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تستعد شركة Harva للتطوير العقاري لطرح مشروعها السكني الأول بأكثر المناطق تميزا بحدائق أكتوبر، باستثمارات 1.5 مليار جنيه.
وقالت أمنية عوض، عضو مجلس الإدارة ورئيس قطاع التسويق بشركة Harva للتطوير العقاري، إن مشروع Gul، يضم 18 عمارة سكنية بارتفاع أرضي و5 أدوار، وتتراوح مساحات الوحدات من 90 إلى 180متر، مشيرة إلى أنه تم اختيار اسم GÜL للمشروع السكني و هو إسم تركي و يرمز للزهور.
أضافت أمنية عوض، أن المشروع يقع في موقع مميز أمام مشروع Owest، ويضم منطقة تجارية، مسجد، ونادي اجتماعي، لافتة إلى أن تسكين المشروع خلال شهر أغسطس الجاري على أن تبدأ الإنشاءات في 2025.
وأشارت إلى أن الشركة حصلت على تراخيص البناء وتعمل على تسريع وتيرة العمل على أن يتم تسليم المشروع في 2028.
وأكدت أن غرب القاهرة يحظى بمستقبل واعد ويشهد إقبالا من كبار المستثمرين خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن الحكومة قدمت العديد من التسهيلات للمطورين ساهمت في دعم نشاط التطوير العقاري والمساهمة في الطفرة العمرانية التي توليها الدولة المصرية اهتماما كبيرا، إيمانا منها بالدور الذي يلعبه القطاع العقاري في انتعاش الاقتصاد القومي.
وقال محمد فوزي عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، إن شركة Harva Developments بدأت نشاطها بإطلاق مول «Alva»، وهو مشروع تجاري بالكامل على مساحة 4000 متر، ويتكون من دور أرضي ودورين، باستثمارات 1.5 مليار جنيه.
وأضاف أن مشروع «Alva» يقع في مدينة حدائق أكتوبر في موقع هام جدا لكنه يحتاج إلى الخدمات الأمر الذي حفز الشركة على تدشين مشروعها في هذا الموقع قرب طريق الواحات وطريق ومدينة زويل، وكذلك بالقرب من نادي الزمالك.
تأسست شركة Harva Developments بخبرات مشتركة من أصحاب كيانات عملاقة ذو خبرة كبيرة في السوق العقاري متمثلة في حسين صلاح وهاني حلمي مؤسسا شركة DIG والمساهمين في شركة West Way وبالشراكة مع رجل الأعمال ياسر رسلان، وذلك للتوسع بمشروعات بأنشطة متنوعة في غرب القاهرة والساحل الشمالي.
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