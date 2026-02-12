سجلت علامة HONOR ، العلامة الرائدة عالمياً في الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، نمواً عالمياً قوياً في عام 2025، محققة زيادة بنسبة 11% على أساس سنوي في شحنات الهواتف الذكية، وتصدرت المرتبة الأولى بين أفضل عشر علامات تجارية للهواتف الذكية في العالم، وفقاً لتقرير صادر عن شركة Omdia.

تُظهر النتائج التقدم المستمر لشركة HONOR في الأسواق العالمية، خاصة خارج الصين. وتشير بيانات IDC إلى أنه خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025، تصدرت HONOR المرتبة الأولى بين أفضل عشر علامات تجارية من حيث نمو الشحنات في الأسواق الخارجية عبر عدة فئات رئيسية. ويشمل ذلك الهواتف الذكية التي يزيد سعرها عن 300 دولار أمريكي، سواء الأجهزة الرائدة أو المتوسطة العليا، بالإضافة إلى الأجهزة اللوحية التي تتراوح أسعارها بين 300 و600 دولار أمريكي.

ينبع نمو HONOR من تركيزها على الابتكار العملي، والأداء الموثوق، وتصميم المنتجات لتلبية احتياجات المستخدمين حول العالم. وتواصل الشركة تعزيز موقعها في سوق الأجهزة الفاخرة.

وفي المستقبل، من المتوقع أن تقدم HONOR منتجين جديدين في مؤتمر MWC برشلونة في مارس 2026: هاتف HONOR الروبوت وأحدث هواتفها القابلة للطي، HONOR Magic V6. وتعكس هذه الإصدارات المرتقبة التقدم السريع لخطة Alpha من HONOR، وتُظهر استمرار العلامة التجارية في السعي للنمو والابتكار.

منطقة الشرق الأوسط المحرك الرئيسي لنمو HONOR في عام 2025

شهدت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نمواً كبيراً لشركة HONOR في 2025، مما يعكس تزايد شعبية العلامة التجارية بين المستهلكين في أسواق متنوعة. وقد استجاب المستخدمون في المنطقة بشكل إيجابي لمزيج HONOR من الأداء العالي والميزات المبتكرة والتصميم الأنيق، مع تقديرهم لقدرة العلامة التجارية على تقديم تجربة هواتف ذكية فاخرة بأسعار مناسبة.

اكتسبت أجهزة HONOR شهرة قوية بفضل تقنيتها المتقدمة، وموثوقيتها، وقدراتها في التصوير، ووظائف الذكاء الاصطناعي، ونظامها المتكامل، مما يلبي احتياجات المستخدمين العاديين والمستهلكين المهتمين بالتقنية على حد سواء. ويبرز هذا النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نجاح استراتيجية HONOR التي تجمع بين الجودة والابتكار والقيمة، مما يضع العلامة التجارية كخيار موثوق للمستهلكين الباحثين عن أجهزة محمولة متقدمة دون أي تنازل.

علاوة على ذلك، ركزت HONOR على إقامة شراكات وثيقة مع شركات الاتصالات، وتجار الإلكترونيات الرئيسيين، والمتاجر ذات العلامات التجارية لتعزيز الوعي بالعلامة التجارية والحفاظ على الأسعار، خصوصاً في أسواق الخليج الأساسية. وتدعم هذه الاستراتيجية عروض الذكاء الاصطناعي داخل المتاجر، ومبادرات البيع التجريبي، والمتاجر الرئيسية، والمناطق المخصصة للتجربة، والتي تهدف جميعها إلى تفاعل المستهلكين، وتسليط الضوء على مزايا المنتجات، والمساهمة في تحقيق نمو مستدام في المنطقة.

نبذة عن HONOR

