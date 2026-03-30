الرياض، المملكة العربية السعودية، توفّر Google اليوم إمكانيّة نقل ذاكرة الذكاء الاصطناعي المتعلقة بالمستخدمين ومحادثاتهم السابقة من مختلف التطبيقات مباشرةً إلى Google Gemini بخطوات بسيطة لتقديم تجربة استخدام متكاملة. طريقة استيراد المعلومات متوفّرة حاليًا في مختلف دول العالم العربي، يمكن استخدامها على جميع التطبيقات الأخرى.

تتيح ميزة استيراد الذاكرة إمكانية نقل فهم التفضيلات الأساسية، والسياق الشخصي مباشرة إلى Gemini. وبمجرد استيراد هذه الذكريات، سيفهم Gemini نفس الحقائق الرئيسية التي شاركها المستخدم مع التطبيقات الأخرى وتضمن الاهتمامات والأساليب المفضلة في التفاعل.

لاستيراد الذاكرة، يمكن للمستخدمين التوجّه إلى "الإعدادات" والضغط على خيار "استيراد المعلومات المحفوظة إلى Gemini". سيوفّر التطبيق طلب مقترح (Prompt) لنسخه، ولصقه في التطبيق الآخر. وبمجرّد توليد التطبيق الآخر ملخصًا لتفضيلات المستخدم، يمكن نسخ ذلك الرد ولصقه مجددًا في Gemini لتحليل المعلومات وحفظ التفاصيل بشكل آمن في سياق المستخدم الخاص، ليكون جاهزًا في الدردشات القادمة.

كما يمكن استيراد سجل الدردشات الكامل من التطبيقات الأخرى ونقله إلى Gemini لإكمال تلك المحادثات بانسيابية كاملة. أولًا، يجب تصدير البيانات من التطبيق الآخر من ضمن الإعدادات، لتوفير ملف بسياق ZIP يشمل كل المحادثات السابقة (تصدير الملف قد يتطلب عدّة ساعات). وبعدها، يتم تحميل الملف إلى Gemini مباشرةً تحت خيار "استيراد المعلومات المحفوظة إلى Gemini" ومن ثمّ "استيراد المحادثات".

يقدّم "الذكاء الشخصي" في Gemini مستوى جديداً من المساعدة من خلال تضمين رؤى ذات صلة من مختلف المنتجات مثل Gmail، وتطبيق صور Google، وسجلّ البحث، ومحادثات Gemini السابقة في الردود.

إنّ إمكانية نقل ذاكرة الذكاء الاصطناعي والمحادثات السابقة إلى Gemini متوفّرة حاليًا على الويب (أجهزة الكمبيوتر)، وقريبًا على الموبايل في الأيام القادمة.

