عام 2025 توسعاً ملحوظاً في حضور Hub71 على المستوى الدولي، فعلى مدار العام عززت المنظومة تعاونها مع شركات رأس المال المُخاطر والشركات الكبرى والجهات الحكومية في أسواق رئيسية شملت هونج كونج واليابان والبرتغال والهند وأيرلندا والولايات المتحدة، ما أتاح فرصاً جديدة للاستثمار والتوسع التجاري أمام الشركات الناشئة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لأعمالها.

وفي إطار تعزيز عروضها الموجهة للشركات الدولية عالية النمو، أطلقت Hub71 خلال عام 2025 برنامج Immersion . ويستقطب البرنامج الشركات الناشئة الدولية الواعدة إلى أبوظبي للمشاركة بشكل مباشر في أنشطة تتعلق بدخول الأسواق، والبيئة التنظيمية، وتسويق المنتجات والخدمات، بما يساعدها على تأسيس قاعدة أعمال لها في الإمارة للتوسع على المستويين الإقليمي والعالمي. واستقبل البرنامج في عام 2025، مجموعات من الشركات الناشئة من هونج كونج واليابان من خلال شراكات مع HSITP وCyberport وMTR Lab وJETRO.

وضمن استراتيجيتها لتطوير منظومات متخصصة، أطلقت Hub71 أيضاً منظومة Hub71+ Life Sciences لعلوم الحياة خلال عام 2025، لينضم إلى منظومات Hub71+ AI للذكاء الاصطناعي و Hub71+ ClimateTech لتكنولوجيا المناخ و Hub71+ Digital Assets للأصول الرقمية. وتتماشى المنظومة الجديدة مع الأولويات الاقتصادية طويلة الأمد لأبوظبي، كما تدعم المؤسسين والمستثمرين والمؤسسات البحثية وشركاء القطاع العاملين في مجالات الابتكار الصحي والتكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة المتقدمة.

ويُبرز تقرير الأثر لعام 2025 المساهمة المتنامية لـ Hub71 ومجتمع الشركات الناشئة التابع لها في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً للابتكار وريادة الأعمال. ومن خلال تمكين رواد الأعمال من الوصول إلى رأس المال والكفاءات والأسواق الدولية، تواصل Hub71 دعم نمو الشركات الناشئة وتوسعها عالمياً انطلاقاً من أبوظبي، بما يعزز القيمة الاقتصادية المستدامة للإمارة.

نبذة حول Hub71:

Hub71 منظومة تكنولوجية عالمية في أبوظبي تتيح للمؤسسين بناء شركات تكنولوجيا محلية ناجحة في أي قطاع من خلال تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية والمنظومة الرأسمالية وإلى شبكة عالمية من الشركاء ومجتمع حيوي زاخر بالمواهب عالية المهارة تحكمه تنظيمات تطلّعية.

تعمل Hub71 بدعم من حكومة أبوظبي وشركة مبادلة للاستثمار على تنمية مجتمع شركات التكنولوجيا الناشئة والمستثمرين وشركائها الحكوميين والمؤسسيين لضمان توفّر الاستثمار والأنشطة التجارية والحوافز من القطاعين العام والخاص. ويمكن للمؤسسين من خلال البنية التحتية لريادة الأعمال في Hub71 وبرامج القيمة المضافة وخدمات التمكين وحزم الدعم بناء تكنولوجيات معتمدة على نطاق واسع لها تأثير ملحوظ. وتسعى Hub71 إلى إثراء أبوظبي بالتكنولوجيات وطرق التفكير المبتكرة، وإيجاد سبل جديدة لبناء شركات تكنولوجيا ناجحة على مستوى العالم والحفاظ على التنمية الاقتصادية في الدولة.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع www.hub71.com ومتابعتنا عبر @Hub71AD #Hub71

الاتصالات الإعلامية حول Hub71:

رنيم الخطيب TechHubEdelman@Edelman.com

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