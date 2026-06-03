أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كل من FINTECH.TV، منصة البث العالمية المخصصة لرواد الأعمال والمستثمرين، والتي يقع مقرها الرئيسي في بورصة نيويورك، ومجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم عن شراكة استراتيجية لإطلاق أول استوديو دولي مباشر للأخبار المالية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك من قاعة التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وبموجب هذا التعاون، ستسجل FINTECH.TV حضوراً يومياً دائماً في سوق أبوظبي للأوراق المالية، لتصبح أول شركة إعلامية مالية عالمية تبث بشكل منتظم من داخل السوق. كما يسهم هذا التعاون في إنشاء رابط إعلامي مباشر وفوري بين أبوظبي و"وول ستريت" عبر استوديوهات FINTECH.TV في كلٍ من سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة نيويورك. وسيبدأ البث من الاستديو اعتباراً من 8 يونيو 2026.

تعزيز وصول المستثمرين إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية

تسهم هذه الشراكة في توسيع نطاق وصول المستثمرين الدوليين إلى أسواق رأس المال في أبوظبي، بالتزامن مع تنامي اهتمام المستثمرين العالميين بالاقتصادات التي تتسم بالمرونة وتوفر فرص نمو قوية، وترتكز على أسس اقتصادية راسخة وقطاعات مستقبلية واعدة تشمل الذكاء الاصطناعي، والطاقة، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المالية، والصناعات المتقدمة.

بهذه المناسبة قال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: "تمثل هذه الشراكة خطوة محورية نحو تعزيز حضور أبوظبي ضمن المشهد الاستثماري العالمي، وتأتي في مرحلة يزداد فيها توجه المستثمرين نحو الأسواق التي تتمتع بالمرونة، وتوفر فرص نمو مطرد، وترتكز على أسس اقتصادية قوية ورؤية طويلة الأمد، إلى جانب إتاحة الوصول إلى القطاعات الواعدة التي تسهم في رسم ملامح اقتصاد المستقبل. ويسهم التعاون بين FINTECH.TV ومجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية في ترسيخ هذا الحضور من خلال توفير رؤى وتحليلات موثوقة ومتابعة مباشرة تنقل صورة واضحة وشفافة عن أداء السوق من قلب أبوظبي إلى المستثمرين والمتابعين حول العالم. ولا تقتصر أهمية هذه الشراكة على ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة لرؤوس الأموال العالمية، بل تمتد إلى تعزيز دورها كمركز دولي للفرص والحوار والريادة في القطاع المالي".

من جانبه قال فينس موليناري، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ FINTECH.TV: "يعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية من بين أسرع الأسواق نمواً على مستوى العالم، فيما تتمتع الشركات المدرجة فيه، عبر قطاعات تشمل الطاقة، والذكاء الاصطناعي، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا المالية، بحضور وتأثير يتجاوزان حدود المنطقة. وعلى مدى سنوات، حرصنا على زيارة دولة الإمارات ومتابعة التطور اللافت الذي يشهده هذا السوق حتى أصبح نموذجاً استثنائياً بكل المقاييس. ونرى أن وجود استوديوهاتنا في كلٍ من بورصة نيويورك وسوق أبوظبي للأوراق المالية يعكس المكان الطبيعي لشبكة إعلام مالي عالمية تسعى إلى مواكبة أبرز مراكز المال والاستثمار".

بدوره قال تروي ماكغواير، الشريك المؤسس ورئيس المحتوى والعمليات العالمية في FINTECH.TV: "يشكل الاستوديو في سوق أبوظبي للأوراق المالية ركيزة أساسية ضمن شبكة البث المباشر المتواصل التابعة لنا. ومن خلال هذا الحضور اليومي، سنتمكن من مواكبة افتتاح جلسات التداول، وإجراء حوارات مباشرة مع القيادات التنفيذية والمستثمرين الذين يسهمون في دفع نمو هذا السوق، إلى جانب تسليط الضوء على الشركات المدرجة ذات الحضور والتأثير العالمي. ولا تمثل هذه الخطوة تغطية إعلامية موسمية أو متقطعة، بل تعكس التزاماً مستداماً بتعريف المستثمرين حول العالم بما يشهده سوق أبوظبي للأوراق المالية من تطورات وفرص، ونحن على ثقة بأن الاهتمام العالمي بهذا السوق سيواصل النمو من خلال تسليط الضوء على حجم التحولات التي يشهدها".

رؤى وتحليلات دقيقة للأسواق

ستقدم FINTECH.TV من خلال الاستوديو الجديد في سوق أبوظبي للأوراق المالية تغطية يومية مباشرة لحركة السوق، وأداء الشركات المدرجة، وتطورات قطاع الأعمال في أبوظبي، إلى جانب المشهد المالي الأوسع في الإمارة، وذلك عبر منصاتها العالمية وقناة البث المباشر على مدار الساعة التي تستعد لإطلاقها قريباً. ومع وجود استوديوهاتها في كلٍ من سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة نيويورك، ستوفر FINTECH.TV للمستثمرين رؤية أشمل لأسواق الخليج والأسواق العالمية، بما يتيح مستوى من المتابعة والربط بين الأسواق لا يتوفر عبر منصات الإعلام المالي التقليدية.

وتأتي هذه الشراكة امتداداً للعلاقة الاستراتيجية بين سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة نيويورك، عقب الاتفاقية التي وقعها الطرفان في عام 2023 لاستكشاف فرص الإدراج المزدوج، وصناديق المؤشرات المتداولة، والمنتجات الاستثمارية العابرة للحدود. ولاحقاً، أصبح سوق أبوظبي للأوراق المالية أول سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يدرج أوراقاً مالية أمريكية عبر منظومة الإدراج المتبادل.

نبذة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية:

تم تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية في 15 نوفمبر من عام 2000 بموجب القانون المحلي رقم (3) لسنة 2000. وبموجب هذا القانون، فإنّ السوق يتمتّع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامه. في 17 مارس 2020، تم تحويل سوق أبوظبي للأوراق المالية من جهة عامة إلى شركة مساهمة عامة، وذلك وفقاً للقانون رقم (8) لسنة 2020.

كما تم تأسيس مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهي مجموعة للبنية التحتية للأسواق تضم السوق (سوق أبوظبي للأوراق المالية) ومنظومة ما بعد التداول التابعة له، بما في ذلك شركتاه المملوكتان بالكامل "إيداع أبوظبي" و"أبوظبي للمقاصة AD Clear)". ومن خلال هيكل أعمالها المتكامل والمتوافق مع المعايير العالمية، تدعم المجموعة أسواق رأس المال التي تتسم بالكفاءة والشفافية والمرونة عبر أنشطة التداول والمقاصة والتسوية والحفظ.

وتشمل عمليات مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية تداول الأوراق المالية، بما في ذلك الأسهم الصادرة عن الشركات المساهمة العامة والسندات الصادرة عن الحكومات أو الشركات وصناديق المؤشرات المتداولة، وأي أدوات مالية أخرى معتمدة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية هو ثاني أكبر سوق في المنطقة العربية واستراتيجيته في توفير أداء مالي مستقرّ مع مصادر متنوّعة للدخل تتماشى مع المبادئ التوجيهية لأجندة الإمارات العربية المتحدة "الاستعداد للخمسين"، التي تهدف إلى بناء اقتصاد مستدام ومتنوّع يحقق قيمة مضافة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل مع:

سلامه المرزوقي

محلل الاتصال المؤسسي | الاستراتيجية والتحول

سوق أبوظبي للأوراق المالية

البريد الإلكتروني: almarzooqis@adx.ae

نبذة عن مجموعة FINTECH الإعلامية

تعتبر مجموعة FINTECH الإعلامية شركة إعلامية عالمية تمتلك وتدير منصتي FINTECH.TV وBreakout. وتمثل FINTECH.TV منصة بث عالمية مخصصة لرواد الأعمال والمستثمرين، وأول شبكة إعلام مالي عالمية تربط بين الأسواق المالية المختلفة على مستوى العالم. ومن خلال استوديوهاتها في كلٍ من بورصة نيويورك، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، والجامعة الكندية دبي، إلى جانب عدد من الاستوديوهات الأخرى قيد التطوير، تقدم FINTECH.TV تغطية لأحدث المستجدات والرؤى في مجالات التمويل، وتقنية البلوك تشين، والذكاء الاصطناعي، والاستثمار المستدام، عبر البث المباشر، والمقابلات الحصرية، والمحتوى الفكري المتخصص. كما تجمع منصة FINTECH.TV Terminal، المدعومة من TAP، بين التغطية التحريرية للشبكة وبيانات الأسواق اللحظية، والأخبار العاجلة، والتحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن لوحة معلومات واحدة قابلة للتخصيص. أما Breakout فهي منصة تواصل صوتي ورسائل فورية تفاعلية تعمل في الوقت الفعلي، وتتيح للمستخدمين في 24 دولة المشاركة في نقاشات مباشرة. ومن خلال منصاتها المختلفة، تربط مجموعة FINTECH الإعلامية جمهوراً عالمياً بالشخصيات والجهات التي تسهم في رسم ملامح مستقبل التمويل والابتكار.

-انتهى-

#بياناتشركات