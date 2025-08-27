مينزيز تصبح أكبر مزود مستقل لخدمات الطيران في الولايات المتحدة الأمريكية

تؤكد الصفقة التزام مينزيز الراسخ وثقتها المتجددة بسوق الطيران والاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل

لندن: أعلنت شركة مينزيز للطيران، إحدى شركات أجيليتي جلوبال والشريك الرائد لخدمات المطارات وشركات الطيران حول العالم، عن إتمام صفقة الاستحواذ على شركة G2 Secure Staff، المزود المفضل لخدمات الطيران لعدد من كبرى شركات الطيران في الولايات المتحدة.

تعد هذه الصفقة، والتي تبلغ قيمتها 305 مليون دولار أمريكي، خطوة استراتيجية تعزز من ريادة مينزيز العالمية كأكبر مزود لخدمات الطيران في العالم، حيث تدير حالياً عملياتها في 350 مطارًا ضمن 65 دولة بدعم من فريق عملها الذي يضم 65,000 موظف محترف. ومن المتوقع أن تسهم الصفقة في رفع إيرادات المجموعة بنسبة 20% لتتجاوز 3.1 مليار دولار أمريكي، استنادًا إلى نتائج السنة المالية 2024.

يعزز هذا الاستحواذ من مكانة مينزيز في الولايات المتحدة ويجعلها في صدارة مزودي خدمات الطيران من حيث عدد المطارات التي تخدمها، في أكبر وأهم أسواق الطيران عالميًا. ويوفر اندماج G2 مع مينزيز مزيدًا من المرونة التشغيلية، إلى جانب قدرات جديدة جاهزة للتطبيق الفوري. كما أن خبرات G2 في الخدمات الأرضية – بما في ذلك خدمات الركاب وتنظيف المقصورات – تدعم وتعزز من باقة خدمات مينزيز التي تشمل المناولة الأرضية، والشحن الجوي، وتزويد الطائرات بالوقود.

سيواصل السيد/ جون ريدموند، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مينزيز للطيران لمنطقة الأمريكيتين، قيادة العمليات في الولايات المتحدة، وهو الدور الذي اضطلع به على مدار 18 عامًا. و سينضم إليه فريق الإدارة العليا لشركة G2 ضمن فريقه القيادي .

وحول هذه الخطوة الإستراتيجية علق السيد حسن الحوري، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة مينزيز للطيران، قائلاً:"يعد استحواذنا على G2 استثمارًا استراتيجيًا طويل الأمد ومحطة رئيسية بارزة في مسيرتنا نحو النمو العالمي. كما يمثل استجابة مباشرة لمتطلبات عملائنا الذين يتطلعون إلى توسعة نطاق خدمات مينزيز لتشمل عدداً أكبر من المطارات. ومع التوقعات بتجاوز عدد المسافرين في الولايات المتحدة حاجز المليار مسافر بحلول عام 2040، وازدياد الاستثمارات في البنية التحتية للمطارات، فإن هذه الصفقة تضع مينزيز في قلب الزخم الذي يشهده قطاع الطيران الأمريكي، وتؤكد ثقتنا بمتانة الاقتصاد الأمريكي وقوة المستهلك الأمريكي.

وبعد 25 عامًا من التواجد الفعال في هذا السوق الحيوي، أصبحت بنيتنا المؤسسية مهيأة لدعم نمو السعة التشغيلية، وتسريع التحول الرقمي، ومواكبة احتياجات سوق العمل. أنا فخور بالإنجاز الذي حققناه، ومتحمس للترحيب بزملائنا الجدد من G2 الذين ستشكل خبراتهم ومهاراتهم ركيزة أساسية لنجاحنا المشترك."

ضاعفت الصفقة من حضور مينزيز في السوق الأمريكية لتغطي أكثر من 110 موقعًا، مع توسع نطاق خدماتها في عدد من المطارات الرئيسية، بما في ذلك مطار هارتسفيلد-جاكسون أتلانتا الدولي (الأكثر ازدحامًا في العالم)، ومطار لوس أنجلوس الدولي ومطار دنفر الدولي، كما أسهمت الصفقة في تعزيز قدرات مينزيز على تقديم خدمات متكاملة ترتكز على معايير السلامة والأمان والتميز التشغيلي لعملائها في مزيد من الوجهات، ودعم جهود المطارات وشركائها من شركات الطيران في تحقيق أهدافها المتعلقة بالاستدامة، بما في ذلك خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ضمن النطاق الثالث.

ومن جهته، قال فيليب جوينيج، الرئيس التنفيذي لمجموعة مينزيز للطيران:"هذه الصفقة لاتهدف إلى مجرد التوسع في الحجم فحسب، بل تمثل استثماراً في بنية تحتية عالية الكفاءة قادرة على مواكبة الطلب المتزايد من شركات الطيران لتغطية سلسة لخدماتنا عبر عدة مطارات. إنها فرصة لرفع معايير خدمات الطيران في الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم، من خلال تعميم برامجنا الرائدة في مجالات التدريب، والسلامة، والاستدامة، والتقنيات الحديثة. ومع توسع نطاق تواجدنا في العديد من المجتمعات المحلية الجديدة، نتوقع أن يسهم اندماج G2 ومينزيز في تحقيق فرصة حقيقية لخلق فرص عمل جديدة وتطوير مهارات القوى العاملة. لقد أثبتت G2 أنها من الشركات الناجحة، ونحن متحمسون للعمل المشترك للاستفادة من نقاط قوتنا لدعم فريقنا في الولايات المتحدة الذي يضم 20,000 موظف وتعزيز القيمة التي نقدمها لشركائنا."

وتجدر الإشارة إلى أن عمليات G2 سيتم إعادة تسميتها تحت اسم "مينزيز للطيران"، وستبدأ عملية الدمج على الفور مع تطبيق معايير مينزيز العالمية في التدريب والسلامة والاستدامة والتقنية عبر جميع العمليات الجديدة، بما يضمن انتقالاً سلساً ومنظماً للموظفين والعملاء والشركاء.

