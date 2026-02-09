دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت اليوم FoX-i، شركة الاستثمارات البديلة المتخصصة في إستراتيجيات الفوركس المنهجية، عن أنها أكملت بنجاح عملية الفحص المؤسسي الكامل والتحقق التشغيلي مع ARB Trading Group، وعليه، فقد تم تخصيص رأس مال لدعم إستراتيجية الفوركس المنهجية الخاصة بشركة FoX-i.

تم تنفيذ عملية التخصيص هذه عبر هيكل حسابات مدارة منفصلة، ما يوفر لمجموعة ARB Trading Group الشفافية الكاملة، والإشراف المستقل، ونظم الرقابة الصارمة المؤسسية لإدارة المخاطر. وقد جاءت الموافقة بعد مراجعة شاملة لآلية الاستثمار، وإطار إدارة المخاطر، ومنهجية التنفيذ، والبنية التحتية التشغيلية، ومعايير الحوكمة لدى FoX-i.

تعكس هذه الشراكة استمرار تركيز FoX-i على توفير فرص استثمارية منهجية بجودة مؤسسية في مجال الفوركس للمستثمرين المحترفين والمؤسسيين على مستوى العالم، كما تمثل محطة بارزة في جهود الشركة الرامية إلى توسيع علاقاتها مع المؤسسات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها.

علّق Gerard Iwema، مؤسس FoX-i والشريك الإداري فيها، قائلاً: "يمثل إتمام ARB Trading Group لعملية الفحص الدقيقة والشاملة بنجاح، وعملية التخصيص التي تلتها دليلاً دامغًا على فعالية إستراتيجيتنا، وبنيتنا التحتية، ونظمنا الصارمة لإدارة المخاطر. ومن جانبنا، فنحن نقدر مبادئ الصرامة المؤسسية التي تطبقها ARB، ويسرنا التعاون معها عبر هيكل حسابات يتوافق توافقًا وثيقًا مع فلسفتنا المتمثلة في الشفافية والحوكمة والحفاظ على رأس المال."

أضاف Adam Passaglia، المدير التنفيذي لمجموعة ARB Trading Group، قائلاً:

"بعد عملية فحص دقيقة وشاملة، أبهرنا إطار الاستثمار المنهجي الذي تعتمده FoX-i، ونظم إدارة المخاطر لديها، وجاهزيتها المؤسسية. وإنني أود أن أشير إلى أنَّ عملية التخصيص هذه تعكس ثقتنا الكاملة بالإستراتيجية المطبقة، والتزامنا بالتعاون مع المديرين الذين يستوفون أعلى المعايير المؤسسية."

تؤكد هذه الشراكة تزايد التفاعل العابر للحدود بين جهات التخصيص المؤسسية في الولايات المتحدة ومديري الاستثمارات البديلة في الشرق الأوسط، خصوصًا في الإستراتيجيات المنهجية وغير المرتبطة بحركة السوق.

نبذة عن FoX-i

تُعدّ FoX-i شركة استثمارات بديلة مقرها دبي، ينصب تركيزها على تصميم وإدارة إستراتيجيات الفوركس المنهجية، إذ تعمل على تنفيذ الإستراتيجيات عن طريق حسابات مؤسسية مُدارة وهياكل استثمارية خاضعة للوائح، مع التركيز على إدارة المخاطر المنضبطة، وإعمال عنصر الشفافية، والحفاظ على مستوى اتساق الأداء عبر دورات السوق المختلفة.

https://fox-i.com/

نبذة عن ARB Trading Group

تُعدّ ARB Trading Group منصة استثمارية مؤسسية مقرها الرئيسي في شيكاغو، تتمثل مهمتها في تيسير سبل الاستفادة من إستراتيجيات متميزة لتحقيق العوائد الإضافية، وذلك عن طريق إجراء عمليات الفحص الدقيقة الشاملة وتطبيق مبادئ الحوكمة المؤسسية والاعتماد على بنية تحتية تشغيلية فعالة.

https://www.arb-tg.com/

