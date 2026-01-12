أعلن بنك HSBC اليوم عن إطلاق أعماله الجديدة في مجال إدارة الأصول في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتسجيل عشرة صناديق استثمارية محلية جديدة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتصبح شركة HSBC لإدارة الأصول واحدة من اولى شركات إدارة الأصول العالمية تقوم بإنشاء وتسجيل مجموعة من الصناديق الاستثمارية المحلية تحت مظلة نظام الصناديق الاستثمارية المتطور في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويتماشى هذا التطور البارز مع الإصلاحات التنظيمية الأخيرة التي تهدف إلى تشجيع شركات إدارة الأصول العالمية على إنشاء صناديق استثمارية محلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز أسواق رأس المال المحلية.

ومن شأن صناديق HSBC الاستثمارية المحلية الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة أن تتيح للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات إمكانية الوصول إلى استراتيجيات استثمارية متنوعة عالمياً، مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتُدار من قِبل شبكة HSBC لإدارة الأصول التي تضم أكثر من ٦٠٠ خبير متخصص في مجالات الاستثمار.

وقال محمد المرزوقي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الإمارات العربية المتحدة: "يُمثل إنشاء منصة لصناديقنا الاستثمارية المحلية في الإمارات العربية المتحدة علامة فارقة في استراتيجية HSBC لدعم طموح دولة الإمارات في أن تصبح مركزاً رئيسياً للثروات ضمن شبكتنا العالمية. ومن خلال تعزيز أعمال إدارة الأصول وتطوير قدرات إدارة الصناديق الاستثمارية محلياً، فإننا نوفر للمستثمرين بذلك خيارات أوسع، والمزيد من الشفافية، والكثير من السبل لتنمية ثرواتهم وحمايتها انطلاقاً من دولة الإمارات، وصولاً إلى المنطقة والعالم أجمع."

فتح عالم من الفرص لاستثمار الثروات في دولة الإمارات

تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة واحدةً من الوجهات الأسرع نمواً للثروات على المستوى الدولي، حيث تجتذب أعداداً قياسية من الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية ورواد الأعمال، وتشهد نمواً اقتصادياً قوياً مدعوماً بالتنويع الاقتصادي، والتدفقات الاستثمارية، وتطور أسواق رأس المال.

وقال دينش شارما، الرئيس الإقليمي لخدمات إدارة الثروات العالمية والخدمات المصرفية الشخصية لدى بنك HSBC لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: "إن استثمارنا في تعزيز أعمال إدارة الأصول المحلية إنما يهدف إلى مواكبة فرص الكبيرة وطويلة الاجل في قطاع ادارة الثروات في الإمارات العربية المتحدة. كما تسهم خيارات المستثمرين والإصلاحات التنظيمية في تسريع التحول من الهياكل الاستثمارية الخارجية إلى صناديق محلية حيث يتزايد إقبال المستثمرين على الحلول الاستثمارية عالية الجودة، المصممة والمنظمة والمُدارة في دولة الإمارات العربية المتحدة."

هذا وستغطي صناديق HSBC الإمارات العربية المتحدة الاستثمارية العشرة الجديدة مجموعة واسعة من فئات الأصول، ومستويات المخاطر، ومجالات الاستثمار، مما يتيح للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات إمكانية إنشاء محافظ استثمارية متنوعة تتناسب مع أهدافهم، وآفاقهم الزمنية، ومستوى تقبلهم للمخاطر. وتأتي هذه المنصة الاستثمارية الداخلية لتكمّل عروض HSBC الحالية من الصناديق الاستثمارية والأوراق المالية الدولية، بما في ذلك إمكانيات التداول العالمية، لتوفير إمكانية الوصول السهل إلى الفرص الاستثمارية المحلية والعالمية.

وأكدت ديزي هو، الرئيس التنفيذي لشركة HSBC لإدارة الأصول لمناطق آسيا والشرق الأوسط بالقول: "إن قيامنا بافتتاح فرعنا في دبي إنما يؤكد مدى التزام شركة HSBC لإدارة الأصول بتوسيع حضورها وقدراتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، انطلاقاً من التركيز الاستراتيجي لمجموعة HSBC على المنطقة. ومهمتنا بسيطة: تتمثل في إتاحة الإمكانية للمستثمرين في دولة الإمارات للوصول إلى خطط استراتيجية استثمارية عالمية المستوى مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المحلية. ونوفر من خلال حضورنا خبرتنا العالمية الواسعة في هذا المجال الى جانب التزامنا في توفير حلول يمكن الوصول إليها بسهولة ومصممة بحيث تتناسب مع الاحتياجات الفريدة لقاعدة المستثمرين المحترفين في دولة الإمارات."

وإلى جانب إطلاق الصناديق الاستثمارية، وكجزء من استراتيجية شركة HSBC لإدارة الأصول لتنمية أعمالها في منطقة الشرق الأوسط، تم تعيين جيمس غريست كمدير عام لفرع الشركة في دولة الإمارات، حيث سيتولى مسؤولية قيادة تطوير وتنمية منصة الصناديق الاستثمارية المحلية وتعزيز الإمكانات الاستثمارية في الدولة.

ربط الثروات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا بآسيا

ستشكل شركة إدارة الأصول الجديدة التابعة لبنك HSBC في الإمارات العربية المتحدة محوراً أساسياً لقطاع إدارة الثروات سريع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، والذي يربط العملاء في جميع أنحاء المنطقة بالفرص الاستثمارية الرائدة في آسيا وغيرها من الأسواق العالمية الرئيسية. وإن بروز دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة رئيسية لجذب رؤوس الأموال العالمية وبوابة تربط بين المستثمرين من منطقة الخليج وآسيا والعالم، من شأنه أن يعزز استراتيجية HSBC للاستثمار في البنية التحتية المحلية مع الاستفادة من شبكته العالمية.

ولقد أعلن بنك HSBC مؤخراً عن أكبر استثمار له في قطاع إدارة الثروات في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ 20 عاماً، وذلك من خلال افتتاح أول مركز لإدارة الثروات في المنطقة بدبي، وإطلاق حساب Premier المعزز، ومضاعفة عدد الموظفين العاملين في الخطوط الأمامية المخصصين لخدمة شريحة العملاء من أصحاب الثروات الكبيرة.

توجه استفسارات وسائل الإعلام إلى:

توني هانون

971504147496+

tony.hannon@hsbc.com

أحمد عثمان

971503069313+

ahmad.othman@hsbc.com

الصناديق الاستثمارية العشرة

• [صناديق HSBC الإمارات العربية المتحدة الاستثمارية] - Portfolios (Lux) World Selection 2 Feeder Fund

• [صناديق HSBC الإمارات العربية المتحدة الاستثمارية] - Portfolios (Lux) World Selection 3 Feeder Fund

• [صناديق HSBC الإمارات العربية المتحدة الاستثمارية] - Portfolios (Lux) World Selection 4 Feeder Fund

• [صناديق HSBC الإمارات العربية المتحدة الاستثمارية] - Portfolios (Lux) World Selection 5 Feeder Fund

• [صناديق HSBC الإمارات العربية المتحدة الاستثمارية] - HGIF (Lux) India Fixed Income Feeder Fund

• [صناديق HSBC الإمارات العربية المتحدة الاستثمارية] - HGIF (Lux) Strategic Duration and Income Bond Feeder Fund

• [صناديق HSBC الإمارات العربية المتحدة الاستثمارية] - HGIF (Lux) US Income Focused Feeder Fund

• [صناديق HSBC الإمارات العربية المتحدة الاستثمارية] - HIF (Lux) Islamic Global Equity Index Feeder Fund

• [صناديق HSBC الإمارات العربية المتحدة الاستثمارية] - ICAV (Ireland) Shariah Multi Asset Feeder Fund

• [صناديق HSBC الإمارات العربية المتحدة الاستثمارية] – ICAV (Ireland) Global Sukuk Feeder Fund

HSBC لإدارة الأصول

تعتبر شركة HSBC لإدارة الأصول الذراع المتخصصة بإدارة الاستثمارات التابعة لـ HSBC، حيث بلغت قيمة أصولها المُدارة 852 مليار دولار أمريكي (حتى 30 سبتمبر 2025)، وتشمل فئات الأصول الاستثمارية التقليدية والبديلة، وتنتشر في 20 موقعاً حول العالم. وتُعتبر شركة HSBC لإدارة الأصول من أبرز مزودي استراتيجيات الاستثمار الإسلامي، حيث تُقدّم واحدة من أكبر باقات المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على المستوى العالمي، سواءً من حيث عدد الصناديق الاستثمارية أو الأصول المُدارة (بقيمة تزيد عن 10 مليار دولار أمريكي من الأصول المُدارة حتى أكتوبر 2025).

حول بنك إتش إس بي سي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا

يعتبر بنك إتش إس بي سي أكبر مؤسسة مصرفية دولية وأوسعها انتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، وله حضور في تسع دول في المنطقة: الجزائر، البحرين، مصر، الكويت، عمان، قطر، المملكة العربية السعودية، تركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يمتلك إتش إس بي سي حصة 31% في بنك الأول السعودي (SAB)، وحصة 51% في بنك إتش إس بي سي في المملكة العربية السعودية للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة. وبلغت أصول إتش إس بي سي في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا 73 مليار دولار أمريكي وذلك في 31 ديسمبر 2024.

-انتهى-

#بياناتشركات