دبي، الإمارات العربية المتحدة : وقعت Hlthera، المنصة الصحية الاجتماعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وTapy، شركة تقنيات السلامة في العالم الواقعي، مذكرة تفاهم للتعاون في تطوير حلول رعاية صحية أكثر تكاملاً ووقائية تضع الإنسان في مقدمة الأولويات، تمتد إلى ما يتجاوز نطاق الرعاية السريرية التقليدية.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتم دمج منظومة Hlthera الصحية مع تقنيات السلامة التي تطورها Tapy، لاستكشاف نماذج تعاون تدعم استمرارية الرعاية، وتعزز الوعي المبكر، وترسّخ مفاهيم العافية في مختلف جوانب الحياة. وتهدف الشراكة إلى سدّ الفجوة بين أنظمة الرعاية الصحية الرسمية والحياة اليومية، مع التركيز على سهولة الوصول وتعزيز الاستقلالية.

وبالنسبة لشركة Hlthera، تساهم هذه الشراكة في تسريع تطوير Xyra كنظام لا يقتصر دوره على الاستجابة للاحتياجات الصحية فحسب، بل يمتد إلى استباقها، من خلال دمج حلول الذكاء في التفاعلات اليومية بما يتيح مسارات رعاية تعتمد بصورة أكبر على الوقاية، فيما تمثل بالنسبة إلى Tapy امتداداً طبيعياً لرؤيتها القائمة على منح الأولوية لأعلى معايير السلامة، عبر تطوير تقنيات تعمل بانسيابية ضمن البيئات الواقعية لتوفير الطمأنينة والدعم المناسب في الوقت والمكان الملائمين. ويعكس هذا التوجه المشترك انسجاماً عميقاً في إعادة تعريف العلاقة بين الرعاية والسلامة، بما يسهم في بناء منظومة رعاية صحية أكثر تكاملاً وارتكازاً إلى الابتكار، وداعمة لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة نحو اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.

وكان قد تم اختيار كل من Hlthera وTapy ضمن برنامج مسرّع الابتكار التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار، والذي لعب دوراً محورياً في دعم تطورهما وتعزيز جاهزيتهما للتوسع. ومن خلال هذا البرنامج، يوفر الصندوق للشركات الناشئة إرشاداً متخصصاً، وفرصاً استراتيجية للتوسع، وإمكانية الوصول إلى شبكات الابتكار على المستويين الوطني والدولي، بما يساعد مؤسسي الشركات على تحويل الأفكار الواعدة إلى حلول قابلة للتطبيق تجارياً وذات أثر ملموس على أرض الواقع. وتعكس هذه الخطوات مدى التزام الصندوق بترسيخ منظومة الابتكار في دولة الإمارات والمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني.

وتم توقيع مذكرة التفاهم من قبل نادر نصار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Hlthera، ويوسف الحسيني، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Tapy، وذلك بحضور ممثلين عن صندوق محمد بن راشد للابتكار.

وتعليقاً على الشراكة، قال نادر نصار: "ندرك أن الرعاية الصحية ينبغي أن تكون تجربة شخصية ومستمرة وحاضرة في الحياة اليومية، لا أن تقتصر على لحظات الأزمات أو الزيارات السريرية. وتعكس شراكتنا مع Tapy طموحاً مشتركاً لتصميم أنظمة تستبق الاحتياجات، وتحترم استقلالية الأفراد، وتعزز قدرتهم على اتخاذ قراراتهم بثقة ووضوح أكبر. ومن خلال دمج الرؤى الذكية مع تقنيات السلامة في العالم الواقعي، نمضي قدماً نحو نموذج أكثر ترابطاً وتكاملاً للرعاية الصحية الوقائية. وقد كان لدعم برنامج مسرّع الابتكار التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار دور محوري في وصولنا إلى هذه المرحلة من النمو والتعاون".

ومن جانبه، أضاف يوسف الحسيني: "تعكس شراكتنا مع Hlthera التزاماً مشتركاً بتطوير حلول استباقية تركز على الإنسان. ومن خلال الجمع بين التقنيات القائمة على أولوية السلامة والرؤى الصحية الذكية، نسعى إلى تزويد الأفراد والعائلات بأدوات تعزز الثقة والاستقلالية وجودة الحياة. وقد أتاح لنا الانضمام إلى برنامج مسرّع الابتكار التابع لصندوق محمد بن راشد للابتكار الانطلاق من أسس راسخة نحو بناء شراكات تتماشى مع رؤيتنا على المدى الطويل".

ومن خلال هذا التعاون، ستعمل Hlthera وTapy على استكشاف فرص دمج الرؤى الذكية والمشاركة المجتمعية وتقنيات السلامة، بما يعزز دعم أصحاب الهمم والأفراد الأكبر سناً وعائلاتهم بصورة أكثر فاعلية. وفي الوقت ذاته، ستحتفظ الشركتان باستقلاليتهما التشغيلية، بما يضمن اتباع نهج منظم ومسؤول في تنفيذ أطر التعاون المشترك.

نبذة عن صندوق محمد بن راشد للابتكار

صندوق محمد بن راشد للابتكار هو مبادرة اتحادية أطلقتها وزارة المالية ويتولى إدارتها مصرف الإمارات للتنمية. قدم الصندوق منذ إطلاقه في العام 2016 الدعم للعديد من المبتكرين من خلال برنامجه الأول، برنامج خطة الضمانات، الذي يهدف إلى مساندتهم في الحصول على التمويل اللازم لمشاريعهم من خلال تزويدهم بضمانات مدعومة من الحكومة دون الحصول على أية حقوق ملكية أو أسهم فيها.

تم إطلاق البرنامج الثاني، وهو مسرّع الابتكار من صندوق محمد بن راشد للابتكار، في ديسمبر 2018. يهدف هذا البرنامج الذي يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار إلى تعزيز إمكانيات نمو الشركات المبتكرة التي تساهم في تشكيل مستقبل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة والابتكار. ويقدم خدمات عالمية المستوى وبرامج تدريبية للشركات المبتكرة لتسريع أعمالها، ورفع القدرات والكفاءات، وإبراز القيمة المضافة، وتوسيع نطاق أعمالها.

إضافةً إلى ذلك، يتعاون صندوق محمد بن راشد للابتكار مع مجموعة من الشركاء من القطاع الحكومي والخاص للإسهام في تيسير النمو وتقديم الدعم وخلق الفرص وتمهيد طرق النجاح للشركات الأعضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.mbrif.ae/

