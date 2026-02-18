الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلنت شركتا "ماستركارد" و"جوجل" عن تعاونهما لتعزيز إتاحة واستخدام خدمة Google Pay في المملكة العربية السعودية. ويوفر إطلاق Google Pay مؤخراً وسيلة عملية سلسة وآمنة لإجراء المدفوعات للعملاء باستخدام هواتفهم الذكية العاملة بنظام أندرويد.

وانسجاماً مع رؤية السعودية 2030، وفي إطار الجهود المشتركة لدعم التحول الرقمي، يعكس هذا التعاون التزام الطرفين بدعم نمو اقتصاد رقمي غير نقدي يتميز بالأمان والموثوقية. وتتيح الخدمة لحاملي البطاقات من العملاء إجراء عمليات دفع سريعة ولا تلامسية في المتاجر ونقاط البيع.

ويأتي التوسع في خدمة Google Pay في ظل تزايد اعتماد العملاء على وسائل الدفع الرقمية التي تمكّنهم من إتمام مدفوعاتهم بسرعة وأمان دون تعقيد في التعاملات اليومية. فمن خلال تمرير الهاتف الذكي أو النقر عند إتمام عملية الشراء، يمكن للعملاء إتمام عمليات الشراء فوراً دون الحاجة إلى خطوات إضافية، ما يساعد الأفراد والعائلات على إدارة شؤونهم المالية بثقة وتحكم أفضل.

وقال سعود سوار، مدير عام ماستركارد في السعودية والبحرين والأردن ودول المشرق العربي: "كل خطواتنا في ماستركارد تهدف إلى دعم اقتصاد رقمي شامل يفيد الجميع في كل مكان. ويسعدنا التعاون مع "جوجل" لتوسيع استخدام Google Pay في المملكة، وتمكين العملاء من التحكم في مدفوعاتهم وإتمام معاملاتهم بسهولة وسرعة. ونتطلع أيضاً إلى تعزيز تجربة التسوق في السعودية عبر تقديم حلول دفع مبتكرة، آمنة وبسيطة".

من جانبه، قال دميتري ستيران، مدير الشراكات الاستراتيجية في قطاع المدفوعات لدى "جوجل" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يسرّنا توسيع تعاوننا، حيث أصبح بإمكان حاملي بطاقات ماستركارد من العملاء استخدام Google Pay في المملكة العربية السعودية. وتوفر هذه الخدمة وسيلة دفع آمنة ومريحة، تتيح إتمام عمليات الشراء داخل المتاجر فورياً عبر الهاتف المحمول. ونسعى من خلال ذلك إلى تمكين العملاء من إدارة شؤونهم المالية بشكل أفضل، وتقديم تجربة دفع سلسة، بما يدعم مسيرة التحول الاقتصادي في المملكة".

وتعتمد خدمة Google Pay على تقنيات متقدمة مثل الاتصال قريب المدى (NFC)، وقد صُممت لتلبية احتياجات العملاء الذين يفضلون الحلول الرقمية السريعة. وتتيح الخدمة الدفع عبر الإنترنت أو داخل المتاجر، إضافة إلى إرسال الأموال إلى الأصدقاء والعائلة. كما تعتمد جميع معاملات Google Pay على تقنية الترميز، التي تستبدل بيانات البطاقة الحساسة برمز رقمي خاص بالجهاز، مع رمز متغير لكل عملية، ما يضمن حماية المعلومات الشخصية والمالية للعملاء وعدم مشاركتها مع التجار أو تخزينها على الأجهزة.

وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وأهداف برنامج تطوير القطاع المالي، يسهم إطلاق Google Pay في المملكة في تعزيز البنية التحتية الرقمية، ودعم نمو اقتصاد رقمي شامل ورائداً، يعزز الابتكار ويواكب تطلعات المستقبل.

