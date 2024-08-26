تستعد شركة Harva للتطوير العقاري لطرح مشروعها السكني الأول بأكثر المناطق تميزا بحدائق أكتوبر، باستثمارات 1.5 مليار جنيه. وقالت أمنية عوض، عضو مجلس الإدارة ورئيس قطاع التسويق بشركة Harva للتطوير العقاري، إن مشروع Gul، يضم 18 عمارة سكنية بارتفاع أرضي و5 أدوار، وتتراوح مساحات الوحدات من 90 إلى 180متر، مشيرة إلى أنه تم اختيار اسم GÜL للمشروع السكني و هو إسم تركي و يرمز للزهور. أضافت أمنية عوض، أن المشروع يقع في موقع مميز أمام مشروع Owest، ويضم منطقة تجارية، مسجد، ونادي اجتماعي، لافتة إلى أن تسكين المشروع خلال شهر أغسطس الجاري على أن تبدأ الإنشاءات في 2025. وأشارت إلى أن الشركة حصلت على تراخيص البناء وتعمل على تسريع وتيرة العمل على أن يتم تسليم المشروع في 2028. وأكدت أن غرب القاهرة يحظى بمستقبل واعد ويشهد إقبالا من كبار المستثمرين خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن الحكومة قدمت العديد من التسهيلات للمطورين ساهمت في دعم نشاط التطوير العقاري والمساهمة في الطفرة العمرانية التي توليها الدولة المصرية اهتماما كبيرا، إيمانا منها بالدور الذي يلعبه القطاع العقاري في انتعاش الاقتصاد القومي. وقال محمد فوزي عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، إن شركة Harva Developments بدأت نشاطها بإطلاق مول «Alva»، وهو مشروع تجاري بالكامل على مساحة 4000 متر، ويتكون من دور أرضي ودورين، باستثمارات 1.5 مليار جنيه. وأضاف أن مشروع «Alva» يقع في مدينة حدائق أكتوبر في موقع هام جدا لكنه يحتاج إلى الخدمات الأمر الذي حفز الشركة على تدشين مشروعها في هذا الموقع قرب طريق الواحات وطريق ومدينة زويل، وكذلك بالقرب من نادي الزمالك. تأسست شركة Harva Developments بخبرات مشتركة من أصحاب كيانات عملاقة ذو خبرة كبيرة في السوق العقاري متمثلة في حسين صلاح وهاني حلمي مؤسسا شركة DIG والمساهمين في شركة West Way وبالشراكة مع رجل الأعمال ياسر رسلان، وذلك للتوسع بمشروعات بأنشطة متنوعة في غرب القاهرة والساحل الشمالي.

إخلاء المسؤوليّة حول محتوى البيانات الصحفية

إن محتوى هذه البيانات الصحفية يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل محتوى. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذا المحتوى.

ويتم توفير البيانات الصحفية لأغراض إعلامية حصراً؛ ولا يقترح المحتوى أي استشارات بخصوص جوانب قانونية أو استثمارية أو ضريبية أو أي آراء بشأن ملاءمة أو قيمة أو ربحية أي استراتيجية معيّنة تتعلق بالمحافِظ أو الاستثمارات. ولن نكون نحن، أو الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن حدوث أي أخطاء أو عدم دقة في المحتوى، أو أي إجراءات تقومون باتخاذها استناداً إلى ذلك المحتوى. وأنت توافق وتقرّ صراحة بتحمّل كامل المسؤولية عن استخدام المعلومات الواردة في هذه البيانات الصحفية.

وبموجب الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لن تتحمّل ’ ريفينيتيف ‘، وشركتها الأم والشركات الفرعية والشركات التابعة والمساهمون المعنيون والمدراء والمسؤولون والموظفون والوكلاء والمعلنون ومزوّدو المحتوى والمرخّصون (المشُار إليهم مُجتمعين بـ ’أطراف ريفينيتيف ‘) أي مسؤولية (سواءً مجتمعين أو منفردين) تجاهك عن أية أضــرار مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو تبعيــّة أو خاصــة أو عرضيّة أو تأديبية أو تحذيريّة؛ وذلك بما يشمل على سـبيل المثـال لا الحصـر: خسـائر الأرباح أو خسارة الوفورات أو الإيرادات، سـواء كان ذلك بسبب الإهمال أو الضـرر أو العقـد أو نظريـات المسـؤولية الأخرى، حتـى لـو تـم إخطـار أطـراف ’ ريفينيتيف ‘ بإمكانيـة حـدوث أيٍ مـن هـذه الأضرار والخسـائر أو كانـوا قـد توقعـوا فعلياً حدوثهـا.