دبي، الإمارات العربية المتحدة - أطلقت مجموعة "المعرفة العميقة" (Deep Knowledge Group) و"فيم تك إنداستري أناليتكس"(FemTech Industry Analytics) منصة "تكنولوجيا المرأة" (FemTech) بدبي، وهي منصة جديدة تهدف إلى تقديم رؤية شاملة ومنظمة حول الابتكار في مجال صحة المرأة الذي يشهد نمواً متسارعاً في دبي.

تسهم المنصة في تسليط الضوء على 90 شركة و20 قائداً و17 عيادة و15 مستثمراً و10 مسرّعين، مما يعزز مكانة دبي كمركز إقليمي للابتكار. وتقدم المنصة رؤية شاملة لقطاع يتوسع تأثيره بشكل ملحوظ خارج حدود مجتمعات التكنولوجيا الصحية المتخصصة، مما يعكس دور دبي المتزايد في مجالات صحة المرأة والصحة الرقمية وعلوم الحياة، ويجعل أنشطتها أكثر وضوحاً للمستثمرين والشركاء الدوليين، فضلاً عن تسهيل التنقل في هذا المجال بهدف بناء شراكات استراتيجية واستثمارات وتنمية النظام البيئي.

وقالت كايت باتز، الشريكة المديرة في مجموعة "المعرفة العميقة": "أصبح الابتكار في مجال صحة المرأة اليوم جزءاً أساسياً من الاستراتيجيات العالمية، ودبي بصدد بناء بيئة شاملة تعزز من مكانتها في هذا المجال. تهدف هذه المنصة إلى تسليط الضوء على هذا القطاع، وتعزيز الترابط بين مختلف الأطراف، بحيث تتمكن الشركات والعيادات والمستثمرون والمؤسسات والشركاء الدوليون من رؤية الصورة المتكاملة لنظام "فيم تك" المتطور في دبي."

تشمل الوظائف الرئيسية للمنصة:

تعزيز مكانة دبي على المستوى الدولي في مجال الـ "فيم تك"

تبسيط مفهوم النظام البيئي للمستثمرين وأصحاب المصلحة في الرعاية الصحية وصناع القرار والشركات والشركاء الدوليين

تسهيل التواصل بين الشركات والعيادات والمستثمرين والمسرّعين وقادة الابتكار في مجال صحة المرأة

توفير نظام بيئي محايد يستند إلى البيانات لدعم التخطيط الاستراتيجي وجذب الاستثمارات وتطوير الشراكات

أصبح الابتكار في مجال صحة المرأة بدبي يحظى بأهمية استراتيجية متزايدة، ليس فقط بسبب النمو السريع في السوق، بل أيضاً لأن أنظمة التكنولوجيا الصحية باتت تتطلب وضوحاً أكبر وتنسيقاً محكماً وروابط أقوى بين أصحاب المصلحة من أجل التوسع.

حتى قبل التطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في ظل الأوضاع الحالية، كانت مجموعة "المعرفة العميقة" ترى أن الشبكات اللامركزية للمعرفة أصبحت أمراً ضرورياً للجيل القادم من التنافسية، مما يؤدي إلى إنشاء طبقة بيانات جديدة يمكن من خلالها تمثيل وتحليل وتنسيق أنظمة الرعاية الصحية وأنظمة الابتكار والجهات المؤسسية والأنشطة التجارية رقمياً.

في هذا السياق، تعمل "فيم تك" في دبي كمنصة مفتوحة حيث تسهم في زيادة الوعي الدولي بالقطاع، وتساعد في بناء جسور التواصل بين الشركات والعيادات والمستثمرين وقادة النظام البيئي، مما يجعل مشهد الابتكار في الامارات أكثر وضوحاً بالنسبة للمستثمرين حول العالم.

أصبحت قصة دبي في مجال الـ "فيم تك" أكثر وضوحاً، بفضل تزايد النشاط في البيئة المؤسسية لابتكار حلول مخصصة لاحتياجات المرأة الصحية. ومن أبرز التطورات الهامة في هذا السياق كان في فبراير 2026، حين أطلق جناح النساء في مدينة إكسبو دبي مركز "فيم تك الإقليمي" (Regional FemTech Hub)، الذي يمثل منصة رائدة تهدف لتعزيز صحة المرأة من خلال الابتكار والتعليم والتعاون بين القطاعات المختلفة. وفقاً للتقارير الرسمية التي رافقت الإطلاق، يهدف المركز في عامه الأول إلى دعم أكثر من 15 شركة ناشئة، ومشاركة أكثر من 1000 امرأة، وتدريب أكثر من 100 طبيب، بالإضافة إلى اختبار الحلول العملية في مجالات صحة الأم والخصوبة وصحة الدورة الشهرية وانقطاع الطمث والصحة النفسية.

يعد هذا أمراً بالغ الأهمية لأنه يعكس تطور منظومة صحة المرأة في دبي من مجرد شركات ناشئة معزولة إلى نموذج منصة أكثر تنسيقاً. ترتبط مبادرات مثل "فيم تك هاب" (FemTech Hub) نفسها بسلسلة أوسع من الأنشطة التي تشمل قمة "هير هيلث" (Her Health)، وشبكة المبتكرين التي تهدف إلى ربط الشركات الناشئة والباحثين والمستثمرين في المنطقة. عملياً، هذا يعني أن دبي لا تولد مشاريع فردية لصحة المرأة فحسب، بل بدأت في بناء النسيج الرابط الذي يساعد على تحويل تلك المشاريع إلى بيئة ابتكار أكثر وضوحا وقابلية للاستثمار.

كما أن السياق الأوسع يعزز هذا التموضع الاستراتيجي. فقد أظهرت التقارير الإقليمية توقعات بنمو ملحوظ في قطاع الـ "فيم تك" في الإمارات، مع تقديرات تشير إلى أن سوق الـ "فيم تك" في الدولة قد يصل إلى 3.8 مليار دولار بحلول عام 2031. كما أبرزت هذه التوقعات استمرار فجوة التمويل وتزايد الحاجة إلى دعم أقوى للنظام البيئي الذي يعزز الابتكار الذي تقوده النساء ويركز على صحة المرأة. يعد هذا التفاعل بين إمكانات النمو الواضحة في السوق والطلب غير المتزايد من أبرز الأسباب التي تجعل دبي تكتسب أهمية استراتيجية في هذا المجال.

تهدف منصة "فيم تك" في دبي إلى مواجهة هذا التحدي الكبير وتوفير فرص الرؤية والتنسيق. تجمع المنصة بين مكونات النظام البيئي المتناثرة في رؤية واحدة متكاملة، مما يسهل على الأطراف الدولية المعنية التعرف على الشركات والعيادات الرائدة، وفهم البيئة الداعمة الأوسع ورؤية كيفية تداخل صحة المرأة في دبي مع الطموحات الأكبر للمدينة في مجالات التكنولوجيا الصحية والصحة الرقمية والاستدامة العمرية والابتكار المتقدم في الرعاية الصحية. كما أن المنصة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالجهود التي تقوم بها مجموعة "المعرفة العميقة" في منظومة التكنولوجيا الصحية في الإمارات، مما يرسخ مكانة "فيم تك" في دبي كجزء لا يتجزأ من منصة شاملة لعلوم الحياة والابتكار الصحي، وليس كمجال منفصل أو معزول.

يعد إطلاق "فيم تك" في دبي خطوة هامة في استكمال جهود مجموعة "المعرفة العمقة" لتوسيع نطاق عملها في مجال الذكاء الاصطناعي بالإمارات وحول العالم. كما يسهم في تعزيز مكانة دبي كمركز رائد في الابتكار الصحي الخاص بالمرأة، ويسهم في تبسيط مفهوم النظام البيئي وتعزيز سبل التفاعل والمشاركة فيه.

يمكنكم زيارة المنصة عبر الرابط: www.uae-health.tech/femtech-dubai

حول "مجموعة المعرفة العميقة" (Deep Knowledge Group):

"مجموعة المعرفة العميقة" هي اتحاد يضم منظمات تجارية وغير ربحية تعمل في العديد من المجالات الحيوية لتقنيات المستقبل، مثل الذكاء الاصطناعي، الاستدامة العمرية، التكنولوجيا المالية، تقنيات الحكومة، وتكنولوجيا الاستثمار. تتنوع أنشطة المجموعة بين البحث العلمي، والاستثمار، وريادة الأعمال، والتحليلات، والإعلام، والعمل الخيري، وغيرها.

