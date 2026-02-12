الرياض، وقّعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) وشركة كوندس (KNDS) الفرنسية، بحضور سعادة السيد باتريك ميزوناف، سفير فرنسا لدى المملكة العربية السعودية، اتفاقية إطارية لإنشاء مصنع لتصنيع سبطانات المدافع في المملكة.

سيُنتج هذا المصنع في البداية سبطانات مدافع عيار 105 ملم و155 ملم، وقد يتوسع نطاق إنتاجه لاحقًا لتلبية احتياجات القوات المسلحة السعودية. تتمتع شركة كوندس (KNDS) بخبرة طويلة ومعرفة فريدة في هذا المجال، وقد أثبتت سبطانات المدافع التي تنتجها فعاليتها في مختلف مسارح العمليات، البرية والبحرية والجوية.

تعزز هذه الاتفاقية التعاون بين الهيئة العامة للصناعات العسكرية (GAMI) وشركة كوندس (KNDS)، وتُرسّخ العلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين فرنسا والمملكة العربية السعودية.

نبذة عن شركة كوندس (KNDS)

تُعدّ كوندس (KNDS) الشركة الرائدة في مجال الدفاع البري على مستوى أوروبا، حيث تضم أكثر من 11,500 موظف، وحققت إيرادات بلغت 3.8 مليار يورو في عام 2024. وبفضل سجل طلبات قوي بقيمة 23.5 مليار يورو، تُقدّم المجموعة حلولاً مبتكرة ومتكاملة للمهام، مبنية على أحدث التقنيات. وبالاستفادة من خبرتها الصناعية العميقة وشراكاتها المتينة، تُطوّر شركة كوندس (KNDS) حلولاً مفتوحة وقابلة للتشغيل البيني، تجمع بين الأنظمة المأهولة وغير المأهولة، والمصممة لمواجهة التحديات العملياتية المستقبلية. وبصفتها مقاولاً رئيسياً، تُوفّر الشركة قدرات شاملة لأنظمة متكاملة، بدءاً من المنصات وصولاً إلى الذخائر والخدمات، وتُدير سلسلة القيمة بأكملها، وتُغطي دورات حياة المنتج بالكامل.

نشأت كوندس (KNDS) من تحالف شركتي Nexter وKrauss-Maffei Wegmann، الذي يجمع دولاً رئيسية ضمن مجموعة واحدة، وهي تُجسّد المسار نحو مستقبل جماعي وفعّال لسيادة وأمن الدفاع الأوروبي، من خلال دعم توحيد المعايير وقابلية التشغيل البيني بين القوات الأوروبية وقوات حلف شمال الأطلسي/الناتو.

تحظى شركة كوندس (KNDS) بثقة 24 جيشًا أوروبيًا و19 جيشًا حول العالم، وتستفيد من عقود من الخبرة الميدانية المُثبتة. تُجسّد كوندس (KNDS) نموذجًا موحدًا وفعّالًا لتعزيز الاستقرار والأمن على المدى الطويل في أوروبا وخارجها.

