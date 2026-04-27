الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت سيلزفورس، الشركة الرائدة عالميًا في مجال أنظمة إدارة علاقات العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي، عن إطلاق منصة Salesforce Headless 360 في الشرق الأوسط، وهي مجموعة جديدة من المزايا التي تقدمها المنصة وتهدف إلى أن تكون جميع وظائف سيلزفورس متاحة لوكلاء الذكاء الاصطناعي والمطورين وأنظمة المؤسسات دون الحاجة إلى التفاعل عبر واجهة مستخدم.

يمثل هذا الإطلاق نقلة نوعية في كيفية الوصول إلى منصة سيلزفورس واستخدامها. وبعدما كانت البرمجيات تتطلب في السابق تدخلًا بشريًا عبر لوحات التحكم، يكشف Headless 360 عن كامل الإمكانات التي تقدمها سيلزفورس من خلال واجهات برمجة التطبيقات، وأدوات بروتوكول سياق النموذج، وأوامر واجهة سطر الأوامر، ليتمكن بالتالي وكلاء الذكاء الاصطناعي من الوصول إلى البيانات وسير العمل ومنطق الأعمال مباشرةً وفي الوقت الفعلي.

وبالنسبة للمؤسسات الرائدة في مجال تبني الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط، توفر منصة Headless 360 ثلاث مزايا أساسية. وتقدم المنصة أكثر من 60 أداة جديدة من أدوات بروتوكول سياق النموذج، و30 مهارة برمجية مُعدة مسبقًا تمنح فرق التطوير ووكلاء برمجة الذكاء الاصطناعي وصولًا مباشرًا وكاملًا إلى منصة سيلزفورس عن طريق الأدوات المستخدمة، بما في ذلك Claude Code وCursor وCodex. كما تُقدم تجربة Agentforce خدمة واجهة مستخدم جديدة تفصل بين وظيفة الوكيل ومظهره، لتتيح عرض مكونات تفاعلية غنية عبر برنامج سلاك والهواتف المحمولة وأي عميل يدعم تطبيقات بروتوكول سياق النموذج. كما تُوفر مجموعة جديدة من أدوات الحوكمة والاختبار، بما في ذلك مركز الاختبار وتقييمات النقاط المخصصة وبرنامج Agent النصي ولوحة تحكم Agent Fabric، للمؤسسات التحكم والمراقبة التي تلزم لتشغيل وكلاء الذكاء الاصطناعي بكفاءة عالية وعلى نطاق واسع.

تستند هذه المزايا الثلاث إلى البنية التحتية الموثوقة ذاتها للبيانات وسير العمل والامتثال المدمجة مسبقًا في سيلزفورس، وهذا يعني أنه يمكن للمؤسسات في جميع أنحاء المنطقة أن تعتمد على الوكلاء الذين يستخدمون الصلاحيات وقواعد العمل والتكاملات الحالية دون الحاجة إلى إعادة بنائها من الصفر.

وفي تعليق له، قال محمد الخوتاني، نائب الرئيس الأول والمدير العام لشركة سيلزفورس في الشرق الأوسط: "يُعدّ الشرق الأوسط مقراً لمجموعة من أكثر برامج التحول الرقمي طموحًا في العالم، وتقوم المؤسسات هنا بتطبيقها على نطاق واسع. لذلك فإن منصة Headless 360 توفر لهذه المؤسسات البنية التحتية الأساسية التي تحتاجها للتحرك بثقة. فكفاءة الوكلاء تعتمد على كفاءة المنصة التي يعملون عليها، وتجمع Salesforce بين البيانات وسير العمل ومستويات الثقة والتفاعل التي لا يوفرها أي مورد آخر في نظام متكامل واحد".

يجمع AgentExchange، السوق الموحد من سيلزفورس، أكثر من 10,000 تطبيق من تطبيقات سيلزفورس، و2,600 تطبيق من تطبيقات سلاك، و1,000 وكيل وأداة وخادم من بروتوكول سياق النموذج لشركاء مثل Google وDocuSign وNotion، ويمكن الاطلاع عليها من خلال البحث المدعوم بالذكاء الاصطناعي وتفعيلها بخطوة واحدة.

تتوفر مزايا Salesforce Headless 360 الآن مع خيارات إضافية، بما في ذلك مركز الاختبار وكتالوج سيلزفورس، المقرر إطلاقها في منتصف عام 2026.

-انتهى-

#بياناتشركات