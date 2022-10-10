الشراكة ستعزز الشمول المالي والتحول الرقمي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

التعاون بين جيديا وفيزا لتسهيل قبول المدفوعات الرقمية عبر شبكة التجار في مصر

القاهرة، جمهورية مصر العربية: أعلنت"Geidea" كبرى شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة من حيث الحصة السوقية، عن شراكتها الاستراتيجية مع"Visa" الشركة الرائدة عالميا في مجال المدفوعات الرقمية، لتزويد السوق المصري بحلول الدفع الإلكتروني المتطورة والخاصة بجيديا، كما ستستثمر "Visa" في إضافة خدمات متطورة من خلال حلول نقاط البيع(POS) والمقدمة حصرياً من "Geidea" لتوفير حلول دفع سلسة وآمنة للتجار والشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء البلاد.

حيث تم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية طويلة المدى بين الطرفين تنص علي التعاون في تقديم خدمات متطورة وفريدة من نوعها للتجار والشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، ويشمل ذلك تقديم خدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول وخدمات التجارة الإلكترونية وفقا لما تحظى به تلك الخدمات من أهمية كبيرة في تطوير سوق المدفوعات المصرية.

وقال أحمد نادر، المدير العام لشركة جيديا في مصر: "تلتزم جيديا بدعم التجار ومساعدة الشركات الصغيرة على الازدهار في مجال الاقتصاد الرقمي، تماشيًا مع رؤية مصر 2030، وستعمل شراكتنا مع Visa على تسريع التحول الرقمي والشمول المالي في جميع أنحاء البلاد من خلال تزويد الشركات بحلول الدفع الرقمية الحديثة - وتمكينها من توفير تجربة سداد مريحة وآمنة وسلسة لعملائها".

وصرح أحمد مجدي رئيس أول القطاع التجاري لـشركة جيديا في مصر: "إن شركة جيديا تهدف إلى تطبيق أحدث تكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية لتوفير حلول دفع سلسة وآمنة من خلال الحلول المتطورة في مصر للدفع عبر الهاتف المحمول، حيث تمتلك "جيديا" بنية تحتية قوية تمكنها من تقديم أسرع نقاط بيع إلكترونية POS في مصر للتجار والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسعى شركتنا باستمرار لإيجاد شركاء يمكنهم تعزيز هدفنا المتمثل في تقديم تجربة سلسة وأفضل حلول للمستخدمين، وبالتالي، يسعدنا أن نتشارك مع فيزا، حيث أن شبكة فيزا العالمية عامل مميز رئيس لمنح عملائنا أكبر قدر من المرونة".

وأكد عصام الدالي – رئيس قطاع مبيعات التجار والاستحواذ لمنطقة شمال أفريقيا والشام وباكستان بشركة فيزا "أن هذه الشراكات الاستراتيجية تدعم التطور السريع لمستقبل المدفوعات الرقمية في المنطقة، بما يضمن توفير مجموعة من الخدمات السلسة والآمنة لعملائنا ويضاعف من حجم السوق لكل الأطراف المعنية. فهذه الأدوات تلعب دورا أساسيا في التقدم نحو الشمول المالي الذي تسعى فيزا لتحقيقه في كافة أعمالها بينما نقوم بالجمع بين احتياجات كل من التجار والعملاء من خلال حزمة الحلول الذكية التي تطرحها فيزا."

تأسست شركة Geidea في عام 2008، وتدير أكثر من 700,000 محطة دفع (POS) في جميع أنحاء المنطقة ولديها 150,000 تاجر موثوق به بما في ذلك العلامات التجارية الإقليمية والدولية والشركات الصغيرة والمتوسطة واللاعبين في التجارة الإلكترونية.

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نبذة عن شركة جيديا

Geidea هي شركة رائدة في تقديم خدمات الدفع ومرخصة بالكامل ، تقدم التكنولوجيا المصرفية الرقمية ومحطات نقاط البيع (POS) وحلول إدارة الأعمال لكل من المؤسسات المالية والشركات الصغيرة في تجارة التجزئة والتجارة الرقمية.

تأسست شركة Geidea محليًا في المملكة العربية السعودية في عام 2008 من قبل رجل الأعمال عبد الله فيصل العثمان ، وتتمثل مهمة Geidea في تمكين التجار من جميع الأنواع والأحجام من خلال الأدوات اللازمة لبدء أعمالهم وإدارتها وتنميتها. تعتقد الشركة أن أحدث تقنيات المدفوعات والتجارة يجب أن تكون في المتناول ، وبأسعار معقولة ، وبديهية للجميع. مقرها في الرياض ، جيديا لديها أكثر من 2000 موظف و 150 ألف تاجر ، وتقدم الدعم لأكثر من 700,000 محطة دفع وشبكات أجهزة الصراف الآلي داخل المملكة وتستحوذ على 75٪ من حصة السوق في هذا القطاع. تقوم الشركة بتوسيع فروعها بسرعة في عدة مواقع في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي ، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة ومصر ، مع التطلع إلى مواقع أخرى في عام 2022.

نبذة عن شركة Visa

Visa شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، ومسجلة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز (V). تسهل Visa المعاملات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 دولة ومنطقة كل عام. وترتكز مهمتنا على ربط العالم من خلال شبكة دفع آمنة ومبتكرة وذات موثوقية، ومساعدة الأفراد والشركات والاقتصادات على تحقيق الازدهار. نحن نؤمن بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، ترتقي بالجميع في كل مكان، ونرى إتاحة الوصول للنظام المالي كأساس لمستقبل حركة الأموال.