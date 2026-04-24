المملكة العربية السعودية، أعلنت Great Place to Work® - وهي شركة عالمية للأبحاث والتدريب والاستشارات تُقر بأفضل أماكن العمل في أكثر من 60 دولة - رسميًا عن قائمة أفضل أماكن العمل في المملكة العربية السعودية.

تُكرّم القائمة 100 منظمة لالتزامها ببناء ثقافات عمل عالية الثقة وعالية الأداء في جميع أنحاء المملكة، وذلك عبر أربع فئات: 30 منظمة كبيرة، و40 منظمة صغيرة ومتوسطة، و30 منظمة متناهية الصغر.

كما نهنئ المؤسسة الأفضل أداءً في كل فئة على ثقافات العمل المتميزة التي تتمتع بها:

فئة كبيرة:تشتهر مجموعة فنادق إنتركونتيننتال بثقافتها القوية التي تضع الموظفين في المقام الأول والتزامها بالتميز في مجال الضيافة، مما يعزز تجربة شاملة للموظفين في جميع عملياتها العالمية.

فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة:تشتهر شركة ESAD بنموها الديناميكي وبيئتها التعاونية القائمة على الثقة العالية والتي تمكّن الموظفين وتدعم الأداء المستدام.

الفئة الفرعية:تشتهر شركة ZenHR بابتكاراتها في مجال تكنولوجيا الموارد البشرية وثقافتها المرنة التي تركز على الموظفين والتي تدفع إلى تعزيز المشاركة والتميز التشغيلي.

تعليقاً على قائمة أفضل أماكن العمل في المملكة العربية السعودية لعام 2026، قال تنزيل الرحمن، المدير العام لشركة Great Place to Work® الشرق الأوسط في المملكة العربية السعودية: "تعكس قائمة أفضل أماكن العمل في المملكة العربية السعودية لعام 2026 مجموعة متميزة من أماكن العمل الرائدة في المملكة، والتي تواصل التزامها الراسخ باستراتيجية "الموظف أولاً"، لا سيما في سياق تحقيق رؤية السعودية 2030 التي تتطلب مستوىً أعلى من الإنتاجية. ويكمن سر نجاحها في قوة الإصغاء المستمر في جميع الظروف، ودمج ذلك بصدق وثبات ضمن استراتيجيتها التنظيمية. وتشهد النتائج على ذلك من خلال ارتفاع معدلات الاحتفاظ بالموظفين، والأداء المتميز، وثقافة العمل المتميزة التي يختارها الموظفون للبقاء فيها".

نبذة عن Great Place to Work®

مؤسسة Great Place to Work® هي شركة عالمية للأبحاث والاستشارات تعمل في أكثر من 60 دولة. تساعد المؤسسة المؤسسات على بناء ثقافات عمل قوية قائمة على الثقة، وذلك باستخدام استبيان مؤشر الثقة™ الخاص بها، بالإضافة إلى خدمة التدقيق الثقافي®. وتتمثل مهمتها في تحسين حياة الناس من خلال تحسين تجاربهم في بيئة العمل.

حول قوائم أفضل أماكن العمل™

يحق للشركات في الشرق الأوسط التي تضم أكثر من 10 موظفين المشاركة. وتستند التصنيفات بشكل أساسي إلى آراء الموظفين من خلال استبيان مؤشر الثقة™، بالإضافة إلى تقييم التدقيق الثقافي® وتقارير الشركات. ويمكن للمؤسسات التقدم بطلب سنوي لإدراجها في قوائم أفضل أماكن العمل™.

