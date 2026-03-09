جيمس لي يقدم "الذكاء البشري المعزز" كخطة لتعزيز القدرات البشرية ويعرض تقنية الهواتف المستقبلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

برشلونة، إسبانيا: ألقى جيمس لي، الرئيس التنفيذي لشركة HONOR العلامة الرائدة عالمياً في الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، اليوم كلمة رئيسية في المؤتمر العالمي للجوال (MWC 2026) في برشلونة. وخلال كلمته، تحدث جيمس لي عن كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين القدرات البشرية وتعزيز إمكانياتها، مشدداً على أهمية أن يظل الذكاء الاصطناعي موجهًا نحو خدمة الإنسان، بحيث يساعده في التكيف مع تحديات الحياة السريعة التغير، ويعزز قدرته على الفهم العميق للأمور ويدعمه عاطفياً، مما يمكنه من الاستمتاع بحياة مليئة بالفرح والتوازن.

قدمت HONOR أداءً متميزاً في هذا الحدث، مع رؤية جريئة للمستقبل، وهي "الذكاء البشري المعزز"، وتوجت بعرض مذهل لـ روبوت فون.

وكانت HONOR قد فازت بجائزة "أفضل ابتكار في تكنولوجيا الأجهزة المستقبلية" من قبل Global Mobile (GLOMO) في مؤتمر MWC 2025، عن تطبيقها وتقنيتها في البطارية السيلكونية الكربونية. وقد أتاح هذا الابتكار لهاتف HONOR Magic V6 تحقيق نسبة 25% من السيليكون، ما يدعم كثافة طاقة أعلى في تصميم قابل للطيات فائق الرقة. وفي MWC 2026، عرضت HONOR أيضاً ابتكار البطاريات من الجيل التالي، حيث كشفت عن بطارية HONOR السيلكونية الكربونية الجديدة، التي تحتوي على 32% من السيليكون وكثافة طاقة تصل إلى 985 Wh/L، مما يمثل قفزة جديدة في تكنولوجيا البطاريات فائق الرقة وعالية الطاقة.

إضافة إلى ذلك، منحت العديد من المؤسسات العالمية جوائز "أفضل عرض" لعدة منتجات من HONOR، مثل روبوت فون، HONOR Magic V6، HONOR MagicPad 4، وHONOR MagicBook Pro 14 في MWC 2026، حيث أشاد الإعلاميون والمحللون بابتكاراتها التي تركز على الإنسان ودمجها للتكنولوجيا الروبوتية والذكاء الاصطناعي وتقنيات الاتصال المحمولة.

يعد روبوت فون أفضل تجسيد لرؤية HONOR للذكاء البشري المعزز، التي تضع الإنسان في قلب ثورة الذكاء الاصطناعي، داعية إلى تكنولوجيا تهدف إلى تعزيز القدرات البشرية والإبداع بدلاً من استبدالهما.

ولتحقيق هذه الرؤية، يجب أن يعمل ثلاثة أنواع من الذكاء معاً: الذكاء الشخصي: الوكيل الذكي الذي يعمل على أجهزة العملاء الشخصية؛ الذكاء الكوني: دماغ الإنسانية الجمعي الذي يجمع معرفة العالم ويوفرها للعملاء؛ والذكاء الطرفي: مثل الروبوتات والمركبات الكهربائية، التي تعمل كـ "عيون" و"أيدٍ" للعملاء في الواقع الملموس، أي البيئة الحقيقية التي نعيش فيها، حيث تتفاعل هذه الأجهزة مع الأشياء والظواهر الملموسة بشكل مباشر، مثل تجنب العوائق، والتحرك في الأماكن المختلفة، والتفاعل مع محيطها بشكل فعّال.

يُعد روبوت فون جهازاً ذكياً يمكنه التفاعل مع العالم الحسي، ويُظهر كيف يمكن دمج هذه الأنواع الثلاثة من الذكاء لتمكين أي شخص من أن يصبح صانع أفلام محترف: دمج الذكاء الاصطناعي مع التصوير لإتاحة فرص جديدة تماماً للتعبير الذاتي. كما يقول جيمس لي: "يجعل الإبداع ليس فقط أسهل، بل أكثر تشويقاً وتحفيزاً."

وعلى المسرح، دعا جيمس لي أيضاً إلى التعاون المفتوح عبر القطاع لإنشاء منظومة للأجهزة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، قائلاً: "نطمح لأن نكون شركة مبتكرة، نتعاون مع أبرز المبدعين وأفضل الخبرات. معاً، من أجل مستقبل رائع للذكاء الاصطناعي".

من روبوت فون إلى أحدث الابتكارات في الهواتف القابلة للطيات، والأجهزة اللوحية، وأجهزة الكمبيوتر، يمكن لوسائل الإعلام والعملاء في المؤتمر العالمي للجوال 2026 MWC زيارة جناح HONOR في القاعة 3 لتجربة مستقبل الأجهزة الذكية بشكل مباشر.

-انتهى-

#بياناتشركات