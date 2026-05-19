عرض “Flexi” من كريدي أجريكول يمنح العملاء 100% كاش باك على مصاريف الإصدار عند تفعيل واستخدام البطاقة

القاهرة، أطلق بنك كريدي أجريكول مصر عرض “Flexi” الجديد على بطاقات Visa الائتمانية، وهو متاح للعملاء الجدد والعملاء الراغبين فى ترقية بطاقاتهم الائتمانية للاستمتاع بخطط تقسيط مرنة تصل إلى 18 شهر بدون فوائد وبدون مصاريف إدارية أو مصاريف تقسيط، إلى جانب فرصة استرداد 100% من مصاريف إصدار البطاقة في صورة كاش باك، وذلك في إطار حرص البنك على تقديم حلول مصرفية مبتكرة تدعم احتياجات العملاء اليومية.

ويسري العرض على بطاقات Visa الائتمانية المصدرة حديثًا من نوع Visa البلاتينية وVisa إنفينيت، خلال الفترة من 28 ديسمبر 2025 وحتى 31 مايو 2026، ويشمل العملاء الجدد والحاليين غير حاملي بطاقات Visa الائتمانية، بالإضافة إلى العملاء الراغبين في ترقية بطاقاتهم الحالية إلى الفئات الأعلى.

ويتيح عرض “Flexi” للعملاء تقسيط المشتريات المحلية والدولية، بالإضافة إلى معاملات الشراء أونلاين، لمدة تصل إلى 18 شهر بدون أي فوائد أو مصاريف إضافية، وذلك على المعاملات التي تبدأ من 3,000 جنيه مصري، وبحد أقصى يصل إلى 100,000 جنيه لبطاقات Visa البلاتينية و150,000 جنيه لبطاقات Visa إنفينيت.

يتم استرداد 100% من مصاريف إصدار البطاقة في صورة كاش باك، وذلك عند تفعيل البطاقة واستخدامها في المشتريات، حيث يمكن لعملاء Visa البلاتينية الاستفادة من الكاش باك عند تنفيذ مشتريات بحد أدنى 5,000 جنيه، بينما يستفيد عملاء Visa إنفينيت عند تنفيذ مشتريات بحد أدنى 15,000 جنيه.

بالإضافة الى حصول العملاء على نقاط مكافأت عند استخدام البطاقات فى عمليات الشراء المحلية والدولية مع برنامج

Happy points

ويأتي إطلاق عرض “Flexi” في إطار استراتيجية كريدي أجريكول مصر الهادفة إلى تقديم حلول دفع وتمويل مرنة تتماشى مع احتياجات العملاء اليومية، إلى جانب تعزيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وتقديم مزايا مصرفية تنافسية تلبي احتياجات السوق المصري.

