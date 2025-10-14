دبي، الإمارات العربية المتحدة– اختتمت شركة HONOR ، الرائدة عالميًا في مجال أنظمة الأجهزة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مشاركتها الأولى في معرض جيتكس جلوبال 2025، حيث أبهرت الزوار بابتكاراتها المعززة بالذكاء الاصطناعي، مؤكدة مكانتها القيادية في مجال التكنولوجيا المرتكزة على الإنسان.

ومن خلال تجارب غامرة وتعاونات استراتيجية، عرضت HONOR كيف تسهم الأجهزة الذكية، وحلول الذكاء الاصطناعي، والشراكات المستقبلية في رسم ملامح التحول الرقمي في دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي.

قال ديبو زانغ، المدير العام لشركة HONOR في دول مجلس التعاون الخليجي: "تعزز مشاركتنا في GITEX GLOBAL 2025 مكانة HONOR كشركة رائدة عالميًا في منظومة الذكاء الاصطناعي، تعتمد في نهجها على الإنسان – حيث تربط بين الأجهزة الذكية وخدمات الذكاء الاصطناعي والتكامل بين أنظمة التشغيل لتمكين أسلوب حياة أذكى وأكثر ترابطًا." وأضاف:" نحن نوسّع أيضًا رؤيتنا لتتجاوز حدود التكنولوجيا إلى تجارب واقعية ملموسة. ففي أكتوبر، سنفتتح متجرنا الجديد في دبي مول الأيقوني، والذي صُمّم كمركز ابتكار لحياة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي – مساحة يلتقي فيها الابتكار المتطور مع الإلهام الثقافي."

HONOR AI: تكنولوجيا أذكى ومرتكزة على الإنسان في GITEX

عرضت HONOR منظومتها الذكية المرتكزة على الإنسان، مسلطةً الضوء على كيفية جعل الميزات الذكية الأجهزة أكثر سهولة وفعالية وسلاسة في الاستخدام. وقد أتيحت للزوار فرصة استكشاف كيف يمكن لتقنيات HONOR المدعومة بالذكاء الاصطناعي تبسيط المهام، وتعزيز الإبداع، وتحسين التواصل بين الأجهزة، مما يعكس التزام العلامة التجارية بتقديم تكنولوجيا عملية تركز على الإنسان.

أنشأت HONOR منطقة تجربة الذكاء الاصطناعي الغامرة، لتجسد رؤيتها للاتصال الذكي بين الهواتف الذكية، وأجهزة الحاسوب المحمولة، والأجهزة اللوحية، والأجهزة القابلة للارتداء. وفي منطقة تجربة الذكاء الاصطناعي عبر الهواتف المحمولة، استكشف الزوار أحدث الابتكارات المدعومة بنظام MagicOS ، بما في ذلك شريط Magic Side Bar الجديد على هاتف HONOR Magic V5 ، ودمج Google Agent لإدارة المهام بسلاسة مثل إضافة الأحداث إلى التقويم، بالإضافة إلى تطوير بوابة HONOR Magic Portal على هاتف Magic7 Pro لتقديم تجربة تفاعلية بين التطبيقات المتعددة. كما تعرّف الزوار على ميزتي Triple Screen وGemini Experience ، واللتين أظهرتا كيف يمكن لهاتف Magic V5 القابل للطي تمكين المستخدمين من اختيار الأجهزة المتصلة والتحكم بها عبر شاشات متعددة.

وفي منطقة تجربة منظومة الذكاء الاصطناعي، سلطت HONOR الضوء على التزامها بتقديم ذكاء اصطناعي يركز على الإنسان من خلال حالات استخدام واقعية. وقد اختبر الزوار إمكانيات الاتصال عبر أنظمة التشغيل المختلفة – مثل ربط هاتف Magic V5 بجهاز MacBook وهاتف iPhone 16 – واستكشفوا قدرات محطة العمل متعددة الأنظمة ، التي تربط بين جهاز MagicBook Pro 14، وMagic V5، وأجهزة أخرى ضمن المنظومة. كما استعرضت ميزة Magic Ring التي تتيح التحكم الموحد بين أجهزة Magic V5 وMagicBook Art 14 2025 وMagicPad3، لتوفير تجربة تعدد مهام سلسة بدمج لوحة المفاتيح والفأرة. وبالإضافة إلى ذلك، قدمت أدوات الكتابة بالذكاء الاصطناعي في MagicPad لمحة عن مستقبل الإنتاجية، حيث تمكن المستخدمين من الكتابة والرسم والإبداع باستخدام MagicPad3 مع لوحة مفاتيح وقلم Magic Pen. جمعت هذه التجارب رؤى HONOR حول الحياة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى واقع ملموس – موضحة كيف يمكن للتعاون الذكي بين الأجهزة أن يعزز الإبداع والإنتاجية وأنماط الحياة الرقمية السلسة.

كما ضم الجناح عرضًا لتطور سلسلة Magic V القابلة للطي، مستعرضًا الرحلة من HONOR Magic Vs وحتى الإصدار الأحدث Magic V5، مع تسليط الضوء على ريادة HONOR في تكنولوجيا الأجهزة القابلة للطي من حيث النحافة، والمتانة، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي.

الشراكة الاستراتيجية مع جامعة زايد

خلال فعاليات GITEX، وقّعت شركة HONOR مذكرة تفاهم مع جامعة زايد، لتأسيس إطار تعاون مشترك يركّز على الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، والبحث التطبيقي، وتطوير المناهج الدراسية، وإنشاء مختبرات حوسبة متقدمة، إلى جانب إشراك الطلبة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. تُجسّد هذه الشراكة التزام HONOR برعاية المواهب الشابة في دولة الإمارات، وتعزيز التعاون بين القطاع الأكاديمي والصناعي، بما يدعم الجيل القادم من المبتكرين، ويسهم في تحقيق أجندة التحول الرقمي الشامل للدولة.

الريادة الفكرية في TechTalks 24

في فعالية TechTalks 24، عرضت HONOR ريادتها الفكرية من خلال جلسة رئيسية بعنوان "تمكين المستخدمين في مواجهة التزييف العميق بالذكاء الاصطناعي"، قدّمها ديبو زانغ، المدير العام لشركة HONOR في دول مجلس التعاون الخليجي. سلطت الجلسة الضوء على تقنية HONOR الثورية لكشف التزييف العميق (Deepfake) عبر الذكاء الاصطناعي على الجهاز نفسه، والتي تُعد الأولى من نوعها في صناعة الهواتف الذكية. وتمكن هذه التقنية المستخدمين من التعرف على المحتوى المزيف بالذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي، دون المساس بخصوصيتهم. من خلال التصدي لأحد أبرز التحديات في عصر الذكاء الاصطناعي، أكدت HONOR مجددًا التزامها بتقديم ابتكارات مسؤولة تركز على الإنسان في المقام الأول.

دعم المواهب الناشئة في الإمارات وتعزيز ريادة الأعمال

في إطار التزامها بدعم أهداف دولة الإمارات في مجالي الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، تعاونت HONOR مع مجلس الأمن السيبراني لدولة الإمارات خلال معرض GITEX GLOBAL لتقديم تحدي AI CyberFest للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي. وقد نُظّمت هذه المبادرة تحت رعاية مجلس الأمن السيبراني، وتهدف إلى دعم المواهب الصاعدة وتعزيز روح ريادة الأعمال في قطاع الذكاء الاصطناعي. ويؤكد هذا التعاون التزام HONOR برعاية قادة المستقبل في مجال الذكاء الاصطناعي، ودفع عجلة الابتكار، وتمكين الرؤى الشابة الطموحة. ومن خلال التماشي مع استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، تواصل HONOR الإسهام في بناء منظومة رقمية أكثر ذكاءً وأمانًا وترابطًا في دولة الإمارات ومنطقة الخليج بشكل أوسع، مما يعزز مكانتها كشريك موثوق في مسيرة التحول التكنولوجي والذكاء الاصطناعي في المنطقة.

تحدَّ هاتف الذكاء الاصطناعي الذي لا يُقهرHONOR X9d -

فاجأت HONOR الزوّار أيضًا بتجربة حصرية للهاتف الجديد HONOR X9d، المعروف باسم هاتف الذكاء الاصطناعي الذي لا يُقهر، وذلك قبل إطلاقه الرسمي في منطقة الخليج بتاريخ 23 أكتوبر. وقد دُعي الضيوف لاختبار صلابة الجهاز من خلال سلسلة من التحديات التفاعلية التي أبرزت متانته وتصميمه الذكي. ويواصل هاتف X9d إرث سلسلة HONOR X9، متجاوزًا التوقعات بفضل مقاومته للغبار والحرارة وضغط الماء، بالإضافة إلى بطارية ضخمة بسعة 8,300 مللي أمبير، توفّر أداءً طويل الأمد لا مثيل له. هذه التجربة أكدت التزام HONOR بابتكار أجهزة قوية وذكية تلبي احتياجات المستخدمين في أصعب الظروف.

نبذة عن HONOR

تُعد HONOR شركة رائدة عالميًا في مجال منظومات الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث تلتزم بإحداث ثورة في أساليب التفاعل بين الإنسان والجهاز، بهدف ربط منظومة الذكاء الاصطناعي بجميع المستهلكين في عصر الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء وما بعده. وتسعى الشركة إلى كسر الحدود الصناعية من خلال التعاون المفتوح والسلس، لبناء منظومة تشاركية قائمة على تبادل القيم مع شركائها في القطاع. وبفضل محفظتها المبتكرة التي تشمل هواتف ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأجهزة حاسوب، وأجهزة لوحية، وأجهزة قابلة للارتداء وغيرها، تهدف HONOR إلى تمكين الإنسان من احتضان العالم الذكي الجديد، وجعل التكنولوجيا في متناول الجميع.

