حامد علي: «إنجاز بارز في استراتيجيتنا لتوسيع نطاق الوصول الدولي إلى سوقنا وتحقيق رؤية دبي لتطوير أسواقها المالية»

دبي، في إطار جهوده المستمرة لتوسيع إمكانية الوصول إلى السوق أمام المستثمرين الدوليين، أعلن سوق دبي المالي اليوم حصوله على اعتراف هيئة الرقابة على الأسواق المالية السويسرية (FINMA) كمنصة تداول أجنبية.

ويشمل هذا الاعتراف بُعدين: فهو يتيح للمشاركين السويسريين الخاضعين لرقابة هيئة FINMA الوصول المباشر إلى منصة التداول في سوق دبي المالي، كما يمكّن من تداول الأوراق المالية للشركات المؤسَّسة في سويسرا في السوق. وتُرسي هذه الخطوة معاً قناة منظَّمة تربط بين اثنين من أبرز المراكز المالية العالمية، بما يتيح للمؤسسات المالية السويسرية الاتصال المباشر بسوق دبي المالي، ويفتح الباب أمام تداول أسهم الشركات المؤسَّسة في سويسرا في دبي.

ويعكس هذا الاعتراف قوة الإطار التنظيمي لسوق دبي المالي، الذي يعمل تحت إشراف هيئة أسواق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة (CMA)، والتعاون الوثيق بين الجهات التنظيمية في دولة الإمارات وسويسرا، وكلتاهما من الموقّعين على مذكرة التفاهم متعددة الأطراف الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) بشأن التشاور والتعاون وتبادل المعلومات.

ويضم سوق دبي المالي قاعدة تتجاوز 1.2 مليون مستثمر من 212 جنسية، حيث يمثّل المستثمرون الأجانب نحو 85% من المستثمرين المسجَّلين، وهي قاعدة دولية يسعى هذا الاعتراف إلى تعزيزها من خلال فتح قناة مباشرة ومنظَّمة أمام المؤسسات السويسرية.

وتعليقاً على هذا الاعتراف، قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي: «يمثّل اعتراف هيئة FINMA بسوق دبي المالي إنجازاً بارزاً في استراتيجيتنا الرامية إلى توسيع نطاق الوصول الدولي إلى سوقنا وتحقيق رؤية دبي لتطوير أسواقها المالية. فهو يفتح مساراً مباشراً ومنظَّماً يتيح للمؤسسات المالية السويسرية الاتصال بمنظومتنا، ويخلق فرصاً جديدة تتعلق بالأوراق المالية للشركات المؤسَّسة في سويسرا، بما يعزّز مكانة دبي كمركز مالي عالمي مترابط».

ومن جانبه، أضاف سعادة وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة أسواق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة (CMA): «يعكس هذا الاعتراف التعاون الرقابي الوثيق بين الهيئة وهيئة FINMA وقوة الإطار التنظيمي في دولة الإمارات. وهو يُرسي قناة واضحة ومنظَّمة للمشاركة العابرة للحدود تحافظ على نزاهة السوق وتعزّز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي عالمي موثوق».

وتأتي هذه الخطوة لتعزّز استراتيجية سوق دبي المالي الرامية إلى ترسيخ مشاركة المستثمرين الدوليين وتدعيم مكانة دبي كبوابة تربط أسواق المال الإقليمية والعالمية، بما يتماشى مع طموحات الإمارة الأوسع لتنمية قطاعها المالي واستقطاب تدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود.

نبذة عن سوق دبي المالي

تأسّس سوق دبي المالي (DFM) كمؤسسة عامة ذات صفة اعتبارية مستقلة، وهو سوق ثانوي لتداول الأوراق المالية الصادرة عن شركات المساهمة العامة، والسندات التي تصدرها الحكومة الاتحادية، أو أي من الحكومات المحلية والهيئات والمؤسسات العامة في الدولة، وكذلك الوحدات الاستثمارية الصادرة عن صناديق الاستثمار المحلية، أو أية أدوات مالية أخرى، محلية أو غير محلية، يقبلها السوق. بدأ سوق دبي المالي عملياته في 26 مارس 2000، وبعد طرحه العام الأولي في نوفمبر 2006 من خلال عرض 1.6 مليار سهم، وهو ما يمثل نسبة 20% من رأسماله المدفوع بقيمة 8 مليارات درهم، أصبح سوق دبي المالي شركة مساهمة عامة، وأدرجت أسهمه في 7 مارس 2007 برمز التداول (DFM). واعتباراً من نفس العام، أصبح أول سوق متوافق مع الشريعة الإسلامية على مستوى العالم. وتمتلك حكومة دبي نسبة 80% من رأسمال الشركة بعد طرحها للاكتتاب العام، وتمثل الحكومة في هذه الحصّة شركة بورصة دبي المحدودة.

www.dfm.ae

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سوق دبي المالي

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شركة إيدلمان سميثفيلد

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