تؤكد فاراداي فيوتشر التزامها بتعزيز الشراكات المحلية والمساهمة في صياغة فصل جديد من منظومة التنقل القائمة على الذكاء الاصطناعي المتجسد (EAI)

رأس الخيمة، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة Faraday Future Intelligent Electric Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: FFAI) («فاراداي فيوتشر» أو «FF» أو «الشركة»)، وهي شركة عالمية مقرها ولاية كاليفورنيا ومتخصصة في تطوير منظومة التنقل الكهربائي الذكي المشتركة، عن تسليم مركبة FX Super One إلى كلٍ من شركة Infinite Glory Holding Company وشركة Noorizon ومقرهما دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أُقيمت مراسم تسليم رسمية لكلتا الجهتين احتفاءً بهذه المناسبة.

ويمثل هذا الإنجاز محطة بارزة في مسار توسع FF في أسواق الشرق الأوسط، وخطوة استراتيجية متقدمة نحو تعميق التعاون مع الشركاء المحليين. كما يعكس تسارع استراتيجية التوطين التي تنتهجها الشركة في المنطقة، ويضخ زخماً قوياً في مسيرة انتقال الشرق الأوسط نحو عصر منظومة التنقل القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتجسد (EAI).

ويعزز هذا التسليم كذلك المكانة المتنامية لشركة FF بوصفها إحدى الشركات الرائدة والمبتكرة في قطاع التنقل القائم على منظومة EAI في الشرق الأوسط. ومن خلال التعاون مع شركات مثل Infinite Glory وNoorizon — التي تجمع بين الاعتزاز بالهوية الإماراتية والرؤية العالمية الطموحة — تؤكد FF التزامها الراسخ بالاندماج في البيئة المحلية ودعم مسيرة التحول الاقتصادي في المنطقة، الأمر الذي يسهم في ترسيخ مصداقيتها وتعزيز سمعتها في قطاع السيارات الفاخرة وعلى مستوى الجهات الحكومية.

وتُعد Infinite Glory شركة قابضة مبتكرة تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وتمتد أنشطتها عبر مجموعة واسعة من القطاعات تشمل صناعة السيارات، والفضاء، والتجارة الرقمية، والرعاية الصحية، والترفيه، والتقنيات المستقبلية. وبصفتها أحد مالكي مركبة FX Super One، ستستفيد الشركة من شبكتها التجارية الواسعة ومواردها المتنوعة لدعم الترويج المحلي للمركبة، والمساهمة في دفع عجلة تطوير سوق التنقل القائم على منظومة EAI في الشرق الأوسط

أما شركة Noorizon فتتمتع بشبكات واسعة تمتد عبر قطاعات الحكومة والتكنولوجيا والرفاهية والسياحة الثقافية في دولة الإمارات، إلى جانب امتلاكها موارد محلية راسخة وقدرات تنفيذية متقدمة. وستسخّر الشركة هذه الإمكانات لدعم تعزيز حضور العلامة التجارية لمركبة FX Super One وتوسيع قاعدة مستخدميها المحتملين في الشرق الأوسط، بالتعاون مع FF لتسريع وتيرة تطوير منظومة التنقل القائمة على تقنيات EAI.

وفي هذا السياق، قال تين موك، رئيس شركة FF في الشرق الأوسط، خلال مراسم التسليم: "يشرفنا التعاون مع مؤسسات مثل Infinite Glory وNoorizon، التي تتمتع بموارد محلية عميقة ورؤية استراتيجية بعيدة المدى. إن تسليم مركبة FX Super One لا يمثل مجرد تسليم منتج فحسب، بل يجسد اندماج التكنولوجيا المتقدمة والفلسفة الابتكارية والمنظومة المتكاملة القائمة على الذكاء الاصطناعي المتجسد. ومن خلال تعاوننا مع شركائنا المحليين في دولة الإمارات، نؤمن بقدرتنا على دمج حلول التنقل المتطورة التي تقدمها FF ضمن المنظومة الاقتصادية والتكنولوجية في الدولة، والعمل معاً على الارتقاء بسوق التنقل في الشرق الأوسط نحو منظومة متكاملة يقودها الذكاء الاصطناعي."

ومع مراعاة استكمال الحقوق والإجراءات اللازمة، ستواصل FF تركيزها على توسيع نطاق عمليات التسليم في المنطقة على المدى الطويل، وتعميق اندماجها ضمن المنظومة المحلية، والعمل جنباً إلى جنب مع شركائها للمساهمة في صياغة المرحلة التالية من منظومة التنقل القائمة على تقنيات EAI.

وتُعد شركة Noorizon شريكاً مدفوعاً ضمن برنامج الابتكار المشترك (Paid Co-Creation Partner).

نبذة عن شركة فاراداي فيوتشر

تأسست شركة Faraday Future عام 2014 في ولاية كاليفورنيا، وهي شركة عالمية متخصصة في تطوير تقنيات التنقل الذكي، وتسعى إلى إعادة رسم ملامح مستقبل قطاع النقل من خلال كهربة المركبات والتقنيات الذكية والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي. وقد بدأت الشركة تسليم مركبتها الرائدة FF 91 في عام 2023، والتي تعكس رؤية العلامة التجارية في تقديم مستويات استثنائية من الفخامة والتكنولوجيا المتقدمة والأداء العالي. كما أطلقت الشركة علامتها التجارية الثانية FX التي تستهدف سوق المركبات ذات الإنتاج الواسع. ويُعد أول طراز ضمن هذه العلامة، Super One، مركبة متعددة الاستخدامات (MPV) من فئة الدرجة الأولى قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتجسد (EAI)، ومن المقرر بدء تسليمها في عام 2026.

وأعلنت الشركة مؤخراً دخولها قطاع الروبوتات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي المتجسد (Embodied AI Robotics)، مع بدء عمليات البيع خلال العام الجاري، في خطوة تتكامل مع استراتيجيتها المستقبلية الرامية إلى إطلاق عصر جديد يجمع بين مركبات EAI والروبوتات الذكية.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: https://www.ff.com

