دبي، الإمارات العربية المتحدة – أطلقت كريم خدمة "Far-Away Gems" الجديدة، لتوسّع بذلك خيارات توصيل الطعام أمام العملاء في دولة الإمارات. وللمرة الأولى، ضاعفت كريم نطاق الوصول إلى المطاعم لأكثر من الضعف، ليكون التطبيق توصيل الطعام الوحيد في دولة الإمارات الذي يقدّم هذه الخدمة، مع إتاحة الوصول إلى مئات المطاعم التي كانت خارج نطاق التوصيل سابقاً. وتأتي هذه الخطوة في وقت يتزايد فيه إقبال العملاء على طلب الطعام من مطاعم تقع خارج مناطقهم المعتادة، بحثاً عن تجارب محلية ومطاعم تستحق قطع المسافة من أجلها.

وتشمل الخدمة أكثر من 600 مطعم في دبي وأبوظبي، تم اختيارها بعناية وفق مجموعة من المعايير الواضحة، نظراً لما تحظى به من شعبية واسعة وتقييمات مرتفعة، بعدما كانت متاحة سابقاً فقط للعملاء المقيمين بالقرب منها.

وجاءت خدمة "Far-Away Gems" لتوسّع دائرة الوصول أمام المطاعم المحلية التي ارتبطت بأحيائها واكتسبت شعبية كبيرة بين السكان على مرّ السنوات، بعدما بقيت تجربتها محصورة غالباً بمن يسكن بالقرب منها. ولا تقتصر هذه المطاعم على السلاسل العالمية المعروفة، بل تشمل مطاعم مميزة تستحق مساحة أكبر للانتشار والوصول إلى جمهور أوسع.

وتتضمن أبرز المطاعم المشاركة ضمن مجموعة "Far-Away Gems":

مطعم الأستاذ للكباب الخاص: أحد أشهر المطاعم العريقة في الإمارات، ويحظى بقاعدة جماهيرية واسعة منذ عقود.

بيشكا: يشتهر بأطباقه المستوحاة من المطبخ الأوروبي الشرقي ونكهاته المحضّرة على الحطب.

أكايا: وجهة مفضلة لعشاق القهوة المختصة وتشكيلة من الأطباق والحلويات المحضّرة بعناية.

كافيه دي باريس: ينقل أجواء المقاهي الفرنسية الكلاسيكية إلى الإمارات.

مطعم ومشاوي السلطان: من المطاعم المفضلة في الأحياء المحلية لعشاق المشاوي والنكهات الشرق أوسطية.

إلى جانب العديد من المطاعم المحلية المفضلة الأخرى.

ويؤكد شركاء المطاعم أن هذه الخدمة تساعد المطاعم المحلية المفضلة على الوصول إلى شريحة جديدة بالكامل من العملاء خارج نطاق التوصيل التقليدي الخاص بها.

وقال عباس أنصاري من مطعم "الأستاذ للكباب الخاص": "لم نعتمد يوماً على الانتشار الكبير بقدر اعتمادنا على الناس الذين أوصوا بمطعمنا للآخرين، واليوم تمنحنا "Far-Away Gems" من كريم فرصة للوصول إلى جمهور أبعد من حدود منطقتنا المعتادة."

وقالت نورهان فرحات، نائب الرئيس لأعمال المنصات التجارية في كريم:

"تضم دولة الإمارات مجموعة من المطاعم الاستثنائية التي نجحت على مدى سنوات، وأحياناً عقود، في بناء قاعدة عملاء وفية يبحثون عنها ويوصون بها ويقطعون مسافات طويلة عبر المدينة للاستمتاع بتجربتها. لكن رغم هذه الشعبية، بقيت تجربة طلب الطعام منها خارج متناول كثير من العملاء. وجاءت خدمة "Far-Away Gems" لتمنح هذه المطاعم فرصة الوصول إلى جمهور أوسع، وتتيح للعملاء الاستمتاع بوجباتهم المفضلة دون أن تشكل المسافة عائقاً أمامهم".

وتتوفر خدمة "Far-Away Gems" الآن عبر تطبيق كريم للعملاء في دبي وأبوظبي، حيث يمكنهم استعراض المجموعة الكاملة مباشرةً ضمن قسم الطعام في التطبيق.

