أعلنت شركة سال للخدمات اللوجستية، الرائدة وطنيًا في مجال مناولة الشحن والحلول اللوجستية وإدارة سلاسل الإمداد في المملكة العربية السعودية، عن حصولها على اعتماد نظام الإدارة المتكامل(HSSE IMS) ، الذي حصلت من خلاله على ثلاث شهادات دولية معتمدة من منظمة الأيزو ضمن إطار حوكمة موحد، وذلك بعد اجتياز تدقيق خارجي وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

وتُعد سال من أوائل الشركات السعودية التي تحصل على هذا الاعتماد المتكامل، في إنجاز يُعد الأول من نوعه على مستوى القطاع في المملكة، وقد تحقق بالكامل بجهود وكفاءات فريق عمليات سال، وبفضل قدراتها التشغيلية المتقدمة الممتدة عبر محطاتها الرئيسة في مختلف مناطق المملكة.

ويشمل الاعتماد المتكامل تلبية متطلبات معيار (ISO 45001) للسلامة والصحة المهنية، ومعيار (ISO 14001) لإدارة البيئة، ومعيار (ISO 18788)لإدارة عمليات الأمن، بما يعكس تطبيق سال لأفضل الممارسات العالمية في مجالات السلامة والاستدامة والأمن.

ويعكس ذلك طموح سال وتوسّع منظومتها، حيث حصلت سابقًا على عدد من الاعتمادات الدولية، من أبرزها: شهادة ISO 9001 نظام إدارة الجودة، وشهادة ISO22301 نظام إدارة استمرارية الأعمال، إلى جانب اعتماد IATA ISAGO، الذي يُعد شهادة تميّز في خدمات مناولة الشحن الأرضية وفق أعلى معايير السلامة التشغيلية عالميًا.

ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا لالتزام سال بدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، حيث تواصل الشركة ترسيخ هذه المعايير في محطاتها التشغيلية، للإسهام في تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث.

