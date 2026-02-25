دبي، الإمارات العربية المتحدة، تماشياً مع التزامها بنقل نموذج التعليم الفنلندي للطفولة المبكّرة المعترف به عالمياً إلى دبي، تطلق HEI UAE، وهي شراكة حصرية بين مجموعة غباش (Ghobash Group) ومدارس هلسنكي العالمية (HEI Schools)، أول مركز رئيسي متكامل ومصمّم خصيصاً لهذا الغرض، في مشروع المرابع العربية 1 (Arabian Ranches 1).

منذ وضع حجر الأساس في نوفمبر 2025، يشهد المركز تقدماً متسارعاً وثابتاً في أعمال البناء، في خطوة تمثل محطة رئيسة نحو إتاحة النهج الفنلندي الرائد والمتفوّق عالمياً لتعليم الطفولة المبكرة كخيار نوعي لخدمة الأسر في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يمتد المركز الرئيسي على مساحة 24,500 قدم مربعة، وقد تمّ تصميمه كبيئة متكاملة مُهيّأة بعناية تستهدف الأطفال من عمر 0 إلى 6 سنوات، ليقدم تجربة تعليمية متوازنة تجمع بين التعلم واللعب والاهتمام بالرفاه الجسدي والنفسي. يحتضن المركز مساحات مخصّصة للاستكشاف وتنمية الإبداع والقدرات البدنية، إلى جانب مرافق داخلية وخارجية تُعزّز التفاعل الاجتماعي، وتدعم النشاط البدني، وتشجع على التعلم القائم على الطبيعة.

تشكّل HEI UAE جزءاً من الشبكة العالمية المتنامية لمدارس هلسنكي العالمية (HEI Schools)، التي تخدم حالياً أكثر من 1،700 طفل عبر أكثر من 25 مركزاً حول العالم. ويعتمد هذا النموذج، المستوحى من نظام التعليم الفنلندي المعترف به دولياً، على اللعب الهادف، والتعلم القائم على الطفل، مع إشراف ومشاركة دائمين من معلمين متخصصين، مؤهلين تأهيلاً عالياً، مع تركيز قوي على النمو الاجتماعي والعاطفي والجسدي والمعرفي الشامل للطفل.

وفي معرض تعليقها على تقدّم المشروع، قالت ساري صليبا، المدير العام لشركة HEI UAE: "يسعدنا للغاية أن نشهد على التقدّم الملحوظ في أعمال إنشاء المركز ضمن منطقة المرابع العربية، ما يقرّبنا أكثر فأكثر من تقديم نهج مختلف جذرياً في التعليم المبكر داخل دولة الإمارات العربية المتحدة." وأضافت: "ينصبّ تركيزنا على خلق بيئة تسمح للأطفال بالنمو بشكل طبيعي، على الصعيد الأكاديمي والاجتماعي والعاطفي، مستندين إلى نموذج أثبت فعاليته عالمياً."

تعدّ HEI UAE جزءاً من مجموعة "غباش" (Ghobash Group)، وهي مجموعة عائلية بارزة ومتنوعة الأنشطة، تتميز بالتزامها طويل الأمد بتعزيز التنمية المستدامة في الإمارات والاستثمار في القطاعات الحيوية التي تساهم في إحداث أثر مستدام وطويل الأمد في البلاد.

من جانبه، قال راشد غباش، المدير الإداري لمجموعة "غباش" (Ghobash Group): "تركز استراتيجيتنا دائماً على الاستثمار في المجالات التي توفر قيمة هادفة وطويلة الأمد، ويشكّل التعليم جزاً أساسياً من هذه الاستراتيجية. بالتالي، فإن إدخال نموذج بهذا المستوى المرموق إلى دولة الإمارات العربية المتحدة يعكس طموحنا تجاه القطاع والتزامنا بالدور الذي نطمح للقيام به في تشكيل مستقبله. ويمثّل إطلاق هذا المركز خطوة أولى واعدة وبالغة الأهمية، ونلمس إمكانيات كبيرة للتوسّع والبناء على هذا النجاح مستقبلاً."

يقع المركز الرئيسي في منطقة المرابع العربية 1 (Arabian Ranches 1)، ضمن مجتمع سكني متكامل، ليتيح للأسر فرصة الوصول إلى بيئة عالية الجودة للتعليم المبكّر، ترتكز على المعايير الدولية وتوفر تجربة تعليمية متميّزة للأطفال.

لمحة عن مركز التعليم المبكّر (HEI UAE):

تُجسّد HEI UAE، إحدى الشركات المنضوية تحت مظلة مجموعة غباش (Ghobash Group)، شراكة حصرية بين المجموعة ومدارس هلسنكي العالمية (HEI Schools)، تهدف إلى تطبيق نموذج التعليم الفنلندي للطفولة المبكّرة المرموق والمعترف به عالمياً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يرتكز المنهج الدراسي، المستند إلى أحدث الأبحاث التربوية في هذا المجال، على التنمية الشاملة والمتوازنة لكل طفل، اجتماعياً وعاطفياً وجسدياً ومعرفياً، بموجب برنامج احترافي متكامل لتدريب وتأهيل المعلمين بإشراف مرشدين معتمدين من مدارس هلسنكي العالمية (HEI) من فنلندا.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط الالكتروني التالي: HEIUAE.ae، أو متابعة صفحات HEI UAE على كلّ من "إنستجرام"، و"فيسبوك" و"لينكدإن".

المصدر: "ايتوس واير"

جهات الاتصال:

طوني حمد

مدير شؤون التسويق لدى المجموعة

-انتهى-

#بياناتشركات