مسقط، عُمان: أعلنت HONOR، العلامة التجارية الرائدة عالميًا في مجال أنظمة الأجهزة الذكية المعززة بالذكاء الاصطناعي، وبالشراكة مع MHD-ITICS، عن مشاركتها الأولى في معرض كومكس، أكبر معرض للتقنية والاتصالات والابتكار في عُمان. وتتمتع كلاً من HONOR وMHD-ITICS بشراكة قوية في السلطنة، حيث تجمع بين خبرة MHD-ITICS العميقة في السوق والدعم الميداني، وبين التكنولوجيا المبتكرة من HONOR لتقديم منتجات رائدة وتجارب استثنائية للمستهلكين في سلطنة عُمان.

بهذه المناسبة، تحدث لورانس لي، المدير العام لشركة HONOR في دول مجلس التعاون الخليجي قائلاً "تُعد عُمان واحدة من أكثر الأسواق الواعدة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتميز بوجود مستهلكين شباب على دراية بالتقنيات الحديثة، إضافةً إلى الدعم الحكومي القوي للابتكار الرقمي. ومن خلال المشاركة في معرض كومكس، تعمّق HONOR التزامها بالسلطنة عبر تقديم أحدث الابتكارات العالمية بشكل أقرب إلى المستهلكين والشركات العُمانية"

تشكل هذه المشاركة خطوة مهمة في التزام HONOR طويل الأمد تجاه سلطنة عُمان، حيث تعمل الشركة، بالشراكة مع MHD-ITICS، على ترسيخ حضورها بشكل متواصل من خلال شركاء تجزئة موثوقين، ومراكز خدمة، وتقديم منتجات مبتكرة. ومع تركيز عُمان على التكنولوجيا والتحول الرقمي كركيزة أساسية في رؤيتها 2040، تأتي مشاركة HONOR في معرض كومكس لتؤكد توافقها مع تطلعات السلطنة نحو تسريع الابتكار وتمكين المجتمع بحلول رقمية متطورة.

تقوم MHD-ITICS بدعم مشاركة شريكها HONOR في معرض كومكس، حيث تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز حضور HONOR في السلطنة من خلال استعراض أحدث ابتكاراتها، وتقنياتها المتطورة في مجال الهواتف الذكية، وحلولها التي تضع المستخدم في المقام الأول. ومن خلال العروض التفاعلية والتجارب المميزة في جناحها، إلى جانب مبادرات تسويقية مستهدفة، تسعى الشراكة إلى تعزيز الوعي بالعلامة التجارية، وزيادة تفاعل المستهلكين، وتوسيع نطاق انتشار HONOR في مختلف أنحاء عُمان.

تستعرض HONOR أحدث ابتكاراتها في القاعة رقم 5 بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، حيث تكشف عن أقوى مجموعة منتجات لها حتى الآن. ويأتي في الصدارة هاتف HONOR Magic V5 القابل للطي والمدعوم بالذكاء الاصطناعي، والذي يتميز بذكاء أكبر وتصميم أنحف وأخف وزنًا، ليضع معايير جديدة لما يتوقعه المستهلكون من الهواتف القابلة للطي. كما تقدم HONOR جهاز MagicBook 14، الحاسوب المحمول الخفيف والمدعوم بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الإنتاجية، وجهاز MagicPad 3 اللوحي المزود بقدرات ذكية تمنح المستخدمين تجربة متميزة في الإبداع والترفيه والاتصال السلس بين الأجهزة. وسيتمكن الزوار من التفاعل مع منظومة HONOR الذكية المتكاملة، التي تشمل سلسلة Magic الرائدة، إلى جانب باقة واسعة من الأجهزة القابلة للارتداء والحواسيب والإكسسوارات، ضمن جناح مصمم ليمنحهم تجربة غنية تتيح استكشاف التقنيات وفهم دورها في حياتهم اليومية.

تعكس مشاركة HONOR في معرض كومكس استراتيجيتها للتوسع في دول مجلس التعاون الخليجي، مع الاستثمار في الشراكات المحلية وتعزيز التفاعل مع المجتمع في عُمان. ومع تنامي قاعدة عملائها وشركائها في السلطنة، تهدف HONOR إلى جعل أحدث التقنيات في متناول الجميع والمساهمة في دعم الاقتصاد الرقمي سريع النمو في عُمان.

نبذة عن HONOR

تُعد HONOR شركة رائدة عالميًا في مجال أنظمة الأجهزة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتلتزم بإحداث ثورة في طرق التفاعل بين الإنسان والجهاز، بهدف ربط منظومة الذكاء الاصطناعي بكافة فئات المستهلكين في عصر الذكاء الاصطناعي الوكيل وما بعده. وتسعى الشركة إلى كسر الحواجز الصناعية من خلال التعاون المفتوح والسلس، لتأسيس منظومة تشاركية قائمة على تبادل القيم مع شركاء القطاع.

ومن خلال محفظة منتجات مبتكرة تشمل هواتف الذكاء الاصطناعي، والحواسيب، والأجهزة اللوحية، والأجهزة القابلة للارتداء وغيرها، تهدف HONOR إلى تمكين كل إنسان من احتضان العالم الذكي الجديد والانطلاق بثقة نحو المستقبل.

-انتهى-

#بياناتشركات