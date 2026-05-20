دبي، الإمارات العربية المتحدة؛ أعلنت المجموعة العالمية لخدمات المستثمرين "IQ-EQ" اليوم عن حصول شركة "Gordian Capital" التابعة لها على الموافقة التنظيمية اللازمة لتوسيع نطاق عمليات منصتها لصناديق الاستثمار المؤسسية العابرة للحدود وعروض حلول الصناديق في دبي من خلال مكتبها الجديد في مركز دبي المالي العالمي.

وحصلت الشركة على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية لمزاولة نشاطها وتقديم باقة متكاملة من خدمات صناديق الاستثمار المؤسسية في أو من مركز دبي المالي العالمي، وتشمل هذه الخدمات: إدارة صندوق استثمار جماعي؛ وتقديم الاستشارات بشأن المنتجات المالية؛ وترتيب خدمات الحفظ والضمانة؛ وترتيب الصفقات الاستثمارية؛ وإدارة الأصول. كما حصلت الشركة على اعتماد لترخيصها باستخدام منصة إدارة الصناديق.

وسيُسهم الحصول على هذا الترخيص في تمكين المتخصصين ذوي الخبرة في مجال الاستثمار الذين يحتاجون إلى بنية تحتية مؤسسية وتنظيمية وتشغيلية ومادية متكاملة لإدارة الصناديق الاستثمارية، حيث سيتولى فريق شركة "Gordian" إدارة الجوانب التشغيلية والإدارية لكل صندوق ضمن المنصّة، مما يتيح للعملاء التركيز على الاستثمار. وبفضل خبرته الواسعة، يتوقع الفريق أيضاً المشاركة الفعّالة في هيكلة الصناديق وتسهيل تدفق رؤوس الأموال من المنطقة إلى الفرص العالمية.

وفي حين تحظى "Gordian" بحضور واسع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، تأتي هذه الخطوة لتعزز من قدراتها على نطاق عالمي بما يُتيح لها خدمة قاعدة عملائها الدولية. وتعد "Gordian" أول وأكبر منصّة لصناديق الاستثمار المؤسسية العابرة للحدود ومزود لحلول الصناديق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، من خلال مكاتب لها في سنغافورة، وطوكيو، وهونج كونج، وشنغهاي، وملبورن، والآن دبي. وقد استحوذت مجموعة "IQ-EQ" على الشركة في يوليو 2025، ما أتاح للمجموعة تقديم خدمات منظمة لدخول السوق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بالإضافة إلى منصّات صناديقها المنظمة الحالية في فرنسا، ولوكسمبورج، وأيرلندا، والمملكة المتحدة، فضلاً عن تعزيز قدراتها في هيكلة الصناديق وتشغيلها.

ويعد توسيع نطاق العمليات في الشرق الأوسط جزءاً أساسياً من خطط النمو الاستراتيجية لكل من "IQ-EQ" و"Gordian"، كما أن الحصول على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية يعزز مكانة "IQ-EQ" كأعمق وأوسع مزود للعروض المنظمة لدخول السوق في القطاع، عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

ومنذ عام 2005، أطلقت شركة "Gordian" أكثر من 115 صندوقاً استثمارياً عبر استراتيجيات خاصة وعامة، وتدير حالياً أصولاً بقيمة 21 مليار دولار. وتضم قائمة عملائها مديري الأصول المؤسسية العالمية، ومنصات الاستراتيجيات المتعددة، والمكاتب العائلية، وصناديق التحوط، وشركات في مجال الأسهم الخاصة، والعقارات، ورأس المال الجريء، والبنية التحتية، والتحوط، واستراتيجيات الاستثمار طويلة الأجل.

وبهذه المناسبة، قال مارك فومارد، مؤسس شركة "Gordian" والمدير العام الحالي ورئيس منصّة وحلول الصناديق في آسيا والشرق الأوسط لدى مجموعة "IQ-EQ": "عندما يتوسع عملاؤنا عبر الحدود، إقليمياً أو عالمياً، قد يواجهون تحديات تتعلق بسرعة الوصول إلى السوق والتكلفة، فضلاً عن استيفاء المعايير التشغيلية والتنظيمية الدقيقة الأولية والمتواصلة. ومن خلال الخبرة الطويلة التي تتمتع بها "Gordian"والتي تمتد لعشرين عاماً في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وانضمامها الآن لمجموعة"IQ-EQ" العالمية، نستطيع توفير مسار لدخول السوق وبنية تحتية عالية التنظيم للشركاء العامين ومديري الصناديق المؤسسية الذين يسعون إلى تأسيس وجود منظم في مركز دبي المالي العالمي".

من جانبه، قال ريتشارد سورنسي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة "IQ-EQ": "يسعدني حصول "Gordian"على هذا الترخيص المهم، ما يمثل إنجازاً مهماً لمجموعة "IQ-EQ" في منطقة الشرق الأوسط، فهو لا يسهم فقط في تعزيز مكانة "Gordian"وخبرتها الواسعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بل يدعم أيضاً خدمات إدارة الصناديق الراسخة التي تقدمها "IQ-EQ" في دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها المتواصل لعملائها في جميع أنحاء المنطقة. تشتهر الإمارات على نطاق واسع بأنها سوق قوية ومتنامية باستمرار. ونحن على ثقة بقدرتها على الصمود على المدى الطويل، وستظل محوراً أساسياً في خططنا للنمو في الشرق الأوسط".

وبدوره، قال سلمان جعفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: "سعداء بانضمام شركة “Gordian Capital” إلى مركز دبي المالي العالمي، في إطار سعيها لتوسيع نطاق عمليات منصتها العالمية لصناديق الاستثمار المؤسسية لتشمل المنطقة. تتمتع “Gordian” بسجل حافل بالإنجازات في تقديم حلول صناديق الاستثمار المنظمة العابرة للحدود، الأمر الذي من شأنه إثراء منظومة صناديق الاستثمار وإدارة الأصول في مركز دبي المالي العالمي، وبما يدعم الاحتياجات المتزايدة لمديري الصناديق المؤسسية ومالكي الأصول والمتخصصين في الاستثمار العاملين في الشرق الأوسط. ويسهم وجود “Gordian” في تعزيز مكانة مركز دبي المالي العالمي كمركز رائد لإدارة الأصول في المنطقة، ومركز عالمي رئيسي لمنصات صناديق الاستثمار المؤسسية".

