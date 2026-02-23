دبي، الإمارات العربية المتحدة: نجحت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، في تحقيق نتائج استثنائية لافتة في أحدث استبيان لقياس مؤشر الالتزام المؤسسي للموظفين، والذي يرصد مدى تفاعل الموظفين ومُشاركتهم في تحقيق رؤية الشركة وأهدافها الاستراتيجية. وأُجري الاستبيان بالتعاون مع "Microsoft Viva Glint"، المنصة الرقمية المُتخصصة في قياس مدى تفاعل الموظفين داخل المؤسسات وتحليل بيئة العمل، مُسجلة نسبة مُشاركة قياسية بلغت 89%، ما يضعها ضمن طليعة مؤسسات الأعمال عبر مختلف القطاعات من حيث كفاءة الأداء على مستوى العالم.

وتضع هذه النسبة "دو" ضمن فئة الشركات "الأفضل في فئتها"، حيث يُعد تحقيق مستوى يتجاوز 90% من أعلى المستويات عالمياً، بينما يُعتبر نطاق النسبة بين 70% إلى 89% دليلاً على التفاعل القوي والمُستدام. ووفقاً لمعايير "Glint"، فإن هذه النتيجة تؤكد المكانة الرائدة لـــ "دو" في الشريحة العُليا من المؤسسات عالمياً من حيث تفاعل الموظفين، وضمن أفضل 10% من الشركات العالمية في جميع القطاعات.

وبهذه المناسبة، قال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة "دو": إن "نجحت (دو) في تحقيق نتائج لافتة عبر مؤشر (Glint) على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط، بنسبة متميزة بلغت 89%، ما يضعها ضمن أفضل 10% من المؤسسات عالميًا. ويعكس هذا الإنجاز التزام الشركة بترسيخ بيئة عمل منفتحة ومرنة تقوم على الشفافية وسرعة التفاعل. ويدعم هذا التوجه مجموعة متكاملة من المبادرات والأنشطة الداخلية المصممة لتعزيز ثقافة الانتماء، وتشجيع المشاركة بين جميع الموظفين، بما يضمن أن يشعر كل فرد بقيمته، وأن صوته مسموع ومُقدر، وأنه شريك حقيقي في رؤية الشركة ونجاحاتها".

ويكتسب هذا الإنجاز أهمية إضافية ضمن قطاع التكنولوجيا، حققت "دو" نسبة مشاركة الموظفين استثنائية بلغت 89%، وتفوقت على متوسط القطاع البالغ 76%، وتجاوزت حتى أداء أفضل 25% من شركات التكنولوجيا عالمياً التي سجلت متوسط 79%. ويقيس مؤشر ثقافة العمل ومشاركة الموظفين (Employee Engagement) مدى ارتباط الموظفين بالمؤسسة وقوة الانتماء إليها، وثقتهم بالقيادة التنفيذية، بالإضافة إلى استعدادهم لبذل جهد إضافي للإسهام في تحقيق رؤيتها وأهدافها. كما يرصد المؤشر جودة التواصل بين الموظفين والإدارة، وفاعلية ثقافة العمل الجماعي وتأثير روح الفريق. وتعكس هذه النتائج التزام "دو" الراسخ بتقديم تجربة وظيفية متكاملة ترتكز على تعزيز التفاعل، ودعم رفاهية الموظفين، وترسيخ ثقافة التعاون، والشعور بنجاح الأهداف المهنية. كما ترتكز ثقافة العمل في "دو" على منظومة من القيم الجوهرية التي تُرسّخ بيئة مهنية قائمة على التعاون بصورة طبيعية ومستدامة. ويؤكد التصميم المدروس لبيئة العمل على هذا التوجه، من خلال مساحات حديثة وعناصر معمارية عصرية تهيئ أجواء مُحفزة للتواصل البنّاء وتبادل الأفكار بين الفرق. وتحرص "دو" أيضاً على تعزيز ثقافة التقدير وتشجيع الإنجازات عبر برامج تكريم الموظفين، والاحتفاء بالمحطات المهنية، وتنفيذ مبادرات داخلية تعزز الانتماء المؤسسي. وتسهم هذه المنظومة المتكاملة في إيجاد بيئة إيجابية يشعر فيها الموظفون بقيمتهم الحقيقية ودورهم المحوري في تحقيق رسالة الشركة، بما يعزز مكانة "دو" كإحدى جهات العمل المفضلة والرائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

نبذة عن "دو":

