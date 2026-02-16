القاهرة، مصر - استضاف بنك HSBC مصر، بالتعاون مع هيئة هونغ كونغ لتنمية التجارةHong Kong Trade Development Council HKTDC))، بعثة أعمال الملابس والمنسوجات من هونغ كونغ في المقر الرئيسي لبنك HSBC بالقاهرة. وهدف الاجتماع إلى ربط شركات هونغ كونغ بالفرص المتاحة في قطاع صناعة الملابس والمنسوجات المصري المتنامي، وكذلك جمع الأطراف المعنية الذين تبادلوا رؤاهم المتعلقة بالبيئة الاقتصادية المصرية، والإطار القانوني، وسياسات الاستثمار، مع تسليط الضوء على الفرص المحتملة المتاحة في السوق..

كما ركزت المناقشات على الموقع الاستراتيجي لمصر كمركز للتصدير، وعلى القوى العاملة الماهرة، وسهولة الوصول إلى الأسواق الدولية الرئيسية.

وبالتعليق، قال تود ويلكوكس، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك HSBC مصر: "تبرز مصر كأحد المراكز الرئيسية للتجارة العالمية. فهي توفر للمستثمرين قاعدة تصدير استراتيجية بفضل اتفاقيات تجارية متعددة، وإمكانية الوصول إلى أسواق رئيسية في مناطق الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة وغيرها. ويعتبر قطاع صناعة الملابس والمنسوجات في مصر قطاعاً واعداًَ للغاية بالنسبة للمستثمرين الدوليين، مدعوماً بقوة عاملة ذات كفاءة وتكلفة تنافسية، مما قد يساهم بشكلٍ كبير في خلق المزيد من فرص العمل."

ونحن في HSBC مصر، نستند إلى انتشارنا الدولي وخبرتنا المحلية لمساعدة الشركات العالمية على فهم السوق، واكتساب رؤى ثاقبة في الوقت المناسب، واتخاذ قرارات استثمارية واثقة."

وصرحت السيدة إيريس وونغ، مديرة شؤون التجارة والابتكار ومديرة العلاقات الخارجية في هيئة هونغ كونغ لتنمية التجارة، قائلةً: "تتمتع هونغ كونغ ومصر بإمكانيات هائلة للتعاون في قطاع صناعة الملابس والمنسوجات. وأعربت هيئة هونغ كونغ لتنمية التجارة عن تقديرها لدعم بنك HSBC مصر في ربط شركات هونغ كونغ بالفرص الناشئة في قطاع التصنيع المصري. وهدفنا هو تزويد الشركات برؤى مباشرة حول السوق وتنمية شراكات تُعزز الممر التجاري بين مصر وهونغ كونغ."

وقالت السيدة كاثرين فانغ، رئيسة البعثة والرئيسة التنفيذية لشركة فانغ براذرز القابضة المحدودة: "تُوفر مصر وجهة جّذابة للإنتاج الموجه للتصدير، فضلاً عن العديد من اتفاقيات التجارة الحرة. تستفيد مصر من قوة عاملة شابة قوامها 30 مليون عامل بتكلفة تنافسية ومجموعة من الحوافز الخاصة بالمناطق الحرة. وبفضل شبكة توريد الملابس المتكاملة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، تتجه مصرلتكون محوراً رئيسياً في أفريقيا والشرق الأوسط."

ومن خلال ربط المستثمرين العالميين بالاقتصاد المصري المتنامي، يواصل بنك HSBC مصر دعم نمو الأعمال الدولية وترسيخ مكانة مصر كبوابة رئيسية للتجارة العالمية.

