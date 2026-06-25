افتتاح أول مركز متخصص لإدارة الثروات ضمن المقر الرئيسي الجديد لبنك HSBC.

الدوحة - رحّب بنك HSBC رسمياً بعملائه في أول مركز لإدارة الثروات ضمن مقره الرئيسي الجديد في منطقة مشيرب بقلب الدوحة، والتي تعتبر واحدة من أكثر مشاريع المدن الذكية تطوراً في العالم. ويمثل هذا المركز الجديد والمتخصص لإدارة الثروات علامة فارقة في التزام البنك الاستراتيجي بخدمة شريحة العملاء أصحاب الثروات المتنامية في قطر، والذين تتزايد احتياجاتهم في مجال إدارة الثروات.

ويجمع المقرّ الرئيسي الجديد، الذي يضم مركز إدارة الثروات، العاملين لدى بنكHSBC في قطر ضمن بيئة عمل عصرية ومتطورة، صُمِّمت خصيصاً لتعزيز التعاون والابتكار والإنتاجية. وإن موقعه في منطقة مشيرب — المعترف بها عالمياً كأول منطقة حضرية ذكية ومستدامة متكاملة في العالم—يضع بنك HSBCفي قلب التحوّل الأقتصادي لدولة قطر.

داخل المقر الرئيسي الجديد، الذي سيتم افتتاحه بشكل رسمي بحضور عملاء HSBC وكبار القيادات خلال فعالية ستُقام لاحقاً هذا العام، يوفر مركز إدارة الثروات لعملاء HSBC في قطر من فئة Premier والعملاء من ذوي الملاءة المالية بيئة حصرية وخاصة للتشاور مع مدراء العلاقات المتخصصين، والاستفادة من حلول إدارة الثروات المُصمَّمة لتلبية احتياجاتهم، إلى جانب حضور الفعاليات والندوات، مما يعكس زيادة تركيز البنك عالمياَ على قطاع أعمال إدارة الثروات الدولية وخدمات Premier المصرفية.

وقال عبد الحكيم مصطفوي، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود في قطر: "يُعتبر افتتاح مقرنا الرئيسي الجديد في منطقة مشيرب، بالإضافة إلى مركز إدارة الثروات الجديد، بمثابة رسالة واضحة تعكس طموحتنا و توجهتنا المستقبلية. فهو يعكس ليس فقط مدى أعتزازنا بأعملنابهذا القطاع، بل أيضاً ثقتنا الكبيرة و تفاؤلنا الحقيقي بالمستقبل. وبصفتنا بنك كان ولا يزال جزءاً من مسيرة النمو والتطور لدولة قطر منذ عام 1954، فإننا نفخر بمواصلة الاستثمار في تعزيز كوادرنا وقدرانا وتجربة عملائنا.

ولقد أظهرت قطر مرونةً استثنائية في ظل الظروف الجيوسياسية التي سيطرت على أجواء المنطقة في الآونة الأخيرة. فثروتها السيادية، وحجم برنامجها الاستثماري طويل الأجل، وقوة مؤسساتها، تمنحنا الثقة التامة في مسارها على المدى المتوسط ​​والطويل. ويتمثل دور HSBC في أن يكون الشريك المصرفي الدولي الذي يربط الشركات والأفراد في دولة قطر بالفرص العالمية، وأن يوظف رؤوس الأموال والخبرات العالمية في واحدة من أكثر اقتصادات المنطقة ديناميكية وتطلعاً للمستقبل."

وفي تعليقها على الافتتاح، أضافت لورا دان، رئيس إدارة العمليات لدى بنك HSBC في قطر: "لقد كان إنشاء مقرنا الرئيسي الجديد، بما في ذلك هذا المركز المتميزة للعملاء، رحلة استغرقت سنوات عديدة، وتشكلت وفق رؤية واضحة لبناء حضور يعكس قيم بنك HSBC وثقافته وتطلعاته. ولقد تمت رعاية كل جانب من جوانب المشروع بعناية فائقة، بحيث يوفر لنا مركز إدارة الثروات ومقرنا الرئيسي الجديد منصةً لخدمة عملائنا وتمكين زملائنا بشكل أفضل من أي وقت مضى."

وأضاف عمر الأنصاري، رئيس قسم إدارة الثروات الدولية وخدمات Premier المصرفية لدى بنك HSBC في قطر قائلاً: "صُمم مركز إدارة الثروات الذي نستقبل فيه عملاءنا اليوم خصيصاً لتلبية احتياجاتهم، إذ يوفر بيئة خاصة يعمل بها خبراء متخصصون، ويرتبط بشبكة HSBC العالمية الفريدة. وهدفنا هو أن نصبح البنك المفضل للعملاء من ذوي الثروات في قطر، ويمثل هذا الافتتاح خطوة استراتيجية مهمة نحو تحقيق هذا الطموح."

إن قيام بنك HSBC بنقل عملياته واستثماراته إلى منطقة مشيرب داون تاون يعكس توافق استراتيجية HSBC العالمية مع ديناميكيات النمو الخاصة بالسوق القطري. وتوفر شبكة HSBC الدولية، عبر قطاعي أعمال الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات (CIB) وإدارة الثروات الدولية وخدمات Premier المصرفية (IWPB)، ميزةً تنافسيةً طبيعيةً في خدمة العملاء الذين تتجاوز ثرواتهم ومصالحهم التجارية حدود دولة قطر، سواءً من خلال ربط المستثمرين القطريين بالأسواق الدولية أو دعم المستثمرين الدوليين الساعين إلى الاستفادة من فرص النمو المتاحة في قطر.

توجه استفسارات وسائل الإعلام إلى:

مـي محسن

maymohsen@hsbc.com

مي سالم

maisalem@hsbc.com

حول HSBC في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

يعتبر بنك HSBC من أكبر المؤسسات المصرفية العالمية وأوسعها تمثيلاً وانتشاراً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا من خلال وجوده في تسع بلدان عبر كافة أنحاء المنطقة وهي الجزائر والبحرين ومصر والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وفي المملكة العربية السعودية، يعتبر HSBC مساهماً بنسبة 31٪ في بنك الأول السعودي ومساهماً بنسبة 51٪ في بنك HSBC السعودي العربي للخدمات المصرفية الاستثمارية في المملكة. وفي 31 ديسمبر 2025، وصلت قيمة أصول البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا إلى 83 مليار دولار أمريكي. www.hsbc.ae

-انتهى-

#بياناتشركات