يعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA) عن إبرام شراكة استراتيجية عالمية جديدة مع شركة XTB، إحدى التطبيقات الاستثمارية الرائدة عالميًا.

تشكل هذه الشراكة الجديدة، التي من المقرر أن تستمر حتى ديسمبر 2027، تعزيزًا كبيرًا للمنظومة التجارية التابعة للاتحاد، في إطار التحضيرات لبطولة كأس العالم لكرة السلة للسيدات 2026 وكأس العالم لكرة السلة 2027.

وفي إطار دعم التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة السلة 2027 عالميًا، سوف تصبح XTB الراعي الرسمي للتصفيات الأوروبية، اعتبارًا من المنافسات الثالثة القادمة بين 29 يونيو و7 يوليو 2026، والتي تمثل أول مرحلة رئيسية في هذه الشراكة.

إلى جانب دورها كراعٍ رسمي، تعتزم XTB تقديم تجارب حصرية لمجتمعها العالمي، تشمل الوصول إلى كواليس الأحداث، بالإضافة إلى إتاحة فرصة استثنائية لدخول الملاعب الرسمية في برلين والدوحة، بما يعزز تفاعل الجماهير مع أبرز منصات كرة السلة عالميًا.

ومن خلال شراكتها العالمية مع FIBA، تخطط XTB للاستفادة من الزخم الكبير الذي تحققه بطولات الاتحاد لتعزيز تفاعل الجماهير، بالتوازي مع إطلاق مبادرات رقمية تُبسّط مفاهيم التثقيف المالي.

وفي تصريح له حول تلك الشراكة، أشار عمر أرناؤوط، الرئيس التنفيذي لشركة XTB: "تمثل هذه الشراكة مع FIBA خطوة استراتيجية لدمج التمكين المالي في واحدة من أكثر الرياضات جذبًا للجماهير عالميًا"، وتابع: "معًا، نفتح آفاقًا جديدة أمام الجماهير لإدارة أموالهم بذكاء، مع الاحتفاء بالرياضة التي تمثل شغفهم الحقيقي."

من جانبه، صرّح فرانك ليندرز، المدير العام لخدمات الإعلام والتسويق لدى FIBA بقوله "نرحب بانضمام XTB كشريك عالمي، حيث سيعزز حضورها في فعاليات FIBA والتي تحظى بشعبية جماهيرية واسعة على مستوى العالم، ترسيخ علامتها التجارية"، وتابع بقوله: "وتستند XTB إلى رؤية واضحة تؤكد أن كرة السلة تجسد الشغف والاستراتيجية والمرونة، وهي القيم ذاتها التي يقوم عليها نهج الاستثمار الذكي".

تُعد XTB واحدة من أبرز تطبيقات الاستثمار في أوروبا، حيث توفر للمستخدمين طرقًا متعددة لاستثمار أموالهم، بدءًا من تداول الأسهم وصناديق المؤشرات (ETFs) والعقود مقابل الفروقات (CFDs) والخيارات، وصولًا إلى منتجات الاستثمار طويلة الأجل. XTB شركة مدرجة في بورصة وارسو، كما أنها مرخّصة من عدة هيئات مالية كبرى، وتقدّم خدماتها لأكثر من 2.1 مليون عميل على مستوى العالم.

تواصل XTB تعزيز حضورها في الرياضة العالمية عبر سفيرها Zlatan Ibrahimović، بالإضافة إلى شراكاتها مع أبرز بطولات MMA في أوروبا ونخبة لاعبي التنس.

حول FIBA

الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA) هو الهيئة العالمية المنظمة للعبة، ويضم في عضويته 212 اتحادًا وطنيًا من مختلف دول العالم. ويُعد الجهة الوحيدة المعترف بها رسميًا من قبل اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) للإشراف على جميع شؤون كرة السلة.

حول XTB

نُتيح للأفراد حول العالم إدارة أموالهم بكفاءة أعلى وبأمان أكبر. يساعد تطبيق XTB للاستثمار أكثر من 2.16 مليون شخص على تحقيق أهدافهم المالية. مع XTB، يمكن للعملاء الاستثمار في الأسهم وصناديق المؤشرات المتداولة (ETFs)، وإنشاء خطط استثمار مخصصة، وتداول عقود الفروقات (CFDs) الخاصة بالمؤشرات والعملات والسلع. وفي بعض الأسواق الأوروبية، يمكنهم استثمار أموالهم من خلال منتجات محلية ذات مزايا ضريبية (مثل ISA في المملكة المتحدة وPEA في فرنسا) وحسابات التقاعد (IKE وIKZE في بولندا)، إضافةً إلى تحقيق عوائد على الأموال غير المستثمرة وإدارة المدفوعات عبر الإنترنت وفي المتاجر، إلى جانب السحب من أجهزة الصراف الآلي بعملات متعددة باستخدام المحفظة الإلكترونية (eWallet).

تأسست XTB في عام 2004 في بولندا، وهي شركة قائمة على التكنولوجيا تخضع لتنظيم عدة جهات رقابية عالمية؛ من بينها هيئة الرقابة المالية البولندية، وهيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية، وهيئة مراقبة السلوكيات المالية. شركة XTB مدرجة في بورصة وارسو منذ عام 2016.

