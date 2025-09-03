أكثر من 4 من أصل كل 5 من المستثمرين (81%) الذين يخططون للحصول على فترات استراحة متعددة يثقون بخططهم المالية لتمويل ما يبدو كتوجه عالمي متنامي.

على الصعيد العالمي عموماً وفي دولة الإمارات العربية المتحدة تحديداً، يقود المستثمرون من جيل Z وجيل الألفية جهودهم للتخطيط لأخذ فترات استراحة متعددة ومدروسة خلال مسيرتهم المهنية للتركيز على رعاية الأسرة والسعي للنمو الوظيفي وتحقيق تطلعاتهم الشخصية.

بدأ مفهوم التقاعد بالتحول من كونه مرحلةً فارقةً لمرة واحدة في حياة الفرد ليصبح مرحلة ديناميكية ومتكاملة - يتقبلها الأفراد في دولة الإمارات. فلقد كشفت نتائج الاستطلاع الذي أجراه بنك HSBC بعنوان "جودة الحياة: لمحة سريعة عن واقع المستثمرين من أصحاب الثروات" أن الأفراد المشاركين من دولة الإمارات الذي يخططون للحصول على فترات تقاعد قصيرة متعددة لديهم معدل الثقة المالية في القدرة على توفير الدعم المالي لأنفسهم يتجاوز المتوسط ​​العالمي (81% مقابل 74%) لأولئك الذين يخططون لأخذ فترات تقاعد متعددة، حيث أن 73% من المشاركين في استطلاع دولة الإمارات يخططون لأخذ فترتي استراحة أو أكثر لإعادة تنظيم أمورهم الحياتية والتفكير في مستقبلهم والسعي نحو أهداف جديدة.

ومن ضمن الدوافع الرئيسية من وراء هذا التوجه الجديد في الإمارات العربية المتحدة هي قضاء وقت مع العائلة (31%)، أو بدء عمل تجاري أو مشروع ريادي (27%)، أو عيش نمط حياة عالمي (27%). بينما تمثلت التحديات الرئيسية في القلق بشأن العودة إلى سوق العمل (34%)، والالتزامات العائلية (33%)، والمخاوف بشأن مزايا الرعاية الصحية (33%).

ومن بين المشاركين في دولة الإمارات العربية المتحدة ممن يخططون لأخذ فترات تقاعد قصيرة، فإن معظمهم يخططون لتمويل فترات تقاعدهم من خلال مدخراتهم الشخصية (40%)، والعوائد الاستثمارية (39%)، والدخول الإيجارية (37%).

وفي تعليقه على نتائج الاستطلاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، قال دينيش شارما، رئيس قسم إدارة الثروات العالمية وخدمات Premier المصرفية (IWPB) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: "من المثير للاهتمام أن نرى كيف تتطور المواقف تجاه التقاعد في دولة الإمارات العربية المتحدة. حيث أن الثقة المتزايدة التي يُظهرها الأفراد في التفكير والتخطيط للتقاعد على مراحل متعددة - ورغبتهم في أخذ فترات استراحة متعددة ومتعمدة خلال مسيرتهم المهنية - تُظهر رؤية أكثر ديناميكية لما يمكن أن يكون عليه التقاعد.

ومن خلال الترحيب بالتنوع العمري وتطلعات الأفراد الذين يخططون للمستقبل على المدى البعيد، يمكننا أن نرى الحاجة إلى التخطيط لإدارة الثروات لضمان أن يكون كل فصل من حياة الفرد مريحاً ومجزياً - بغض النظر عن أوقات فترات الاستراحة المهنية."

اتساع الفروقات بين الأجيال

يتصدر الأفراد من جيل Z وجيل الألفية في دولة الإمارات العربية المتحدة قائمةَ التخطيط لأخذ فترات تقاعد قصيرة متعددة ومتعمدة خلال مسيرتهم المهنية للتركيز على رعاية الأسرة والسعي لتحسين أوضاعهم الوظيفية وتحقيق تطلعاتهم الشخصية، حيث يطمح جيل Z إلى أخذ أكبر عدد من فترات التقاعد القصيرة مقارنةً بنظرائهم الأكبر سناً.

ومن أولئك الذين يخططون لأخذ أكثر من فترة استراحة واحدة، فإن متوسط ​​عدد حالات التقاعد القصيرة في الإمارات العربية المتحدة هو 3.2، وهو الأعلى بين جميع الأسواق التي شملها الاستطلاع. ويمكن أن يتبع هذا النموذج الجديد للعمل والتقاعد وإعادة التنظيم والتكرار دورة مدتها ست سنوات، حيث يخطط 51% من المشاركين في دولة الإمارات العربية المتحدة لأخذ ما بين فترتين وثلاث فترات تقاعد قصيرة خلال مسيرتهم الحياتية والوظيفية - بينما يخطط 22% من المستثمرين الآخرين لأخذ أكثر من ثلاث فترات للتقاعد، مع فاصل زمني مفضل بين فترات التقاعد القصيرة يبلغ حوالي 6 سنوات.

وأفاد 82% من المشاركين في دولة الإمارات العربية المتحدة ممن يخططون لأخذ فترات "تقاعد قصيرة"، أنه سيكون لذلك تأثير إيجابي على جودة حياتهم الشخصية بشكل عام، وهي نسبة أعلى بشكل ملحوظ من المتوسط ​​العالمي البالغ 74%.

وتقول الدكتورة كورا بيتيباس، الخبير المتخصص في التخطيط المالي والتقاعد لدى بنك HSBC: "تُظهر البيانات أن التقاعد على مراحل متعددة ليس مجرد توجه عابر لدى الأجيال أو "انقطاع وظيفي" تقليدي". فالتقاعد على مراحل متعددة يمثل تحولاً في طريقة التفكير، حيث يقوم بعض الأفراد بتخصيص المزيد من الوقت للتركيز على الاستمتاع بثرواتهم، وليس مجرد تجميعها. فهم يقومون بتهيئة المساحة اللازمة لتحقيق ذلك الأمر الآن - من خلال التخطيط الدقيق لضمان قدرتهم على تمويل فترات استراحتهم المتعددة على مدار حياتهم الشخصية والمهنية. كما أنهم لا يعتبرون ذلك توقفاً عن العمل أو ممارسة حياتهم المهنية، إنما اتخاذ توجهات جديدة أكثر توافقاً مع قيمهم واحتياجات عائلاتهم."

ومن الجدير بالذكر أن شبكة HSBC العالمية ومجموعة مواردها وشراكاتها تقوم بتزويد العملاء بالأدوات اللازمة للتخطيط ووضع الميزانية لتقاعدهم.

حول الاستطلاع

يتناول تقرير " لمحة سريعة عن واقع المستثمرين من أصحاب الثروات 2025"، هو تقرير عالمي صادر عن بنك HSBC خاص بدراسة نوعية الحياة، والمحافظ الاستثمارية وسلوكيات وأولويات الأفراد من أصحاب الثروات حول العالم. ولقد تم إجراء البحث في ١٢ سوقاً، وقام بتجميع الآراء من ١٠٧٩٧ مستثمراًُ ثرياً تتراوح أعمارهم بين ٢١ و٦٩ عاماً، ومنهم ٦٩٧ من دولة الإمارات العربية المتحدة. ويمتلك جميع المشاركين في الاستطلاع أصولًا قابلة للاستثمار تتراوح قيمتها بين ١٠٠ ألف دولار أمريكي ومليوني دولار أمريكي.

تم إعداد الدراسة من قبل وكالة إبسوس آسيا المحدودة. ويمكن توفير بياناتها عند الطلب.

حول HSBC القابضة بي ال سي

تقوم HSBC القابضة بي إل سي، وهي الشركة الأم لمجموعة HSBC ومقرها في لندن، بتقديم خدماتها إلى العملاء في جميع أنحاء العالم في 57 بلداً ومنطقة. وقد بلغت موجوداتها 3,214 مليار دولار أمريكي في 30 يونيو 2025، وتعتبر مجموعة HSBC واحدة من أكبر مؤسسات الخدمات المصرفية والمالية في العالم.

