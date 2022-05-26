الإمارات العربية المتحدة، دبي : أعلنت شركة "Future FinTech Group"، المدرجة في بورصة ناسداك والتابعة لشركة FTFT Capital الاستثمارية القابضة ومقرها دبي والتي تعمل على الاستثمار في تكنولوجيا البلوكتشين، عن شراكة استراتيجية مع عدد من المؤسسات الرائدة التي تسعى لتحقيق النمو.

سيعمل هذا التحالف على تعزيز وحدة FTFTX's التابعة لشركة FTFT Capital التي تدير المنصة الجديدة لتوسيع معلومات التداول الإجمالية في الميتافرس وفي ظل إمكانيتها الحالية.

صنفت شركة Gartner عالم ميتافيرس كأحد أهم خمسة اتجاهات وتقنيات ناشئة لعام 2022. ومن المتوقع أن يزداد الإنفاق العالمي على الواقع الافتراضي (VR) والواقع المعزز (AR)، وهما التقنيتان الأساسيتان للميتافيرس، من 12 مليار دولار في عام 2020 إلى 72.8 مليار دولار في عام 2024. وبالتالي، تلتزم FTFT Capital بوضع نفسها كمشارك مهم في هذا النظام البيئي الناشئ، وتعزيز تقنيات الواقع الافتراضي المبتكرة بحيث يمكن للجميع من الأفراد إلى المؤسسات الكبيرة إنشاء بيئات ميتافيرس افتراضية فريدة من نوعها.

يعتبر عالم الميتافيرس نسخة افتراضية من الإنترنت كعالم افتراضي واحد وعالمي يتم تمكينه بواسطة تقنيات VR و AR التي تمزج أجزاء من العالمين الرقمي والمادي. إن الميتافيرس بيئة افتراضية تفاعلية جدًا في ثلاثة أبعاد. يمكن للمستخدمين تداول الأراضي والمباني والأصول الرقمية الأخرى في ميتافيرس واستكشاف العالم.

وقال السيد أولا ليند، الرئيس التنفيذي في مجموعة FTFT Capital، والرئيس التنفيذي للاستراتيجيات في شركة لمجموعة FTFT، "تُكمل تلك المؤسسات من خبراتنا الثرية، ونحن مؤمنون في إمكانياتهم في تطوير حلول عالمية مبتكرة، وتعكس تلك الشراكات التزامنا المشترك بالعمل على تطوير الميتافرس والأصول الرقمية."

وتقدم منصة FTFTX المستثمرين من المؤسسات والأفراد معلومات في الوقت الفعلي وذو جودة عالية ويُعتمد عليها وشاملة ومتكاملة حول سوق العملات المشفرة وتداولها، وتقوم المنصة بتجميع البيانات من المئات من عمليات التداول والتبادل، وتوفر المنصة تلك المعلومات من خلال واجهة استخدام موحدة. ويتواجد في منصة FTFTX معلومات حول بيت كاوين، وإيثريوم، و EOS ولايت كوين، و TRON، والعديد من العملات الرقمية الأخرى، ويُكمن الدخول على المنصة من خلال نظامي IOS وأندرويد.

إقامة شراكات متبادلة المنفعة

ووصلت شركة FTFT Capital مؤخراً لشراكات استراتيجية مع شركة شامروك، والتي يقع مقرها الرئيسي في إيطاليا، وهي الشركة الأم لشركة MetaCosmos ، وذلك للتعاون في تكنولوجيات الميتافرس، ويتكون نظام MetaCosmos من مجموعة من البروتوكولات المفتوحة للمعايير الأساسية للميتافرس، ويستطيع المستخدمون من خلال MetaCosmos بناء الأنظمة المستقلة الخاصة بهم في الاقتصاد والأنشطة الاجتماعية والترفيه في الميتافرس. وتُمكن استخدام التوكنز الخاصة بنظام MetaCosmos MCT المستخدمين من دفع ثمن خدمات التخزين للبيانات والمعلومات الخاصة بأجهزة الكومبيوتر، وخدمات الشبكات، وإنشاء الأنظمة وصيانتها وتقديم المزيد من الإمكانيات.

وتتعاون شركة FTFT Capital استراتيجياً كذلك مع شركة "بي تريد"، وهي شركة مرخصة لتبادل الأصول الرقمية ويقع مقرها الرئيسي في ليتوانيا، وتقوم الشركتان بتطور السوق في أسيا سوياً، وتشتهر شركة تبادل الأصول الرقمية "بي تريد بسهولة استخدامها مع أعلى معدلات الأمان، ويوجد لدى الشركة أكثر من 1.5 مليون مستخدم مسجل حول العالم.

معلومات حول "FTFT Capital"

شركة Capital FTFT"https://bit.ly/ftftcapital" للاستثمارات المحدودة هي شركة استثمار في "البلوكتشين" تابعة لشركة "فيوتشر فينتك جروب". (المدرجة في بورصة ناسداك باسم: "FTFT") التي

تأسست في نيويورك ومقرها في دبي، الإمارات العربية المتحدة. تسعى الشركة القابضة للتقنية المالية إلى تعزيز الاستثمار في العديد من الشركات التابعة في مجال التقنية المالية من خلال تقديم تقنيات غير تقليدية والخبرات اللازمة لدفع عمليتي الابتكار والنمو في أنظمة الدفع الرقمي.

#بياناتشركات

- انتهى -