حققت منصة «هَيّا»، التي انتقلت مؤخرًا لتعمل تحت مظلة قطر للسياحة، إنجازًا مهمًا بتجاوزها معالجة أكثر من مليوني طلب سمة دخول إلكترونية بنجاح خلال الفترة التي تلت بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، أي منذ عام 2023 وحتى اليوم، كما بلغ إجمالي الطلبات الفردية المقدّمة بعد البطولة 1.5 مليون طلب، مما يعكس مكانتها كأداة رئيسية لتسهيل دخول الزوار إلى دولة قطر وتعزيز تجربتهم السياحية.

تواصل منصة «هَيّا» تطوير خدماتها الرقمية بشكل متواصل، لتلعب دورًا محوريًا في ترسيخ مكانة قطر كوجهة عالمية للسياحة والأعمال، وذلك عبر تسهيل إجراءات السفر ودعم الأجندة الوطنية للتحول الرقمي.

وقد بلغ متوسط عدد الطلبات الشهرية التي تعالجها المنصة أكثر من 60 ألف طلب منذ أبريل 2023 حتى اليوم، في حين ارتفع عدد مستخدمي تطبيق «هَيّا» على الهواتف الذكية إلى 2.7 مليون مستخدم نشط حتى اليوم.

وفي هذا السياق، صرّح السيد سعيد الكواري، مدير منصة هَيّا: "بعد كأس العالم FIFA قطر 2022، قمنا بتطوير نظام «هَيّا» ليستوعب عدة أنواع من سمات الدخول السياحية. وبفضل دمج أحدث التقنيات وتطبيق أعلى معايير الأمن، أثبت النظام كفاءته بشكل واضح من خلال الأرقام المسجّلة. لقد ساهمت هذه التحسينات في دعم قطاع السياحة عبر تبسيط الإجراءات ورفع مستوى تجربة الزوار في قطر."

وسجّلت منصة «هَيّا» أرقامًا قياسية منذ انطلاقتها، حيث استقبلت أكثر من 2.4 مليون طلب خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، كما شهدت المنصة ذروة استخدام يومية بلغت 50 ألف طلب، مع تسجيل رقم قياسي بلغ 49,155 دخولًا في يوم واحد فقط أثناء البطولة، مما يعكس كفاءتها العالية وقدرتها على التعامل مع أعداد كبيرة من المستخدمين بسلاسة وأمان.

ويعكس هذا الإنجاز التزام قطر بمواصلة تطوير بنيتها الرقمية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيتها الوطنية للسياحة، وتعزيز مكانة قطر كوجهة رائدة في قطاع السفر والسياحة العالمي.

وتطورت «هَيّا» من منصة خُصصت لإدارة دخول الجماهير خلال بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™إلى منظومة شاملة تعزز خدمات سمات الدخول الإلكترونية وتدعم الزوار بتجربة أكثر سهولة وأمانًا. حيث توفر المنصة خمسة أنواع من السمات الإلكترونية، تشمل سمة زيارة سياحية (A1)، سمة زيارة للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي (A2)، سمة إخطار السفر الإلكتروني (A3)، سمة دخول الزوار المرافقين لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي (A4)، وطلب هَيّا الإعفاء من التأشيرة لمواطني الولايات المتحدة الأمريكية (F1).

ومن المقرر أن تقدّم النسخة المطوّرة (هَيّا 2.0)، التي ستُطلق قريبًا، تجربة معززة بشكل كبير عبر كل من تطبيق الهواتف الذكية والبوابة الإلكترونية، بما يعود بالفائدة على الأفراد وقطاع الأعمال على حد سواء. وتشمل التحسينات الرئيسية بوابة دفع مبسّطة، وخصائص مطوّرة للبوابة، وإجراءات أمنية متقدمة تضمن للزوار رحلة أكثر أمانًا وانسيابية.

تعمل منصة «هَيّا» تحت مظلة قطر للسياحة، حيث تُعد المنصة الرقمية الرسمية لطلبات سمات الدخول الإلكترونية إلى دولة قطر. وتسهّل «هَيّا» الوصول إلى قطر من خلال نظام متكامل لمعالجة طلبات سمات الدخول وربطها بخدمات الدخول إلى الفعاليات، وذلك عبر واجهة موحّدة وسهلة الاستخدام.

تم تصميم المنصة لتيسير خدمات سمات الدخول الإلكترونية، مع دمجها في الوقت ذاته مع الفعاليات والسياحة الداخلية ووسائل النقل وتجارب أسلوب الحياة والخدمات اليومية، لتقدم حلًا موحدًا يلبّي احتياجات العيش والسفر والتواصل.

ولا تقتصر وظيفة «هَيّا» على تمكين الدخول السلس عبر المطارات والمنافذ البرية، بل تشجع الزوار على اكتشاف المعالم الثقافية في قطر، واستكشاف كنوزها الطبيعية، والمشاركة في فعالياتها الحيوية الممتدة على مدار العام. كما تدعم المنصة استضافة الأحداث الكبرى عبر تقديم حلول رقمية مخصّصة للمنظمين والمشاركين والحضور.

-انتهى-