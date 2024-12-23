عايش: مشروع استثنائي يضع العميل في قلب التجربة، ويجمع بين الابتكار والجودة في واحدة من أكثر المناطق الحيوية

إبراهيم : هذه الشراكة تعد خطوة هامة في تقديم حلول مختلفة و تؤكد على التزامنا بالتميز في تقديم المشروعات متعددة الاستخدامات.

هذه الشراكة تعد خطوة هامة في تقديم حلول مختلفة و تؤكد على التزامنا بالتميز في تقديم المشروعات متعددة الاستخدامات. معدل نمو سنوي مركب ( CAGR ) متوقع لسوق العقارات التجارية في مصر بنسبة 10.2٪ على مدى خمس سنوات

مصر، القاهرة، أعلنت شركة جارنيت للتطوير العقاري، الرائدة في تقديم المشروعات العقارية المتميزة، عن توقيع اتفاقية تعاون مع شركة راية للمباني الذكية لإطلاق مشروعها الجديد "Flare Plaza"، وهو مشروع تجاري متعدد الاستخدامات يقع في قلب مدينة الشيخ زايد، باستثمارات إجمالية تصل إلى 2 مليار جنيه مصري.

يمتد تنفيذ المشروع على مدار عامين، حيث يجمع "Flare Plaza" بين التصميم المعماري العصري والمعايير عالمية الجودة، كما يتميز بالالتزام بمعايير الاستدامة واستخدام أحدث التكنولوجيات ليصبح وجهة استثنائية توفر بيئة متعددة الاستخدامات، لتكون مزيجًا فريدًا من الوحدات الإدارية والتجارية ومساحات المطاعم والمقاهي تجذب المستثمرين والزوار على حد السواء.

يتماشى تنفيذ هذا المشروع مع التوسعات المرتقبة في حجم سوق العقارات التجارية في مصر، حيث تشير توقعات تقرير صادر عن موردور إنتليجنس إلى تحقيق السوق معدل نمو سنوي مركب (CAGR) بنسبة 10.2٪ على مدى خمس سنوات، ليصل حجمه إلى 15.3 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2029.

وفي هذه المناسبة، أبدى محمد عايش, العضو المنتدب لشركة جارنيت للتطوير العقاري، سعادته بهذه الشراكة قائلًا: "ركزنا منذ اللحظة الأولى على تقديم رؤية متكاملة ومشروع استثنائي يجمع بين الابتكار والجودة. لذا، استغرقنا الوقت اللازم لتطوير هذا المشروع في واحدة من أكثر المناطق الحيوية، ليضع العميل في قلب التجربة، ويعكس تطلعاته وطموحاته. تأتي شراكتنا مع راية للمباني الذكية إنطلاقًا من التزامنا بتقديم حلول عقارية متطورة بأعلى جودة، وتعد هذه الخطوة محطة هامة في مسيرتنا لترسيخ مكانتنا الرائدة في السوق العقاري، آملين أن يفتح هذا التعاون فرصًا جديدة للنجاحات المشتركة."

ومن جانبه، أعرب أحمد إبراهيم، الرئيس التنفيذي لشركة راية للمباني الذكية، عن سعادته بهذا التعاون،، قائلًا: "نحن فخورون بالشراكة مع جارنيت للتطوير العقاري في مشروع 'Flare Plaza' بفضل خبرتنا الممتدة لأكثر من 15 عاماً في تطوير وإدارة المشروعات متعددة الاستخدامات، سنعمل على تقديم مشروع يعكس التزامنا بالتميز ويحقق ريادة في السوق. هذا المشروع يُعد مثالًا حيًا لرؤيتنا في توفير مساحات تدمج بين الابتكار والاحتياجات العصرية للعملاء."

يمثل مشروع "Flare Plaza" انعكاسًا لرؤية جارنيت للتطوير العقاري التي تمتد لأكثر من 30 عامًا في تقديم مشروعات ذات جودة فائقة تُركز على الابتكار وراحة العملاء. كما يؤكد حرص الشركة على تكوين شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات الرائدة، بهدف تطوير مساحات مبتكرة تُلبي تطلعات العملاء، مع التركيز على تبني معايير الاستدامة والتصميمات الصديقة للبيئة.

عن شركة جارنيت للتطوير العقاري:

على مدار أكثر من 30 عامًا، أعادت شركة جارنيت للتطوير العقاري تشكيل مشهد التطوير العقاري بشغفها لخلق مساحات معيشية استثنائية تدوم طويلاً. وقد دفع هذا الشغف الشركة إلى أن تصبح مطورًا رائدًا بفضل التزامها بتقديم حياة عالية الجودة، والابتكار، ورضا العملاء. نحن نبتكر تجارب تبقى خالدة، بدءًا من التصميمات الدقيقة ووصولاً إلى التشطيبات عالية الجودة، حيث يتم تنفيذ جميع جوانب مشاريعنا بعناية فائقة واهتمام بأدق التفاصيل.

عن شركة راية للمباني الذكية:

تعد شركة راية للمباني الذكية من الشركات الرائدة في تطوير وإدارة المشروعات متعددة الاستخدامات، حيث تدمج بين الابتكار والاستدامة لتقديم تجربة متكاملة تلبي تطلعات العملاء. تلتزم الشركة بإنشاء مساحات عصرية تجمع بين بيئات العمل الحديثة والمرافق الترفيهية مثل التسوق والمطاعم، مما يجعلها وجهة مفضلة للشركات متعددة الجنسيات والعملاء الباحثين عن أعلى مستويات الجودة. من أبرز مشروعاتها "Galleria40"، المركز التجاري والمبنى الأيقوني الذي يعكس التميز في تقديم مساحات مكتبية وتجارية متميزة بمواقع استراتيجية، مدعومة بشراكات وخبرة تسويقية عالمية، و"Edge Innovation Center"، مركز الابتكار الذي يوفر مساحات عمل عصرية مجهزة بأحدث التقنيات لدعم الشركات الناشئة والمتطورة، مما يعزز بيئة عمل تفاعلية تشجع الابتكار والتعاون.

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